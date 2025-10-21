Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng nhẫn vượt 160 triệu đồng/lượng, đắt hơn vàng miếng

  • Thứ ba, 21/10/2025 10:03 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 21/10, giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng 2-3 triệu đồng/lượng, riêng giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu vượt mốc 160 triệu đồng/lượng, bỏ xa vàng miếng SJC.

Giá vàng nhẫn trong nước tăng "phi mã", hiện đã vượt mốc 160 triệu đồng/lượng. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch sáng nay (21/10), giá vàng nhẫn và vàng miếng trong nước đồng loạt thiết lập vùng giá mới.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 2 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên liền trước, để leo lên mức đỉnh lịch sử ở 157,5 - 160,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Hiện, giá vàng nhẫn của thương hiệu này không chỉ cao hơn giá vàng miếng mà còn bỏ xa giá vàng nhẫn các thương hiệu khác đưa ra.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 151,1 - 153,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3,1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Đà tăng tương tự cũng ghi nhận tại các thương hiệu của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI.

Các doanh nghiệp này đều tăng giá vàng nhẫn thêm 2-3 triệu đồng so với hôm qua, đưa giá bán lên sát mốc 155 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải nâng giá bán vàng nhẫn lên tới 158 triệu đồng/lượng.

Trong sáng nay, giá vàng miếng cũng tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng. Công ty SJC đã nâng giá giao dịch vàng miếng thêm 3,1 triệu/lượng ở chiều mua và chiều bán so với chốt phiên 20/10, hiện cố định ở mức 153,6 - 154,6 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá cao lịch sử mới của vàng miếng trong nước.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC CÓ ĐỈNH MỚI
Nguồn: SJC
Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10
Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 128.4 128.1 128.1 128.6 130 130.3 130 130 131 131 131.6 133 133.1 132.5 132.5 133 133 134.5 134.8 136 136.4 136 135.8 136.6 136.6 138.1 138.6 140.5 140.5 140.2 140.8 140.8 142.1 144.1 146 147,1 151.5 149.5 149.5 150.5 153.6
Bán ra
121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3 131.4 131.1 131.1 131.1 132 132.3 132 132 133 133 133.6 135 135.1 134.5 134.5 135 135 136.5 136.8 138 138.4 138 137.8 138.6 138.6 140.1 140.6 142.5 142.5 142.2 142.8 142.8 144.1 146.1 148 149.1 153 151 151 151.5 154.6

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn trên thị trường như PNJ, Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... hiện cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng lên ngang ngửa SJC.

Với diễn biến này, những nhà đầu tư mua vàng miếng từ đầu năm hiện đã bỏ túi khoản lãi ròng gần 70 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của giá vàng trong nước lại đi ngược chiều với giá vàng thế giới. Hiện giá kim loại quý giao ngay đã giảm 17 USD xuống còn 4.341 USD/ounce. Với vùng giá hiện tại, vàng quốc tế quy đổi ra tiền Việt vào khoảng 138 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng trong nước đang đắt hơn thế giới gần 17 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn chênh cao hơn tới gần 23 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Hồng Nhung

Đọc tiếp

