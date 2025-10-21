'Không thể để giá vàng cứ tăng mãi'

Trong bối cảnh giá vàng trong nước liên tục tăng mạnh, chênh lệch rất cao so với giá thế giới, đại biểu Quốc hội cho rằng Chính phủ, NHNN cần có chính sách quản lý hiệu quả hơn.

Giá vàng trong nước liên tục tăng cao do tác động từ giá vàng thế giới cùng chênh lệch giá giữa 2 thị trường. Ảnh: Việt Linh.

Tại phiên họp tổ sáng 21/10 của Quốc hội, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) dành nhiều thời gian để nói về vấn đề người dân, xã hội rất quan tâm hiện nay là giá vàng.

Theo ông Hòa, trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng liên tục, giá vàng trong nước cũng đang rất “nóng”. Đặc biệt là tình trạng chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới bị nới rộng lên hàng chục triệu đồng/lượng.

“Trước đây chúng ta đã kiểm soát được mức chênh này chỉ 3-5 triệu đồng/lượng. Đến nay chênh lệch lại bị kéo lên mười mấy triệu đồng”, đại biểu Phạm Văn Hòa nói và cho biết trước đó ông đã có góp ý với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc cần điều chỉnh chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới.

Thời gian sau đó, bằng các biện pháp quản lý, giá vàng trong nước đã được kiềm chế, thu hẹp chênh lệch với giá thế giới. Tuy nhiên đến nay, giá vàng Việt Nam lại cao hơn thế giới 15-17 triệu đồng/lượng.

“Không thể chấp nhận được mức giá vàng đó”, đại biểu Hòa nói và nhấn mạnh cũng không thể để giá vàng Việt Nam cứ tăng mãi.

Ông Phạm Văn Hòa, đại biểu Quốc hội đoàn Đồng Tháp. Ảnh: Quochoi.vn.

Vị đại biểu Quốc hội đoàn Đồng Tháp cho biết giá vàng tăng ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân. Đồng thời cũng khiến nhà đầu tư, quốc tế đánh giá đồng tiền Việt Nam mất giá. Giá vàng tăng quá cao khiến người lao động lương cao, được tăng lương cũng không mua nổi một lượng vàng. Kéo theo đó là giá cả ngoài thị trường cũng tăng.

Theo ông Hòa, Chính phủ đã sửa đổi Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng trong đó có quy định cấp phép cho các doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện tham gia nhập khẩu vàng, nhưng đến nay vẫn chưa doanh nghiệp nào được cấp phép nhập khẩu vàng và NHNN vẫn độc quyền.

“Không biết tới đây có doanh nghiệp nào được cấp phép để tham gia nhập khẩu vàng hay không, hoặc khi nhập khẩu có gặp vướng mắc về thủ tục, giấy tờ gì nữa không”, ông Hòa nói và đề xuất Chính phủ cần quan tâm đến vấn đề này để kiểm soát được giá vàng, tránh ảnh hưởng lạm phát, tỷ giá cũng như kinh tế vĩ mô.

Những đề xuất, góp ý của vị đại biểu Quốc hội được đưa ra trong bối cảnh giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, hiện đã vượt 160 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, giá vàng trong nước tiếp tục được các doanh nghiệp đẩy lên mốc cao mới. Trong đó, giá vàng miếng SJC hiện được niêm yết ở mức 153,6 - 154,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3,1 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua, đồng thời là mức kỷ lục giá mới.

Giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp tăng trên dưới 3 triệu đồng/lượng so với hôm qua, hiện phổ biến bán ra trên 154 triệu đồng/lượng.

Đặc biệt, Bảo Tín Minh Châu sáng nay đã nâng giá vàng nhẫn tròn trơn của thương hiệu lên mốc 157,5 - 160,5 triệu đồng/lượng, vượt xa giá bán tại các doanh nghiệp khác. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên niêm yết giá vàng nhẫn vượt 160 triệu đồng/lượng.

Cũng trong sáng nay, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn ép vỉ của thương hiệu ở mức 157 - 158 triệu đồng/lượng, cũng cao hơn nhiều so với các doanh nghiệp như PNJ, DOJI, Phú Quý, Mi Hồng.

Liên quan việc thành lập sàn giao dịch vàng, trước đó, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết việc thành lập sàn/sở giao dịch vàng tại Việt Nam vẫn dựa trên nguyên tắc Nhà nước quản lý. Dự kiến mô hình sẽ là: Thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia; cho phép đưa vàng vào giao dịch trên sở giao dịch hàng hóa; lập sàn giao dịch vàng trong Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam. Việc thí điểm sàn giao dịch vàng tại Việt Nam sẽ được triển khai với 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ thí điểm giao dịch vàng nguyên liệu nhập khẩu; giai đoạn 2 có thêm vàng miếng; giai đoạn 3 có thêm các loại vàng đang lưu thông trong nước, chứng chỉ vàng, công cụ phái sinh vàng. Cũng trong giai đoạn 1, thành viên của sàn là tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch vàng; ngân hàng thanh toán và thành viên giao dịch. Trong giai đoạn 2,3 sẽ mở rộng thành viên của sàn. Giai đoạn 1 sẽ chưa thực hiện lưu ký và kiểm định vàng tập trung; giai đoạn 2, 3 sẽ nghiên cứu, phối hợp với các bên liên quan để triển khai.