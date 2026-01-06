Giá vàng hôm nay 6/1: Chưa ngừng đà tăng

Mỗi lượng vàng miếng SJC tiếp tục tăng thêm 300.000 đồng, leo lên sát vùng giá 158 triệu đồng/lượng (bán ra) vào phiên giao dịch sáng nay (6/1).

Giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng trong phiên giao dịch sáng nay (6/1). Ảnh: Thế Bằng.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (6/1), Công ty TNHNN MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) neo giá vàng miếng ở mức 155,4 - 157,4 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng 300.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng với SJC.

Trước đó, vàng miếng đã có chuỗi 4 phiên đi ngang liên tiếp do thị trường nghỉ giao dịch dịp Tết Dương lịch. Ngay khi mở cửa giao dịch sau kỳ nghỉ lễ, vàng miếng lập tức tăng vọt hơn 3 triệu đồng/lượng, và tiếp tục "hưng phấn" tới thời điểm hiện tại.

Khép lại năm 2025, vàng miếng SJC đã tăng gần 70 triệu đồng/lượng, tương ứng mức tăng ròng khoảng 80%. Trừ đi chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra, người mua vàng miếng từ đầu năm đến cuối năm 2025 vẫn ghi nhận khoản lãi 66 triệu đồng/lượng, tương đương mức sinh lời gần 78%.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TIẾP ĐÀ TĂNG Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2024 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2025 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 155.4 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 157.4

Đi ngược với xu hướng tăng của vàng miếng, phần lớn doanh nghiệp giữ giá vàng nhẫn đi ngang trong phiên giao dịch sáng nay.

Trong đó, SJC neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 149,9 - 152,9 triệu đồng/lượng. DOJI neo giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 151 - 154 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải chủ yếu neo quanh 154,3 - 157,3 triệu đồng/lượng.

Riêng Phú Quý và Mi Hồng là các doanh nghiệp hiếm hoi tăng khoảng nửa triệu đồng với vàng nhẫn, hiện giao dịch lần lượt ở mức 152,5 - 155,5 triệu đồng/lượng và 156,2 - 157,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trước đó trong cả năm 2025, giá vàng nhẫn của thương hiệu Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức tăng khoảng 71 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng ròng 85%. Người mua từ đầu năm 2025 đến cuối năm đã ghi nhận khoản lãi 68 triệu đồng/lượng, tương đương mức sinh lời hơn 81%.

Diễn biến tăng của giá vàng trong nước sáng nay đi cùng chiều với diễn biến của giá vàng thế giới. Kim loại quý đang được giao dịch ở mức 4.458 USD /ounce, tức tăng 10 USD (+0,2%) so với giá chốt phiên liền trước. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí), giá vàng thế giới hiện gần 142 triệu đồng/lượng, tức thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 15 triệu đồng/lượng.

