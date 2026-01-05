Giá vàng hôm nay 5/1: Tăng hơn 3 triệu đồng/lượng sau một đêm

Từ giá bán dưới 153 triệu đồng/lượng của phiên liền trước, vàng miếng của thương hiệu SJC đã tăng vọt hơn 3 triệu đồng để nhảy lên mức trên 156 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước bật tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tiên của năm mới. Ảnh: Đức Anh.

Giá vàng hôm nay 5/1 ghi nhận xu hướng tăng ở các đơn vị kinh doanh lớn. Cụ thể, CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 154,2 - 156,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,4 triệu đồng so với giá chốt phiên ngày 31/12. Trước đó, vàng có quãng nghỉ dài, đi ngang liên tiếp 4 ngày do nghỉ Tết Dương lịch.

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty Mi Hồng cũng lần lượt nâng giá vàng miếng lên ngang bằng với SJC, để bán ra ở vùng trên 156 triệu đồng/lượng.

Trong tuần giao dịch gần nhất trước đó (28/12/2025 đến 4/1/2026), giá vàng miếng SJC đã sụt giảm 7 triệu đồng/lượng, từ mốc bán ra 159,8 triệu/lượng lao dốc xuống còn 152,8 triệu đồng, tương đương giảm ròng hơn 4% giá trị.

Mức tăng sáng nay đã giúp thu hẹp biên độ giảm, nhưng cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra, người mua vàng miếng trong một tuần nhất vẫn ghi nhận khoản lỗ hơn 6 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TĂNG VỌT Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2024 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2025 2/1 3/1 4/1 5/1 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 154.2 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 156.2

Tương tự vàng miếng, vàng nhẫn tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng nay. Trong đó, SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 149,1 - 152,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,2 triệu đồng so với giá chốt phiên ngày 31/12. Nhẫn tròn của Phú Quý tăng 1,2 triệu, lên mức 151 - 154 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI cũng tăng 2 triệu, leo lên mức 151 - 154 triệu đồng/lượng; Mi Hồng tăng 2,4 triệu, hiện giao dịch vàng nhẫn 999 chắc chắn ở vùng 155 - 156,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tăng gần 2 triệu đối với sản phẩm vàng nhẫn, hiện giao dịch quanh vùng 153,7 - 156,7 triệu đồng/lượng. Đây cũng là vùng giá cao nhất của vàng nhẫn trên thị trường giao dịch ở thời điểm hiện tại.

Tính chung trong tuần gần nhất, giá vàng nhẫn cũng không nằm ngoài xu hướng giảm mạnh. Trong các phiên giao dịch cuối năm 2025 và đầu năm 2026, từ mốc giá 159,9 triệu đồng/lượng (bán) trong phiên 28/12/2025, giá vàng nhẫn trong nước đã lùi về 155 triệu/lượng trong phiên 4/1/2026 và hồi phục dần vào sáng nay.

Như vậy chỉ trong tuần gần nhất, mặt hàng này đã giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng sau một tuần. Cộng với chênh lệch giá mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng, người mua vàng nhẫn trong tuần gần nhất đã chịu khoản lỗ khoảng 4 triệu đồng.

Giá vàng trong nước tăng vào sáng nay chủ yếu hưởng lợi từ giá vàng thế giới. Kim loại quý bật tăng mạnh mẽ gần 80 USD (+1,76%) so với giá mở cửa, hiện giao dịch quanh mốc 4.406 USD /ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí), giá vàng thế giới đang xấp xỉ 140,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 16 triệu đồng/lượng.