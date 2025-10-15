Mặt bằng mới của giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng cao trong bối cảnh nhà đầu tư đặt kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng này, cùng nhu cầu tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn ngày càng lớn.

Giá vàng thế giới hiện giao dịch chắc chắn trên vùng 4.100 USD/ounce. Ảnh: Bloomberg.

Chốt phiên giao dịch 14/10, giá vàng thế giới giao ngay tăng 31,7 USD lên 4.141,2 USD /ounce. Trước đó trong phiên, giá kim loại quý có thời điểm leo lên mốc 4.185 USD /ounce, phá vỡ các kỷ lục về giá.

Trong phiên đang diễn ra, giá vàng đang giao dịch quanh mốc 4.174 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng tăng 0,7% lên 4.163,4 USD /ounce.

Tính từ đầu năm, giá vàng đã tăng khoảng 57% và lần đầu tiên vượt ngưỡng 4.100 USD vào ngày13/10.

Đà tăng của vàng được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, bao gồm bất ổn địa chính trị, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, cùng với các hoạt động mua vào mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và dòng vốn chảy vào các quỹ ETF, theo Reuters.

Các chuyên gia phân tích tại Bank of America và Société Générale hiện dự báo giá vàng có thể đạt 5.000 USD /ounce vào năm 2026.

"Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài, cùng với kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ là những yếu tố đang hỗ trợ giá vàng", ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cao cấp tại Zaner Metals, nhận định.

Chuyên gia cho biết thêm động thái liên tục "tung" những đòn thuế trả đũa nhắm vào Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cộng với xu hướng phi USD hóa trên phạm vi toàn cầu, có thể đẩy giá vàng lên 5.000 USD /ounce vào giữa năm sau.

Sau kỳ nghỉ cuối tuần qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng Bộ Thương mại Trung Quốc đã "cố gắng trấn an giới đầu tư" và thị trường, đồng thời nhấn mạnh rằng các nhóm đàm phán của hai nước vẫn đang phối hợp chặt chẽ và có cơ hội để tiến lên từ thỏa thuận hoãn thuế quan hiện tại.

Ông nói thêm hai bên đã trao đổi nhiều trong suốt cuối tuần và các cuộc họp giữa Mỹ - Trung Quốc sẽ diễn ra trong tuần này tại Washington, bên lề hội nghị thường niên của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

"Mức thuế 100% không nhất thiết phải xảy ra. Bất chấp các thông báo trước đó, mối quan hệ của hai bên vẫn tốt khi các kênh liên lạc đã được nối lại. Vì vậy, chúng ta sẽ chờ xem diễn biến tiếp theo", ông Bessent nói.

Vàng là tài sản không sinh lãi và thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp. Giới đầu tư hiện kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% tại cuộc họp tháng này, tiếp đó là một lần giảm tương tự vào tháng 12.

Trong khi đó, đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay cũng chạm mức cao kỷ lục 53,6 USD /ounce trước khi giảm 0,9% xuống còn 51,86 USD , trong bối cảnh nguồn cung ngày càng khan hiếm.

Bên cạnh đó, bạch kim giảm nhẹ 0,3% xuống 1.640,76 USD /ounce, trong khi palladium tăng 3,2% lên 1.521,5 USD /ounce.