Giá vàng thế giới tăng trở lại

Sau khi ghi nhận phiên giảm mạnh nhất trong 5 năm, giá vàng thế giới có dấu hiệu đảo chiều khi tăng hơn 30 USD so với mức đóng cửa phiên trước đó.

Giá vàng thế giới có dấu hiệu đảo chiều trong sáng 24/10. Ảnh: Reuters.

Sáng 24/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại Mỹ được ghi nhận quanh mốc 4.135 USD /ounce, cao hơn khoảng 37 USD so với mức đóng cửa phiên liền trước. Hợp đồng vàng tương lai tháng 12 trên sàn Comex chốt phiên giảm 1,1%, còn 4.065,4 USD /ounce.

Giá vàng đã lập hàng loạt kỷ lục lịch sử trong năm 2025, tăng tới 57% nhờ căng thẳng địa chính trị, bất ổn kinh tế toàn cầu, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất và dòng vốn mạnh vào các quỹ ETF vàng. Tuy nhiên, sau khi đạt đỉnh 4.381,21 USD /ounce hôm 21/10, giá vàng đã rớt 5,3% chỉ trong một ngày.

Giá vàng thế giới trong phiên 23/10 (giờ Mỹ). Ảnh: TradingView.

Theo Kitco News, dù doanh số bán nhà ở Mỹ có dấu hiệu cải thiện, thông tin này hầu như không ảnh hưởng đến thị trường vàng. Kim loại quý vẫn thu hút lực mua bắt đáy khi giữ vững ngưỡng hỗ trợ quan trọng trên 4.000 USD /ounce.

Thị trường hiện ít quan tâm đến dữ liệu kinh tế Mỹ, mà chủ yếu phản ứng với các tín hiệu kỹ thuật. Sau cú sụt mạnh nhất trong nhiều năm, giá vàng đang tìm cách ổn định trở lại, giao dịch quanh mức 4.150 USD /ounce ngay sau khi Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia công bố số liệu bán nhà.

Báo cáo CPI của Mỹ, bị trì hoãn do chính phủ liên bang đóng cửa một phần, dự kiến công bố vào ngày 24/10, được cho là sẽ cho thấy lạm phát cơ bản giữ ở mức 3,1% trong tháng 9.

Theo nhóm phân tích hàng hóa của Morgan Stanley, dù điều chỉnh trong ngắn hạn, vàng vẫn có triển vọng tăng giá về cuối năm 2025 khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất và đồng USD suy yếu. Diễn biến này được kỳ vọng sẽ kích thích hoạt động mua vào từ các ngân hàng trung ương và quỹ ETF.

Giới chuyên gia cho rằng đà tăng giá vàng trong năm nay phản ánh tác động tổng hợp của các yếu tố chính trị, kinh tế và chính sách - từ thuế quan thương mại của Mỹ, xung đột ở Trung Đông, lo ngại về tính độc lập của Fed, cho đến nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa.

Trong báo cáo mới nhất, Morgan Stanley Research nâng dự báo giá vàng năm 2026 lên 4.400 USD /ounce, tăng mạnh so với ước tính trước đó là 3.313 USD /ounce - tương đương mức tăng khoảng 10% vào cuối năm tới.

Bà Amy Gower, chiến lược gia hàng hóa tại Morgan Stanley Metals & Mining, nhận định: “Vàng giờ đây không chỉ là công cụ phòng ngừa lạm phát, mà còn trở thành thước đo phản ánh chính sách tiền tệ, rủi ro địa chính trị và tâm lý của giới đầu tư toàn cầu”.

Bà cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu, dòng vốn mạnh vào quỹ ETF, hoạt động mua ròng của ngân hàng trung ương, cùng bối cảnh bất ổn gia tăng khiến nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn lên cao.

Morgan Stanley Research cũng lưu ý xu hướng tăng giá hiện nay đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ nhiều nhóm nhà đầu tư. Sau hai năm đứng ngoài thị trường, nhà đầu tư cá nhân đang quay lại mạnh mẽ, góp phần tạo nên “cơn sốt vàng” mới.

“Chúng tôi vẫn duy trì triển vọng tăng giá vàng và bạc đến năm 2026. Sau một đợt điều chỉnh cần thiết, giới đầu tư sẽ có thời gian đánh giá lại rằng các yếu tố thúc đẩy đà tăng lịch sử năm nay vẫn chưa biến mất”, ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, nhận định trong báo cáo.

Ở các kim loại quý khác, bạc giao ngay giảm 1,6% xuống còn 47,95 USD /ounce, nối tiếp mức giảm 7,1% phiên trước đó. Platinum tăng 4,5% lên 1.620,83 USD /ounce, trong khi palladium nhích nhẹ 0,1% lên 1.409,80 USD /ounce.