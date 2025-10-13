Vàng thế giới đạt cột mốc mới

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh giữa lúc căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang và giới đầu tư chuyển hướng sang tài sản trú ẩn an toàn.

Trong phiên giao dịch 12/10, giá vàng thế giới xác lập kỷ lục mới khi chạm mốc 4.060 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra 12/10, giá vàng thế giới giao ngay tăng 31 USD lên 4.048 USD /ounce. Trước đó, trong phiên, giá vàng có thời điểm tăng vọt lên 4.060 USD /ounce, đánh dấu mốc kỷ lục mới của kim loại quý.

Như vậy, tính trong 1 tháng gần nhất, giá vàng đã tăng khoảng 10%, còn nếu tính từ đầu năm thì đà tăng của vàng vượt 51%. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng tiếp đà tăng 1,32% lên 4.053 USD /ounce.

Diễn biến tăng vọt của giá vàng thế giới diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thêm mức thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu vào nước này.

Về phía Trung Quốc, ngày 12/10, nước này cảnh báo sẽ thực hiện biện pháp đáp trả nếu ông Trump thực hiện lời đe dọa áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại tái bùng nổ chiến tranh thương mại.

Trung Quốc cũng lên tiếng bảo vệ quyết định siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và gọi đây là "biện pháp hợp pháp" theo luật pháp quốc tế.

Chưa dừng lại, Bắc Kinh cáo buộc Mỹ áp dụng "tiêu chuẩn kép", lưu ý rằng danh mục kiểm soát xuất khẩu của Washington bao gồm hơn 3.000 mặt hàng, trong khi danh mục của Bắc Kinh chỉ có chưa tới 1.000 loại.

Hiện, Trung Quốc chiếm khoảng 70% nguồn cung đất hiếm toàn cầu, đồng thời nhóm khoáng sản chiến lược này đã trở thành quân bài thương lượng trong các cuộc đàm phán thương mại.

Chỉ vài giờ sau khi công bố lệnh kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, Bắc Kinh tiếp tục thông báo sẽ áp phí đối với tàu Mỹ cập cảng Trung Quốc từ ngày 14/10.

Tuy vậy, sau lời đáp trả đanh thép từ chính quyền Bắc Kinh, trong một bài viết mạng xã hội Truth Social hôm 12/10, Tổng thống Trump trấn an: “Đừng lo lắng về Trung Quốc, mọi chuyện sẽ ổn thôi”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington đang “muốn giúp Trung Quốc, không phải gây hại Trung Quốc”, đồng thời tiết lộ Chủ tịch Tập Cận Bình “không muốn nước mình rơi vào suy thoái” và “tôi cũng vậy”.

Tuần này, thị trường sẽ chú ý đến các dữ liệu sản xuất của Fed New York và Philadelphia, cũng như phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Hiệp hội Kinh tế Doanh nghiệp Quốc gia.

Đồng thời, các cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và World Bank (WB) tại Washington cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

Ông Lukman Otunuga, Giám đốc phân tích tại FXTM, cho rằng nếu giá vàng phá vỡ dưới vùng hỗ trợ 3.950 USD /ounce, vàng có thể bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn.