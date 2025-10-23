Giá vàng thế giới chưa ngừng lao dốc

Giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong gần 2 tuần qua, do các nhà đầu tư liên tục chốt lời trước khi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ được công bố trong tuần này.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh xuống 4.023 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra ngày 22/10, giá vàng thế giới giao ngay tiếp tục rớt mạnh 99,9 USD xuống 4.023 USD /ounce - mức thấp nhất trong gần 2 tuần qua.

Như vậy, giá vàng đã sụt giảm gần 2% so với phiên giao dịch hôm qua. Còn nếu so với đỉnh giá ghi nhận gần đây ở 4.381 USD /ounce, kim loại quý đã giảm khoảng 8,17%.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng giảm 1,3%, xuống 4.055,4 USD /ounce.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã liên tiếp lập nhiều kỷ lục mới và tăng 54%, được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị, bất ổn kinh tế, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất và dòng vốn mạnh chảy vào các quỹ ETF. Vàng là tài sản không sinh lời và thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

"Với đà tăng mạnh trong vài tuần qua, việc các nhà đầu tư chốt lời trước báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày 24/10 không phải là điều bất ngờ", ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết.

Về mặt kỹ thuật, vàng đang được hỗ trợ bởi đường trung bình động 21 ngày - ngưỡng được xem là "phao cân bằng" của thị trường - ở mức 4.005 USD /ounce.

Gần đây, báo cáo CPI bị trì hoãn do tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài, theo Reuters.

Ngày 21/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ yêu cầu gặp mặt các lãnh đạo hàng đầu của đảng Dân chủ nếu tình trạng chính phủ liên bang đóng cửa chưa được giải quyết.

"Tôi muốn gặp họ, nhưng tôi đã nói rõ điều kiện là tôi chỉ gặp nếu họ để đất nước mở cửa trở lại", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Đồng thời, ông cũng nhắc đến lời đề nghị "gặp bất cứ lúc nào và ở bất kỳ đâu" của Lãnh đạo thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer và Lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries.

Trong khi đó, các nhà đầu tư gần như chắc chắn Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm % tại cuộc họp vào tuần tới.

Đáng chú ý ngày 22/10, Nga cho biết nước này vẫn đang chuẩn bị cho khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngoài ra, giới giao dịch cũng đang chờ đợi các tín hiệu về cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể diễn ra vào tuần tới.

Ở diễn biến khác, giá bạc giao ngay giảm 1,3% xuống còn 48,12 USD /ounce, sau khi lao dốc 7,1% trong phiên trước đó. Bạch kim giảm 0,3% xuống 1.547,09 USD /ounce, trong khi palladium sụt giảm 0,21% xuống 1.395 USD /ounce.