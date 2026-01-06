Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng hôm nay 6/1: Chưa ngừng đà tăng

  • Thứ ba, 6/1/2026 09:13 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Mỗi lượng vàng miếng SJC tiếp tục tăng thêm 300.000 đồng, leo lên sát vùng giá 158 triệu đồng/lượng (bán ra) vào phiên giao dịch sáng nay (6/1).

Giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng trong phiên giao dịch sáng nay (6/1). Ảnh: Thế Bằng.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (6/1), Công ty TNHNN MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) neo giá vàng miếng ở mức 155,4 - 157,4 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng 300.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng với SJC.

Trước đó, vàng miếng đã có chuỗi 4 phiên đi ngang liên tiếp do thị trường nghỉ giao dịch dịp Tết Dương lịch. Ngay khi mở cửa giao dịch sau kỳ nghỉ lễ, vàng miếng lập tức tăng vọt hơn 3 triệu đồng/lượng, và tiếp tục "hưng phấn" tới thời điểm hiện tại.

Khép lại năm 2025, vàng miếng SJC đã tăng gần 70 triệu đồng/lượng, tương ứng mức tăng ròng khoảng 80%. Trừ đi chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra, người mua vàng miếng từ đầu năm đến cuối năm 2025 vẫn ghi nhận khoản lãi 66 triệu đồng/lượng, tương đương mức sinh lời gần 78%.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TIẾP ĐÀ TĂNG
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11/2024 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2025 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 155.4
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 157.4

Đi ngược với xu hướng tăng của vàng miếng, phần lớn doanh nghiệp giữ giá vàng nhẫn đi ngang trong phiên giao dịch sáng nay.

Trong đó, SJC neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 149,9 - 152,9 triệu đồng/lượng. DOJI neo giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 151 - 154 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải chủ yếu neo quanh 154,3 - 157,3 triệu đồng/lượng.

Riêng Phú Quý và Mi Hồng là các doanh nghiệp hiếm hoi tăng khoảng nửa triệu đồng với vàng nhẫn, hiện giao dịch lần lượt ở mức 152,5 - 155,5 triệu đồng/lượng và 156,2 - 157,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trước đó trong cả năm 2025, giá vàng nhẫn của thương hiệu Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức tăng khoảng 71 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng ròng 85%. Người mua từ đầu năm 2025 đến cuối năm đã ghi nhận khoản lãi 68 triệu đồng/lượng, tương đương mức sinh lời hơn 81%.

Diễn biến tăng của giá vàng trong nước sáng nay đi cùng chiều với diễn biến của giá vàng thế giới. Kim loại quý đang được giao dịch ở mức 4.458 USD/ounce, tức tăng 10 USD (+0,2%) so với giá chốt phiên liền trước. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí), giá vàng thế giới hiện gần 142 triệu đồng/lượng, tức thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Giá bạc tăng hơn 160% trong 1 năm: Kênh trú ẩn an toàn?

Mức tăng giá của bạc thời gian gần đây cao hơn vàng và đà tăng không chỉ đến từ yếu tố đầu cơ, mà phản ánh sự dịch chuyển cấu trúc của nền kinh tế toàn cầu hướng tới năng lượng xanh.

19 giờ trước

Giá vàng hôm nay 5/1: Tăng hơn 3 triệu đồng/lượng sau một đêm

Từ giá bán dưới 153 triệu đồng/lượng của phiên liền trước, vàng miếng của thương hiệu SJC đã tăng vọt hơn 3 triệu đồng để nhảy lên mức trên 156 triệu đồng/lượng.

23 giờ trước

Giá vàng sẽ vượt 5.000 USD/ounce năm nay?

Các ngân hàng lớn đều kỳ vọng giá vàng vượt mốc 5.000 USD/ounce trong năm 2026, thậm chí tiến xa hơn trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị toàn cầu chưa hạ nhiệt.

28:1665 hôm qua

Hồng Nhung

vàng miếng Tiền mã hóa PNJ vàng miếng sjc vàng nhẫn vàng 9999 giá vàng thế giới kim loại quý SJC PNJ DOJI Bảo Tín Minh Châu Bảo Tín Mạnh Hải

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Nguoi mua vang lo nang chi sau tuan dau nam 2026 hinh anh

Người mua vàng lỗ nặng chỉ sau tuần đầu năm 2026

15:06 4/1/2026 15:06 4/1/2026

0

Năm 2025 khép lại với mức tăng kỷ lục của vàng trong nước. Tuy nhiên, chỉ sau một tuần giao dịch đầu năm 2026, giá vàng giảm mạnh khiến lợi nhuận “bốc hơi” gần 10 triệu/lượng.

Nguoi 'om' vang lo lon hinh anh

Người 'ôm' vàng lỗ lớn

11:16 2/1/2026 11:16 2/1/2026

0

Sáng nay (2/1), giá vàng miếng SJC ở mức 152,8 triệu đồng/lượng. Như vậy người mua vàng “đu đỉnh” cách đây 6 ngày, bán ra hôm nay lỗ 8,9 triệu đồng/lượng.

Gia vang tiep tuc gay bat ngo? hinh anh

Giá vàng tiếp tục gây bất ngờ?

12:30 3/1/2026 12:30 3/1/2026

0

Năm 2025 ghi dấu kỷ lục của giá vàng thế giới và trong nước. Nhiều dự báo, giá vàng vẫn tạo ra những bất ngờ trong năm 2026.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý