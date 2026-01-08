Vàng thế giới rớt giá

Giá vàng thế giới giảm khi nhà đầu tư tiến hành chốt lời sau đợt tăng gần đây, dù vậy mức giảm đã được thu hẹp sau khi dữ liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến.

Chốt phiên giao dịch 7/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giảm xuống 4.455,5 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 7/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm 38,7 USD xuống 4.455,5 USD /ounce. Trong phiên, kim loại quý có thời điểm giảm xuống mốc 4.422 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2 tại Mỹ cũng chốt phiên giảm 0,7% xuống 4.462,5 USD /ounce.

"Chúng tôi coi đợt điều chỉnh hôm nay chủ yếu đến từ hoạt động chốt lời sau đà tăng mạnh gần đây", ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết.

Tuy nhiên, ông Meger nói thêm rằng dữ liệu việc làm yếu hơn tiếp tục ủng hộ kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ và đây là yếu tố đã nâng đỡ giá vàng trong thời gian gần đây, theo Reuters.

Số lượng việc làm trống tại Mỹ trong tháng 11/2025 đã giảm mạnh hơn dự báo sau khi tăng nhẹ trong tháng 10, trong khi một báo cáo riêng của ADP cho thấy số việc làm trong khu vực tư nhân tăng thấp hơn kỳ vọng trong tháng 12 năm ngoái.

Theo dữ liệu do LSEG tổng hợp, thị trường hiện dự báo Fed sẽ cắt giảm tổng cộng 61 điểm lãi suất cơ bản trong năm nay. Thị trường hiện dồn sự chú ý sang báo cáo việc làm phi nông nghiệp sẽ công bố vào ngày 9/1 (giờ Mỹ).

Trong khi đó, bất ổn địa chính trị vẫn tiếp diễn sau khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ vào cuối tuần qua. Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố kế hoạch tinh chế và bán dầu thô của Venezuela, trong khi Nhà Trắng cũng xác nhận các cuộc thảo luận liên quan đến việc kiểm soát lại Greenland, bao gồm khả năng có sự tham gia quân sự.

Ở diễn biến khác, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã kéo dài chuỗi mua vàng sang tháng thứ 14 liên tiếp, tính đến tháng 12/2025. Dữ liệu từ Trung Quốc tiếp tục cho thấy nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường châu Á, góp phần cho đợt tăng gần đây của giá vàng.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 4,1% xuống 77,93 USD /ounce. HSBC nâng dự báo giá bạc năm 2026 lên 68,25 USD /ounce nhưng cảnh báo biến động mạnh khi nguồn cung nới lỏng, trong khi Goldman Sachs cho rằng tồn kho mỏng tại London có thể gây ra những biến động lớn và các đợt tăng giá chỉ trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, giá bạch kim giao ngay giảm 6,5% xuống 2.285,75 USD /ounce, còn palladium giảm 5,2% và giao dịch ở mức 1.727,40 USD /ounce.