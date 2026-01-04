Người mua vàng lỗ nặng chỉ sau tuần đầu năm 2026

Năm 2025 khép lại với mức tăng kỷ lục của vàng trong nước. Tuy nhiên, chỉ sau một tuần giao dịch đầu năm 2026, giá vàng giảm mạnh khiến lợi nhuận “bốc hơi” gần 10 triệu/lượng.

Vàng là mặt hàng có hiệu suất tăng trưởng tốt nhất trên thị trường trong năm 2025. Ảnh: Quỳnh Trang.

Đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025 (31/12/2025), giá vàng miếng trong nước được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) neo ở vùng 150,8 - 152,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh gần 2 triệu đồng so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng xuống ngang bằng SJC, với giá bán ra phổ biến ở mốc 152,8 triệu/lượng.

Người mua vàng lãi đậm năm 2025

Diễn biến này khép lại một năm 2025 đầy biến động và chưa từng có của thị trường vàng trong nước, khi giá vàng miếng liên tục bứt phá và thiết lập hàng loạt đỉnh lịch sử mới.

Dấu mốc đáng chú ý đầu tiên xuất hiện vào tháng 3/2025, khi giá vàng miếng SJC lần đầu vượt 100 triệu đồng/lượng. Sang tháng 4, giá mặt hàng này tiếp tục tăng mạnh, lần lượt chinh phục các mốc 110 triệu và 120 triệu đồng/lượng.

Sau những nhịp điều chỉnh ngắn hạn, đến tháng 8/2025, vàng miếng chính thức vượt mốc 130 triệu đồng/lượng, trước khi cán mốc 140 triệu đồng/lượng vào trung tuần tháng 10. Đến ngày 10/11, giá bán vàng miếng SJC lần đầu vượt ngưỡng 150 triệu đồng.

Đỉnh lịch sử của giá vàng miếng trong năm 2025 được thiết lập vào tháng cuối cùng của năm, khi giá mua - bán có thời điểm chạm 157,8 - 159,8 triệu đồng/lượng, trước khi suy yếu dần và lùi về mốc 152,8 triệu đồng/lượng vào ngày 31/12/2025.

So với đầu tháng 1/2025, khi giá vàng miếng chủ yếu giao dịch quanh vùng 85 triệu đồng/lượng, giá cuối năm ghi nhận vàng miếng SJC đã tăng gần 70 triệu đồng/lượng sau một năm, tương ứng mức tăng ròng khoảng 80%. Trừ đi chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra, người mua vàng miếng từ đầu năm đến cuối năm 2025 vẫn ghi nhận khoản lãi 66 triệu đồng/lượng, tương đương mức sinh lời gần 78%.

Giá vàng miếng SJC tăng bền bỉ trong suốt năm 2025, lập đỉnh lịch sử gần 160 triệu đồng/lượng. Ảnh: giavangvietnam.

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn cũng trải qua một năm giao dịch thành công khi liên tục tăng mạnh, lập kỷ lục mới và có thời điểm bỏ xa cả giá vàng miếng. Diễn biến của giá vàng nhẫn nhìn chung tăng cùng chiều với vàng miếng, song biên độ biến động có lúc còn mạnh hơn.

Tại thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, đầu năm 2025, giá vàng nhẫn chủ yếu giao dịch quanh mốc 84 triệu đồng/lượng, nhưng nhanh chóng vượt mốc 100 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch ngày 21/3. Sang tháng 4, giá tiếp tục vượt mốc 120 triệu đồng/lượng.

Sau giai đoạn điều chỉnh, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu vượt mốc 130 triệu/lượng vào tháng 9/2025 và đạt đỉnh lịch sử của năm ở 160,5 triệu/lượng trong phiên giao dịch ngày 21/10 cùng năm. Đóng cửa phiên giao dịch cuối năm ngoái, giá vàng nhẫn tại thương hiệu nổi tiếng phía Bắc tạm dừng ở mức 152 - 155 triệu đồng/lượng.

Tính chung cả năm 2025, giá vàng nhẫn của thương hiệu này ghi nhận mức tăng khoảng 71 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng ròng 85%. Người mua vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu từ đầu năm 2025 đến cuối năm đã ghi nhận khoản lãi 68 triệu đồng/lượng, tương đương mức sinh lời hơn 81%.

Mất gần 10 triệu đồng chỉ trong tuần đầu năm 2026

Duy trì đà tăng mạnh mẽ trong năm 2025, tuy nhiên, bức tranh lợi nhuận của nhà đầu tư vàng đã nhanh chóng đổi chiều khi bước sang năm 2026.

Chỉ trong vòng một tuần giao dịch gần nhất (28/12/2025 đến 4/1/2026), giá vàng miếng SJC đã sụt giảm tới 7 triệu đồng/lượng, từ mốc bán ra 159,8 triệu/lượng lao dốc xuống còn 152,8 triệu đồng hiện tại, tương đương mức giảm ròng tới hơn 4% giá trị.

Cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra, người mua vàng miếng trong tuần một tuần nhất đã ghi nhận khoản lỗ 9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng không nằm ngoài xu hướng giảm mạnh trong các phiên giao dịch cuối năm 2025 và đầu năm 2026, dù mức giảm có phần bớt “sốc” hơn so với vàng miếng.

Từ mốc giá 159,9 triệu đồng/lượng (bán) trong phiên 28/12/2025, giá vàng nhẫn trong nước đã lùi về 155 triệu/lượng trong phiên 4/1/2026, tức giảm khoảng 4 triệu đồng/lượng sau một tuần, tương đương mức giảm ròng gần 3%.

Cộng với chênh lệch giá mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng, người mua vàng nhẫn trong tuần gần nhất đã chịu khoản lỗ 7 triệu đồng.

Như vậy, dù ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội trong cả năm 2025, cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn đều đang chứng kiến nhịp điều chỉnh mạnh ngay những ngày đầu năm 2026.