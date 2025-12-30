Giá vàng mất gần 4 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm

Sáng 30/12, giá vàng trong nước giảm tới 3,8 triệu đồng/lượng, xuống mức thấp nhất 3 tuần qua.

Giá vàng trong nước suy yếu trong phiên giao dịch cuối năm (30/12). Ảnh: Việt Linh.

Sáng 30/12, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 152,2 - 154,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương ứng giảm tới 3,8 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước (29/12).

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng giảm mạnh giá vàng miếng về mức ngang bằng Công ty SJC.

Vùng giá 154 triệu đồng/lượng cũng là đáy thấp nhất mà vàng miếng ghi nhận trong 3 tuần qua.

Trước đó, giá vàng miếng SJC từng lập đỉnh lịch sử ở 159,8 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch 24/12. Như vậy, so với mức đỉnh này, hiện vàng miếng đã giảm tới gần 6 triệu/lượng chỉ trong vòng một tuần.

Đà giảm sâu cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra khiến những người lỡ mua vàng ở vùng giá đỉnh đang chịu khoản lỗ lên tới 8 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC RỚT THẢM Nguồn: SJC. Nhãn 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.2 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.2

Diễn biến giảm mạnh không chỉ xảy ra với vàng miếng mà các doanh nghiệp còn áp dụng chung cho cả sản phẩm vàng nhẫn.

Sau điều chỉnh, Công ty SJC niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn DOJI rơi về mức 150 - 153 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý giao dịch ở 150,7 - 153,7 triệu đồng/lượng.

Công ty Mi Hồng hiện chấp nhận giao dịch vàng nhẫn 999 ở mức 153 - 154,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải neo giá quanh vùng 151,7 - 154,7 triệu đồng/lượng.

Xu hướng giảm của giá vàng trong nước phần nhiều chịu tác động từ giá vàng thế giới. Kim loại quý thế giới sau khi chạm mức kỷ lục 4.550 USD /ounce vào ngày 26/12 đã rơi hơn 200 USD xuống còn 4.331 USD /ounce. Hiện giá vàng thế giới đã hồi phục về vùng 4.352 USD /ounce.

Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 138 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Ngoài yếu tố từ quốc tế, giá vàng trong nước giảm ngay sau khi NHNN thông báo sẽ quản lý thị trường này theo cơ chế mới.

Ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối (NHNN) cho biết theo quy định của Nghị định 232/2025, đến ngày 15/12 hàng năm, NHNN sẽ xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các tổ chức đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

“Thời gian qua, NHNN đã nhận được 9 hồ sơ của ngân hàng thương mại, doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định để xin cấp giấy phép sản xuất vàng miếng”, ông Tuấn thông tin và cho biết thêm doanh nghiệp để đáp ứng đủ điều kiện được cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, phải được cấp giấy phép sản xuất vàng miếng trước.

Đến nay, NHNN vẫn đang cùng các bộ ngành đánh giá, xem xét kỹ lưỡng việc cấp giấy phép sản xuất vàng miếng cho ngân hàng thương mại, doanh nghiệp, đảm bảo việc cấp phép thực hiện đúng quy định. Và khi doanh nghiệp được cấp giấy phép sản xuất vàng miếng thì sẽ được xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu.

“NHNN đã phối hợp với các bộ ngành có tờ trình báo cáo Thủ tướng, Thủ tướng sau đó cũng có chỉ đạo NHNN xin ý kiến các bộ ngành lựa chọn mô hình quản lý phù hợp với điều kiện Việt Nam, đảm bảo hỗ trợ điều hành chính sách tiền tệ”, ông Tuấn nói.