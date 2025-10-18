Giá vàng trong nước giảm sâu

Mỗi lượng vàng miếng SJC rớt 2 triệu đồng còn 151 triệu đồng (bán ra) trong khi vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu vẫn đi ngang ở vùng đỉnh 159,5 triệu/lượng.

Sáng 18/10, giá vàng miếng SJC giảm sâu nhưng vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu vẫn neo ở vùng đỉnh lịch sử. Ảnh: Chí Hùng.

Sáng 18/10, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương ứng giảm 2 triệu đồng so với giá chốt phiên kỷ lục liền trước (17/10).

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp “buôn vàng” lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng lần lượt giảm giá vàng miếng về mức ngang bằng SJC.

Đây là phiên giảm hiếm hoi của vàng miếng trong vòng một tháng qua. Nếu tính trong vòng 30 ngày qua, vàng miếng ghi nhận mức tăng tới 20 triệu đồng mỗi lượng. Còn tính từ đầu năm, giá vàng miếng SJC đã tăng gần 70 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng 80%.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM MẠNH Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 128.4 128.1 128.1 128.6 130 130.3 130 130 131 131 131.6 133 133.1 132.5 132.5 133 133 134.5 134.8 136 136.4 136 135.8 136.6 136.6 138.1 138.6 140.5 140.5 140.2 140.8 140.8 142.1 144.1 146 147,1 151.5 149.5 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3 131.4 131.1 131.1 131.1 132 132.3 132 132 133 133 133.6 135 135.1 134.5 134.5 135 135 136.5 136.8 138 138.4 138 137.8 138.6 138.6 140.1 140.6 142.5 142.5 142.2 142.8 142.8 144.1 146.1 148 149.1 153 151

Diễn biến giảm nhẹ không chỉ xảy ra với mặt hàng vàng miếng. Với vàng nhẫn, các doanh nghiệp lớn cũng điều chỉnh hạ khá mạnh tay.

Theo đó, SJC niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 148 - 150,2 triệu đồng/lượng, tương ứng giảm 2 triệu đồng so với giá kết phiên liền trước.

DOJI giao dịch ở 149,5 - 150,9 triệu đồng/lượng, tức giảm 1,2 triệu đồng. Phú Quý giảm giá 2 triệu đồng ở cả hai chiều, hiện neo tại 148 - 151 triệu đồng. Mi Hồng giảm giá vàng nhẫn 1,5 triệu đồng, hiện chấp nhận giao dịch ở mức 150 - 151 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải đang neo giá quanh vùng 156 - 156,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ giá vàng nhẫn đi ngang để là thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường. Doanh nghiệp này hiện giao dịch vàng nhẫn tròn trơn với người dân ở mức 156,5 - 159,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu cũng là nơi tăng giá vàng nhẫn mạnh nhất thị trường. Tính trong gần 10 tháng qua, giá vàng nhẫn tại đây đã tăng khoảng 75 triệu đồng/lượng (+86%), giúp người mua từ đầu năm nay lãi ròng tới 73 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay cũng đang ghi nhận xu hướng giảm mạnh sau khi chạm mức kỷ lục trên 4.300 USD /ounce, hiện phổ biến dao động quanh mức 4.250 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng giảm 0,8% xuống 4.269 USD /ounce.

Tính trong tuần này, giá vàng thế giới ghi nhận mức tăng 6%, còn nếu tính từ đầu năm thì đà tăng của kim loại quý vượt 62%.

Quy đổi giá vàng thế giới ra tiền Việt (chưa thuế, phí) vào khoảng 136 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, vàng thế giới vẫn thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 15 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn gần 24 triệu đồng/lượng.