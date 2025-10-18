Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng trong nước giảm sâu

  • Thứ bảy, 18/10/2025 09:57 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mỗi lượng vàng miếng SJC rớt 2 triệu đồng còn 151 triệu đồng (bán ra) trong khi vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu vẫn đi ngang ở vùng đỉnh 159,5 triệu/lượng.

Sáng 18/10, giá vàng miếng SJC giảm sâu nhưng vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu vẫn neo ở vùng đỉnh lịch sử. Ảnh: Chí Hùng.

Sáng 18/10, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương ứng giảm 2 triệu đồng so với giá chốt phiên kỷ lục liền trước (17/10).

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp “buôn vàng” lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng lần lượt giảm giá vàng miếng về mức ngang bằng SJC.

Đây là phiên giảm hiếm hoi của vàng miếng trong vòng một tháng qua. Nếu tính trong vòng 30 ngày qua, vàng miếng ghi nhận mức tăng tới 20 triệu đồng mỗi lượng. Còn tính từ đầu năm, giá vàng miếng SJC đã tăng gần 70 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng 80%.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM MẠNH
Nguồn: SJC
Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10
Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 128.4 128.1 128.1 128.6 130 130.3 130 130 131 131 131.6 133 133.1 132.5 132.5 133 133 134.5 134.8 136 136.4 136 135.8 136.6 136.6 138.1 138.6 140.5 140.5 140.2 140.8 140.8 142.1 144.1 146 147,1 151.5 149.5
Bán ra
121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3 131.4 131.1 131.1 131.1 132 132.3 132 132 133 133 133.6 135 135.1 134.5 134.5 135 135 136.5 136.8 138 138.4 138 137.8 138.6 138.6 140.1 140.6 142.5 142.5 142.2 142.8 142.8 144.1 146.1 148 149.1 153 151

Diễn biến giảm nhẹ không chỉ xảy ra với mặt hàng vàng miếng. Với vàng nhẫn, các doanh nghiệp lớn cũng điều chỉnh hạ khá mạnh tay.

Theo đó, SJC niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 148 - 150,2 triệu đồng/lượng, tương ứng giảm 2 triệu đồng so với giá kết phiên liền trước.

DOJI giao dịch ở 149,5 - 150,9 triệu đồng/lượng, tức giảm 1,2 triệu đồng. Phú Quý giảm giá 2 triệu đồng ở cả hai chiều, hiện neo tại 148 - 151 triệu đồng. Mi Hồng giảm giá vàng nhẫn 1,5 triệu đồng, hiện chấp nhận giao dịch ở mức 150 - 151 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải đang neo giá quanh vùng 156 - 156,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ giá vàng nhẫn đi ngang để là thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường. Doanh nghiệp này hiện giao dịch vàng nhẫn tròn trơn với người dân ở mức 156,5 - 159,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu cũng là nơi tăng giá vàng nhẫn mạnh nhất thị trường. Tính trong gần 10 tháng qua, giá vàng nhẫn tại đây đã tăng khoảng 75 triệu đồng/lượng (+86%), giúp người mua từ đầu năm nay lãi ròng tới 73 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay cũng đang ghi nhận xu hướng giảm mạnh sau khi chạm mức kỷ lục trên 4.300 USD/ounce, hiện phổ biến dao động quanh mức 4.250 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng giảm 0,8% xuống 4.269 USD/ounce.

Tính trong tuần này, giá vàng thế giới ghi nhận mức tăng 6%, còn nếu tính từ đầu năm thì đà tăng của kim loại quý vượt 62%.

Quy đổi giá vàng thế giới ra tiền Việt (chưa thuế, phí) vào khoảng 136 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, vàng thế giới vẫn thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 15 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn gần 24 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Giá vàng thế giới bất ngờ rơi thẳng đứng

Giá vàng giảm cắm đầu sau khi chạm mức kỷ lục trên 4.300 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và ông Trump cho biết mức thuế áp lên Trung Quốc sẽ "không bền vững".

10 giờ trước

Giá vàng 'chợ đen' lên tới 170 triệu đồng/lượng

Sáng nay (17/10), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục lập đỉnh mới. Đáng ngạc nhiên, trên thị trường “chợ đen”, giá vàng được nhiều người rao lên đến 170 triệu đồng/lượng.

24 giờ trước

Giá vàng nhẫn sắp đạt 160 triệu đồng/lượng

Chỉ còn 2 triệu đồng nữa là giá vàng nhẫn sẽ chinh phục cột mốc 160 triệu đồng/lượng, mốc giá không tưởng với những người mua vàng từ trước đến nay.

25:1500 hôm qua

Hồng Nhung

giá vàng Tiền mã hóa PNJ vàng miếng sjc vàng nhẫn 24k vàng 9999 vàng sjc giá vàng hôm nay giá vàng trong nước giá vàng thế giới đầu tư vàng

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Gia vang the gioi vuot xa 4.300 USD/ounce hinh anh

Giá vàng thế giới vượt xa 4.300 USD/ounce

07:59 17/10/2025 07:59 17/10/2025

0

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới khi quan hệ Mỹ - Trung căng thẳng, khiến nhu cầu tìm đến tài sản trú ẩn an toàn tăng cao. Giới đầu tư cũng kỳ vọng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Gia vang the gioi vuot 4.200 USD/ounce hinh anh

Giá vàng thế giới vượt 4.200 USD/ounce

16:11 15/10/2025 16:11 15/10/2025

0

Giá vàng thế giới chính thức vượt mốc 4.200 USD/ounce trong bối cảnh nhà đầu tư kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng này và nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao.

Gia vang nhan dat 154 trieu dong/luong hinh anh

Giá vàng nhẫn đạt 154 triệu đồng/lượng

09:43 16/10/2025 09:43 16/10/2025

0

Giá vàng nhẫn trong nước liên tiếp tăng mạnh, hiện đã chạm mốc 154 triệu đồng/lượng tại thương hiệu Bảo Tín Minh Châu. Vàng miếng bám sát với giá bán trên 149 triệu đồng/lượng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý