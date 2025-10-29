'Đưa giá vàng, bất động sản về đúng giá trị'

Đại biểu Trịnh Xuân An đề nghị xử lý bất cập trên thị trường vàng và bất động sản, đưa hai lĩnh vực này về đúng giá trị để củng cố niềm tin vào đồng tiền Việt Nam.

Nhiều đại biểu Quốc hội kiến nghị Chính phủ cần có giải pháp hiệu quả để ổn định thị trường vàng. Ảnh: Châu Dương.

Chiều 29/10, tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) nhấn mạnh cần xử lý triệt để những bất cập trên thị trường vàng và bất động sản, đưa các lĩnh vực này về đúng giá trị để củng cố niềm tin vào đồng tiền Việt Nam và giữ vững ổn định vĩ mô - nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Cần kiểm soát giá vàng

Theo đại biểu Trịnh Xuân An, phát triển bền vững và ổn định xã hội là điểm tựa niềm tin của nhà đầu tư, người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế. Trong mọi hoàn cảnh, phải giữ được ổn định vĩ mô. Để thực hiện nhiệm vụ này, Chính phủ cần phối hợp hài hòa giữa chính sách tài khóa và tiền tệ, vừa kích thích tăng trưởng vừa kiểm soát chặt lạm phát và tỷ giá.

Ông cho rằng việc kiểm soát lạm phát cần đi vào thực chất, đặc biệt cần xử lý mạnh tay những bất cập đã tồn tại lâu nay liên quan đến thị trường vàng, thị trường bất động sản - những yếu tố có thể làm suy giảm niềm tin của người dân vào đồng tiền Việt Nam, đồng thời thổi phồng "bong bóng" giá.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An thảo luận về mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Ảnh: Quochoi.vn.

Cũng liên quan đến thị trường vàng, trong phiên thảo luận sáng nay, đại biểu Lê Thị Thanh Lam (đoàn Cần Thơ) nêu những bất cập trên thị trường vàng. Bà cho biết thị trường vàng tiếp tục diễn biến phức tạp, giá vàng trong nước duy trì chênh lệch rất lớn so với vàng thế giới, tìm ẩn nguy cơ rủi ro ổn định tài chính, tiền tệ.

Để khắc phục tình trạng này, bà kiến nghị Chính phủ cần có cơ chế điều hành linh hoạt, hiệu quả; hướng dẫn rõ ràng việc cấp giấy phép kinh doanh, sản xuất, quy định hạn mức và hoạt động xuất nhập khẩu vàng. Đồng thời, đại biểu đoàn Cần Thơ đề xuất Chính phủ nghiên cứu thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia, tạo nền móng cho một thị trường vàng minh bạch, chuyên nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế nhằm quản lý hiệu quả thị trường vàng.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) thì cho rằng thị trường vàng đang bất định khó lường. Dù nghị định mới bổ sung của Chính phủ cho phép các doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia nhập khẩu, sản xuất vàng, ông Hòa cho biết thị trường vàng vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Thậm chí còn tồn tại nghịch lý vàng nhẫn đắt hơn vàng miếng.

Đề xuất giảm số lượng dự án đầu tư công

Trong phần thảo luận của mình, đại biểu Trịnh Xuân An cũng nhấn mạnh ổn định vĩ mô phải đi đôi với an sinh và công bằng xã hội. Người lao động cần được hưởng mức lương xứng đáng để không bị cuốn theo đà tăng giá hàng hóa và chi phí sinh hoạt. Ông đề nghị Chính phủ quyết liệt giao chỉ tiêu và khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội, nhà cho người thu nhập thấp và công nhân, đặc biệt tại các địa bàn công nghiệp trọng điểm.

Theo đại biểu tỉnh Đồng Nai, đầu tư công vẫn là đầu kéo quan trọng của nền kinh tế nhưng cần được tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả giải ngân. Ông đồng tình với chủ trương của Thủ tướng về việc ngân sách Nhà nước chỉ đầu tư không quá 3.000 dự án, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát để có thể hạ thấp hơn nữa con số này nhằm đảm bảo đầu tư trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho các dự án hạ tầng chiến lược.

Từ kinh nghiệm thực tiễn, ông Trịnh Xuân An cho rằng cần đổi mới phương thức triển khai đầu tư công, chuyển từ cơ chế phân tán, chia nhỏ sang đầu tư theo nhóm và dựa trên kết quả đầu ra. Cùng với đó, Chính phủ cần rà soát, tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia có cùng đối tượng, mục tiêu để nâng cao hiệu quả đầu tư.

Đại biểu cũng đề nghị Chính phủ tập trung phát triển mạnh các động lực tăng trưởng mới, bởi tăng trưởng 2 con số không thể chỉ dựa vào mở rộng đầu tư như trước đây mà phải dựa vào đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Ông đề xuất coi kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tri thức là 3 trụ cột mới của mô hình tăng trưởng bền vững; đồng thời sớm hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường tín chỉ carbon, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo và phát triển khu công nghiệp sinh thái.

Đại biểu cũng nhấn mạnh việc củng cố nội lực, nâng cao năng suất và vai trò của doanh nghiệp Việt Nam là điều kiện then chốt để bảo đảm sức bật cho nền kinh tế. Theo ông, đây không chỉ là nhiệm vụ kinh tế mà còn là nhiệm vụ chính trị, bởi “doanh nghiệp mạnh thì quốc gia mới thịnh vượng”.