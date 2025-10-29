Giá vàng thế giới tăng trở lại

Giá vàng phục hồi trở lại trong bối cảnh thị trường dồn sự chú ý vào quyết định cắt giảm lãi suất của Fed và bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell sắp tới.

Trong phiên giao dịch 29/10, giá vàng thế giới tăng lên 4.022 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay tăng 70,5 USD lên 4.022 USD /ounce, sau khi rơi xuống thẳng vùng 3.950 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng tại Mỹ tăng 0,6% lên 4.005,6 USD /ounce.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 52% và đạt mức kỷ lục 4.381,21 USD /ounce vào ngày 20/10, được hỗ trợ bởi những bất ổn địa chính trị và kinh tế, kỳ vọng cắt giảm lãi suất, cùng với hoạt động mua ròng liên tục của các ngân hàng trung ương.

Tính đến nay, giá vàng thế giới đã mất hơn 360 USD /ounce từ mức đỉnh lịch sử, tương đương mức giảm ròng hơn 10% chỉ sau khoảng 1 tuần. Vàng là một tài sản không sinh lãi, thường được hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp và thời kỳ bất ổn kinh tế.

"Một số nhà quản lý dự trữ ngoại hối của ngân hàng trung ương đã bắt đầu coi đây là cơ hội tốt để mua thêm vàng khi giá giảm", nhà phân tích Peter Fertig của Quantitative Commodity Research nhận định.

Ngày 29/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chặng cuối trong chuyến công du châu Á tại Hàn Quốc. Ông bày tỏ sự lạc quan về việc thúc đẩy thỏa thuận thuế quan với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng như đạt được thỏa thuận ngừng chiến tranh thương mại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Dự kiến, ông Trump và Chủ tịch Tập sẽ gặp nhau tại Hàn Quốc vào ngày 30/10 (giờ địa phương), theo Reuters.

"Tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung tiếp tục làm giảm nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Tuy nhiên, đợt giảm giá gần đây có thể tạo cơ hội cho các ngân hàng trung ương tăng hoạt động mua vào", ngân hàng ANZ cho biết.

Trong khi đó, thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp chính sách vào ngày 29/10 (giờ địa phương) và các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi những tín hiệu định hướng từ Chủ tịch Jerome Powell.

Ở diễn biến khác, giá bạc giao ngay tăng 2,83% lên 48,31 USD /ounce, giá bạch kim tăng 1,64% lên 1.611 USD /ounce, trong khi giá palladium cũng tăng thêm 1% lên 1.398 USD /ounce.