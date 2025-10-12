Giới đầu tư cần thận trọng với giá vàng

Hầu hết chuyên gia Phố Wall và nhà đầu tư đều đồng tình với quan điểm giá vàng thế giới sẽ tiếp tục tăng tuần tới, tuy nhiên, đã có những tín hiệu cần thận trọng.

Giá vàng thế giới hiện tạm dừng lại ở mức 4.016 USD/ounce khi đóng cửa giao dịch cuối tuần này. Ảnh: Bloomberg.

Vàng thế giới tiếp tục đưa giới đầu tư vào một hành trình kịch tính trong tuần này khi giá kim quý giao ngay tăng mạnh vượt mốc 4.000 USD /ounce - mức từng được xem là không tưởng - để đánh dấu tuần tăng giá thứ 8 liên tiếp.

Thị trường chờ tuần thứ 9 tăng giá liên tiếp của vàng

Giá vàng thế giới giao ngay tuần này mở cửa ở mức 3.891 USD /ounce và kết thúc phiên giao dịch đầu tuần ở 3.940 USD /ounce. Khi thị trường châu Á mở cửa vào sáng thứ Ba, lực mua tiếp tục được củng cố, đưa giá tiến gần mốc 4.000 USD /ounce vào tối cùng ngày.

Giá vàng sau đó duy trì đà tăng ổn định, liên tục chinh phục các mốc đỉnh lịch sử mới ở 4.050 USD /ounce rồi 4.060 USD /ounce trong các phiên tiếp theo, trước khi chịu áp lực bán tháo về vùng 3.950 USD /ounce.

Tuy nhiên, vùng giá từng là đỉnh lịch sử này giờ đây lại trở thành mốc hỗ trợ vững chắc cho kim loại quý, giúp mặt hàng này bật tăng trở lại vùng 4.010 USD /ounce, trước khi đóng cửa tuần ở mức 4.016 USD /ounce.

Tính riêng tuần này, giá vàng thế giới đã tăng 125 USD /ounce, tương đương mức tăng ròng 3,2%.

Dự báo giá vàng tuần tới, trong số 17 nhà phân tích Phố Wall tham gia khảo sát của Kitco News có tới 8 người (chiếm 47%) dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng, trong khi 2 chuyên gia khác (chiếm 12%) dự đoán giá sẽ giảm và 7 người còn lại (chiếm 41%) dự đoán kim loại quý sẽ đi ngang vào tuần tới.

Trong khi đó, đã có 295 phiếu bầu được ghi nhận trong cuộc thăm dò trực tuyến với nhà đầu tư nhỏ lẻ, với tâm lý lạc quan của giới đầu tư. Kết quả ghi nhận 202 người (chiếm 69%) dự đoán giá vàng sẽ tăng cao tuần tới, trong khi 52 người (chiếm 18%) cho rằng giá sẽ giảm và 41 người còn lại (chiếm 14%) dự đoán giá ổn định.

NHIỀU DỰ BÁO GIÁ VÀNG TIẾP TỤC TĂNG TRONG TUẦN TỚI 13-18/10 Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 47 41 12 Nhà đầu tư

69 14 18

Tâm lý thận trọng xuất hiện

Tuần tới, thị trường sẽ chú ý đến các dữ liệu sản xuất của Fed New York và Philadelphia, cũng như phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Hiệp hội Kinh tế Doanh nghiệp Quốc gia. Đồng thời, các cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và World Bank (WB) tại Washington cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

Đánh giá về triển vọng ngắn hạn của vàng, ông Lukman Otunuga, Giám đốc phân tích tại FXTM, cho rằng nếu giá phá vỡ dưới vùng hỗ trợ 3.950 USD /ounce, vàng có thể bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

“Tuy nhiên, các yếu tố chính trị của Mỹ, đặc biệt là khả năng chính phủ tiếp tục đóng cửa và phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell, có thể khiến vàng nhanh chóng phục hồi trên 4.000 USD /ounce”, ông nói.

Tương tự, ông Adam Button, Trưởng chiến lược gia tiền tệ tại Forexlive.com, cho rằng đợt tăng giá này của vàng mang tính chu kỳ dài hạn, có thể kéo dài cả thập kỷ. Động lực chính đến từ quá trình phi USD hóa và sự mất giá tiền tệ toàn cầu.

“Các ngân hàng trung ương - đặc biệt là Trung Quốc và Nga - đang tích cực tích trữ vàng. Button cho rằng mức 4.000 USD vẫn nằm trong vùng thị trường tăng giá, và 5.000 USD có thể là điểm khởi đầu của bong bóng”, ông nhận định.

Cùng quan điểm, ông Alex Kuptsikevich của FxPro nhận thấy tỷ trọng vàng trong dự trữ ngân hàng trung ương đang tăng nhanh và thậm chí đã vượt đồng euro. Theo ước tính của Eurizon Capital, nếu tỷ trọng vàng ngang bằng đồng USD, giá có thể lên tới 8.500 USD /ounce.

Ở chiều ngược lại, ông Sean Lusk, Giám đốc tại Walsh Trading, cho rằng “thị trường vàng đang trong cơn hưng phấn”, khi nhiều nhà đầu tư bán lẻ đổ xô mua vào dù giá đã tăng hơn 50% từ đầu năm.

Ông so sánh tâm lý hiện tại với “nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội” từng thấy trong "bong bóng" chứng khoán và bất động sản. Tuy nhiên, ông Lusk cho rằng không có gì tăng mãi mãi. Vấn đề chỉ là khi nào thị trường điều chỉnh.

Chuyên gia Michael Moor của Moor Analytics cho rằng xu hướng ngắn hạn có thể là giảm, với khả năng điều chỉnh 70- 150 USD nếu giá kim loại quý rơi xuống dưới 3.966 USD /ounce.