Giá vàng thế giới vượt xa 4.300 USD/ounce

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới khi quan hệ Mỹ - Trung căng thẳng, khiến nhu cầu tìm đến tài sản trú ẩn an toàn tăng cao. Giới đầu tư cũng kỳ vọng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Giá vàng thế giới thiết lập kỷ lục mới và chốt phiên ở 4.379 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 16/10, giá vàng thế giới giao ngay tăng mạnh 118,1 USD lên 4.325,3 USD /ounce, thậm chí trong phiên có thời điểm nhảy vọt lên mốc 4.379 USD /ounce.

Đây không chỉ là mức giá cao nhất trong lịch sử giao dịch vàng thế giới mà còn đánh dấu đà tăng phi mã của kim loại quý từ đầu năm đến nay.

Còn trong phiên đang diễn ra, giá kim quý hiện giao dịch quanh vùng 4.362 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng tăng 2,5% lên 4.304,6 USD /ounce.

Như vậy, tính trong 1 tháng gần nhất, giá vàng thế giới giao ngay đã tăng hơn 17%, còn nếu tính từ đầu năm thì đà tăng vượt 60%.

Nhiều chuyên gia nhận định giá vàng đang được hỗ trợ bởi các yếu tố như căng thẳng địa chính trị, kỳ vọng mạnh mẽ về đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương, xu hướng phi USD hóa và dòng vốn lớn đổ vào các quỹ ETF.

"Diễn biến của vàng sẽ phụ thuộc vào triển vọng cắt giảm lãi suất năm 2026 cũng như tình hình quan hệ Mỹ - Trung. Nếu hai bên không đạt được thỏa thuận và quan hệ tiếp tục xấu đi, đây có thể là 'chất xúc tác' để vàng vượt ngưỡng 5.000 USD /ounce", ông Zain Vawda, chuyên gia phân tích tại MarketPulse (OANDA), nhận định.

Tuần này, giới đầu tư tiếp tục tập trung vào động thái của 2 nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc, sau khi Washington chỉ trích việc Bắc Kinh mở rộng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm là "mối đe dọa đối với chuỗi cung ứng toàn cầu".

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cho biết ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thống nhất tổ chức thêm một hội nghị thượng đỉnh để bàn về việc chấm dứt chiến tranh tại Ukraine.

Thông tin này được đưa ra trước cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington (Mỹ) vào ngày 17/10.

Hiện, thị trường định giá 98% khả năng Fed cắt giảm lãi suất 0,25% vào tháng 10 và 95% với đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Mới đây, ngân hàng HSBC đã nâng dự báo giá vàng trung bình năm 2025 lên 3.355 USD /ounce do nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao trước căng thẳng địa chính trị, cùng bất ổn kinh tế và đồng USD yếu hơn, theo CNBC.

Trong khi đó, việc chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa đã khiến các dữ liệu kinh tế định kỳ bị tạm hoãn.

Một quan chức Bộ Tài chính cảnh báo tình trạng này có thể khiến nền kinh tế thiệt hại tới 15 tỷ USD /tuần khi năng suất làm việc bị ảnh hưởng nặng nề.

Ở diễn biến khác, giá bạc giao ngay tăng 1,8% lên 54,04 USD /ounce sau khi chạm đỉnh lịch sử 54,15 USD /ounce trước đó trong phiên, được hỗ trợ bởi đà tăng của vàng và tình trạng khan hiếm trên thị trường giao ngay.

Bên cạnh đó, giá bạch kim tăng 3,2% lên 1.706,65 USD /ounce, trong khi palladium tăng 4,6% lên 1.606 USD /ounce.