Giá vàng thế giới lại vượt xa 4.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới tăng phi mã giữa lúc ông Trump tuyên bố áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc. Yếu tố này càng thúc đẩy "làn sóng" chuyển hướng sang tài sản trú ẩn an toàn.

Chốt phiên giao dịch 10/10, giá vàng thế giới giao ngay tăng mạnh lên 4.016,4 USD/ounce. Ảnh: Bloomberg.

Chốt phiên giao dịch 10/10, giá vàng thế giới giao ngay tăng 41,8 USD lên 4.016,4 USD /ounce. Trước đó, trong phiên, kim loại quý vàng có thời điểm chạm mốc 4.022 USD /ounce. Như vậy, giá vàng đã tăng hơn 2,8% so với đầu tuần, còn nếu tính từ đầu năm thì đà tăng của vàng đã vượt 51%.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng tiếp đà tăng 0,7% lên 4.000 USD /ounce.

Động thái tăng vọt của giá vàng thế giới diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thêm mức thuế mới 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, cao nhất trong các mức thuế mà nước này phải chịu, bắt đầu từ ngày 1/11.

Cùng ngày, ông Trump cho biết Mỹ sẽ kiểm soát xuất khẩu đối với "mọi phần mềm quan trọng" của Trung Quốc, theo CNBC.

Tuyên bố trên được được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông đe dọa áp "mức tăng thuế khổng lồ" lên hàng hóa Trung Quốc, nhằm đáp trả việc Bắc Kinh ban hành các biện pháp kiểm soát mới đối với xuất khẩu đất hiếm.

Trước đó, ông Trump tiết lộ có thể hủy cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sắp tới ở Hàn Quốc, do căng thẳng quanh các biện pháp kiểm soát mới của Bắc Kinh.

"Các cuộc chiến thương mại leo thang sẽ khiến đồng USD suy yếu và có lợi cho các tài sản trú ẩn an toàn", ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định.

Chỉ số USD-Index đã giảm 0,5%, khiến vàng được định giá bằng USD trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài, theo Reuters.

Thị trường cũng đang theo dõi sát nguy cơ sụp đổ của chính phủ Pháp và tình trạng đóng cửa kéo dài của chính phủ Mỹ.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất thêm 0,25% trong cả tháng 10 và tháng 12.

Các rủi ro địa chính trị cùng với sức mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, dòng vốn vào các quỹ ETF vàng cũng như kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất đều góp phần thúc đẩy đà tăng của kim loại quý này.

Trong khi đó, giá bạc cũng được hưởng lợi từ các yếu tố tương tự. Hiện, giá bạc giao ngay tăng 2,1% lên 50,13 USD /ounce, sau khi chạm mức kỷ lục 51,22 USD /ounce trong phiên trước đó.

Tính từ đầu năm, giá bạc đã tăng hơn 73%. Hợp đồng bạc giao tháng 12 trên sàn Comex giao dịch ở mức 47,32 USD /ounce.

Đối với các kim loại khác, platinum giảm 1,4% xuống 1.596,55 USD /ounce, trong khi palladium giảm nhẹ 0,3% xuống 1.406,87 USD /ounce.

Tại thị trường trong nước, giá vàng cũng ghi nhận xu hướng tăng vọt theo diễn biến của giá thế giới.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,8 -142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Đây cũng là giá giao dịch mà các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác áp dụng với vàng miếng sáng nay.

Với vàng nhẫn, Công ty SJC hiện niêm yết giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ ở mức 136,2 - 138,9 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên liền trước.