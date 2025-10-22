Giá vàng rớt thảm, người mua lỗ 11 triệu/lượng chỉ sau một ngày

Giá vàng trong nước lao dốc không phanh khiến người mua vàng nhẫn tại vùng đỉnh 160,5 triệu đồng/lượng sáng 22/10 đến nay đã lỗ gần 11 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng nhẫn lỗ nặng chỉ sau một phiên giao dịch. Ảnh: Thế Bằng.

Giá vàng trong nước ngày 22/10 khép lại trong không khí ảm đạm bao trùm thị trường. Tính đến đầu giờ tối nay, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng rớt thê thảm

Nếu so với cuối ngày hôm qua, mức giá niêm yết kể trên của Công ty SJC đã giảm tới 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua và giảm 3,9 triệu/lượng tại chiều bán. Đây cũng là phiên giảm giá mạnh nhất của vàng miếng SJC ghi nhận được trong vòng một tháng qua.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Công ty Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… cũng đồng loạt kéo giá bán vàng miếng về ở mức 148,6 triệu đồng/lượng.

Đà giảm kể trên cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra khiến người dân mua vàng miếng chiều hôm qua đến nay đã chịu khoản lỗ tới gần 6 triệu đồng/lượng.

Dù ghi nhận mức giảm mạnh hôm nay, tính trong 1 tháng qua, giá vàng miếng vẫn ghi nhận mức tăng gần 16 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng ròng tới 12%.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC RỚT THẢM Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 128.4 128.1 128.1 128.6 130 130.3 130 130 131 131 131.6 133 133.1 132.5 132.5 133 133 134.5 134.8 136 136.4 136 135.8 136.6 136.6 138.1 138.6 140.5 140.5 140.2 140.8 140.8 142.1 144.1 146 147,1 151.5 149.5 149.5 150.5 151.5 146.6 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3 131.4 131.1 131.1 131.1 132 132.3 132 132 133 133 133.6 135 135.1 134.5 134.5 135 135 136.5 136.8 138 138.4 138 137.8 138.6 138.6 140.1 140.6 142.5 142.5 142.2 142.8 142.8 144.1 146.1 148 149.1 153 151 151 151.5 152.5 148.6

Xu hướng giảm mạnh không chỉ diễn ra với vàng miếng, mà vàng nhẫn cũng chịu ảnh hưởng chung của toàn thị trường.

Trong đó, giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ của thương hiệu SJC hôm nay cũng giảm tới 4,2 triệu ở chiều mua và giảm 3,9 triệu đồng ở chiều bán, hiện cố định ở mức 145,4 - 147,9 triệu đồng/lượng.

PNJ, DOJI, Phú Quý, Mi Hồng cũng giảm giá bán vàng nhẫn gần 4 triệu đồng mỗi lượng, hiện phổ biến bán ra quanh vùng giá 148,5-148,6 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu mạnh tay hạ giá vàng nhẫn mạnh nhất thị trường hôm nay, với mức giảm tới gần 7 triệu đồng mỗi lượng, kéo giá giao dịch xuống vùng 149,9 - 152,9 triệu đồng/lượng.

Trước đó, vào phiên sáng 21/10, giá vàng nhẫn tròn trơn của thương hiệu này từng lập đỉnh lịch sử ở 160,5 triệu đồng/lượng. Như vậy nếu người dân lỡ mua vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu ở mức đỉnh hôm qua thì đến nay đã lỗ tới gần 11 triệu đồng/lượng (-7%).

Vì sao giá vàng giảm mạnh?

Trước diễn biến giảm rất mạnh của giá vàng, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, Giảng viên ngành Tài chính, Đại học RMIT Việt Nam, cho rằng giá vàng trong nước giảm mạnh đột ngột chủ yếu là do chịu ảnh hưởng của giá vàng thế giới.

Giá kim loại quý giao ngay trên thị trường quốc tế cũng vừa trải qua đợt sụt giảm mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây khi mất đi tới hơn 300 USD /ounce chỉ trong một phiên giao dịch. Từ mốc đỉnh lịch sử gần 4.400 USD /ounce mới thiết lập được, giá vàng quốc tế giao ngay đã lao thẳng xuống vùng trũng 4.081 USD /ounce.

Ông Tuấn Anh đánh giá giá vàng thế giới giảm chủ yếu do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt, với kỳ vọng thỏa thuận sắp đạt được giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình. Điều này làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn cho vàng.

Cùng với đó là sức mạnh đồng USD đã tăng 0,4%, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn với nhà đầu tư quốc tế. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy tình trạng "overbought" (mua quá mức, giá tăng cao đến mức có thể sắp đảo chiều giảm), dẫn đến làn sóng bán chốt lời mạnh mẽ sau chuỗi tăng giá kỷ lục. Biến động giảm giá trở nên lớn hơn do thị trường thiếu dữ liệu về vị thế giao dịch từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC).

Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh khuyến nghị nhà đầu tư cá nhân trong thời điểm này cần giữ bình tĩnh, tránh bán tháo theo đám đông để hạn chế thua lỗ. Đồng thời, cần đa dạng hóa danh mục đầu tư, ưu tiên tài sản dài hạn.

Nhà đầu tư cần theo dõi sát dữ liệu lạm phát CPI mà Mỹ sắp công bố và chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), có thể cân nhắc mua thêm nếu giá chạm ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD /ounce.

“Thị trường vàng vẫn tiềm năng tăng dài hạn nhờ bất ổn toàn cầu, nhưng những đợt giảm ngắn hạn có thể kéo dài”, Tiến sĩ Tuấn Anh dự đoán thêm.