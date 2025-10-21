Giá vàng thế giới bất ngờ đảo chiều

Giá vàng thế giới tăng trở lại trong bối cảnh giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn duy trì ở mức ổn định.

Giá vàng thế giới bất ngờ tăng dựng đứng lên vùng giá 4.348 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay bất ngờ tăng dựng đứng 97,2 USD trở lại mốc 4.348 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng tăng 3,3% lên 4.354 USD /ounce.

Vào ngày 17/10 trước đó, giá vàng thế giới đã lập kỷ lục khi đạt xấp xỉ 4.380 USD /ounce, nhưng lại bất ngờ quay đầu giảm thủng mốc 4.200 USD , mức giảm mạnh nhất kể từ giữa tháng 5, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những phát biểu giúp xoa dịu phần nào căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc.

Ông Jeffrey Christian, đối tác quản lý của Tập đoàn CPM Group, cho biết những lo ngại về chính trị và kinh tế đang đẩy giá vàng tăng trở lại sau đợt bán tháo mạnh hôm 17/10.

Giới đầu tư hiện kỳ vọng giá kim quý sẽ tiếp tục tăng trong vài tuần hoặc vài tháng tới và sẽ "không ngạc nhiên nếu vàng đạt mức 4.500 USD /ounce". Vàng là tài sản không sinh lãi và thường có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Chính phủ Mỹ đã bước sang ngày thứ 20 đóng cửa sau khi thượng viện thất bại lần thứ 10 trong nỗ lực chấm dứt bế tắc ngân sách vào tuần trước.

Việc đóng cửa cũng khiến nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng bị trì hoãn, khiến nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách rơi vào tình trạng "mù mịt thông tin" trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới.

Dù vậy, dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 24/10 sau thời gian bị trì hoãn, theo Reuters.

Đáng chú ý, cùng ngày, ông Kevin Hassett, cố vấn kinh tế hàng đầu của Nhà Trắng, dự đoán trên chương trình Squawk Box của CNBC rằng việc đóng cửa chính phủ "nhiều khả năng sẽ kết thúc trong tuần này".

Nếu điều đó không xảy ra, chính quyền ông Trump có thể áp dụng các biện pháp mạnh hơn để buộc phe Dân chủ hợp tác.

Thị trường hiện định giá 96% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới và thêm một lần cắt giảm nữa vào tháng 12.

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi thêm các thông tin về đàm phán thương mại Mỹ - Trung, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump xác nhận cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch.

"Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu vàng đạt mức 5.000 USD /ounce vào một thời điểm nào đó trong năm tới. Điều này sẽ phụ thuộc vào việc các vấn đề chính trị tiếp tục leo thang và thực tế, chúng đang trở nên tồi tệ hơn", ông Christian nói thêm.

Ở diễn biến khác, giá bạc giao ngay tăng 0,65%, lên 52,2 USD /ounce. Kim loại này đã giảm 4,4% vào ngày 17/10 sau khi chạm mức cao kỷ lục 54,47 USD /ounce trước đó trong cùng phiên giao dịch.

Ngoài ra, giá bạch kim cũng tăng 1,99% lên 1.642 USD /ounce, trong khi palladium tăng 2,76%, lên 1.489 USD /ounce.