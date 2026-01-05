Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng hôm nay 5/1: Tăng hơn 3 triệu đồng/lượng sau một đêm

  • Thứ hai, 5/1/2026 10:25 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Từ giá bán dưới 153 triệu đồng/lượng của phiên liền trước, vàng miếng của thương hiệu SJC đã tăng vọt hơn 3 triệu đồng để nhảy lên mức trên 156 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước bật tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tiên của năm mới. Ảnh: Đức Anh.

Giá vàng hôm nay 5/1 ghi nhận xu hướng tăng ở các đơn vị kinh doanh lớn. Cụ thể, CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 154,2 - 156,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,4 triệu đồng so với giá chốt phiên ngày 31/12. Trước đó, vàng có quãng nghỉ dài, đi ngang liên tiếp 4 ngày do nghỉ Tết Dương lịch.

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty Mi Hồng cũng lần lượt nâng giá vàng miếng lên ngang bằng với SJC, để bán ra ở vùng trên 156 triệu đồng/lượng.

Trong tuần giao dịch gần nhất trước đó (28/12/2025 đến 4/1/2026), giá vàng miếng SJC đã sụt giảm 7 triệu đồng/lượng, từ mốc bán ra 159,8 triệu/lượng lao dốc xuống còn 152,8 triệu đồng, tương đương giảm ròng hơn 4% giá trị.

Mức tăng sáng nay đã giúp thu hẹp biên độ giảm, nhưng cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra, người mua vàng miếng trong một tuần nhất vẫn ghi nhận khoản lỗ hơn 6 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TĂNG VỌT
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11/2024 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2025 2/1 3/1 4/1 5/1
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 154.2
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 156.2

Tương tự vàng miếng, vàng nhẫn tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng nay. Trong đó, SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 149,1 - 152,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,2 triệu đồng so với giá chốt phiên ngày 31/12. Nhẫn tròn của Phú Quý tăng 1,2 triệu, lên mức 151 - 154 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI cũng tăng 2 triệu, leo lên mức 151 - 154 triệu đồng/lượng; Mi Hồng tăng 2,4 triệu, hiện giao dịch vàng nhẫn 999 chắc chắn ở vùng 155 - 156,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tăng gần 2 triệu đối với sản phẩm vàng nhẫn, hiện giao dịch quanh vùng 153,7 - 156,7 triệu đồng/lượng. Đây cũng là vùng giá cao nhất của vàng nhẫn trên thị trường giao dịch ở thời điểm hiện tại.

Tính chung trong tuần gần nhất, giá vàng nhẫn cũng không nằm ngoài xu hướng giảm mạnh. Trong các phiên giao dịch cuối năm 2025 và đầu năm 2026, từ mốc giá 159,9 triệu đồng/lượng (bán) trong phiên 28/12/2025, giá vàng nhẫn trong nước đã lùi về 155 triệu/lượng trong phiên 4/1/2026 và hồi phục dần vào sáng nay.

Như vậy chỉ trong tuần gần nhất, mặt hàng này đã giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng sau một tuần. Cộng với chênh lệch giá mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng, người mua vàng nhẫn trong tuần gần nhất đã chịu khoản lỗ khoảng 4 triệu đồng.

Giá vàng trong nước tăng vào sáng nay chủ yếu hưởng lợi từ giá vàng thế giới. Kim loại quý bật tăng mạnh mẽ gần 80 USD (+1,76%) so với giá mở cửa, hiện giao dịch quanh mốc 4.406 USD/ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí), giá vàng thế giới đang xấp xỉ 140,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Giá vàng sẽ vượt 5.000 USD/ounce năm nay?

Các ngân hàng lớn đều kỳ vọng giá vàng vượt mốc 5.000 USD/ounce trong năm 2026, thậm chí tiến xa hơn trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị toàn cầu chưa hạ nhiệt.

5 giờ trước

Người mua vàng lỗ nặng chỉ sau tuần đầu năm 2026

Năm 2025 khép lại với mức tăng kỷ lục của vàng trong nước. Tuy nhiên, chỉ sau một tuần giao dịch đầu năm 2026, giá vàng giảm mạnh khiến lợi nhuận “bốc hơi” gần 10 triệu/lượng.

20 giờ trước

Giá vàng tiếp tục gây bất ngờ?

Năm 2025 ghi dấu kỷ lục của giá vàng thế giới và trong nước. Nhiều dự báo, giá vàng vẫn tạo ra những bất ngờ trong năm 2026.

47:2792 hôm qua

Hồng Nhung

Gia vang trong nuoc roi thang dung hinh anh

Giá vàng trong nước rơi thẳng đứng

16:42 31/12/2025 16:42 31/12/2025

0

Trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025, giá vàng miếng SJC chịu áp lực giảm mạnh tới 1,9 triệu đồng/lượng, kéo giá bán xuống vùng thấp nhất một tháng qua.

Gia vang, bac se chinh phuc dinh cao moi trong nam 2026? hinh anh

Giá vàng, bạc sẽ chinh phục đỉnh cao mới trong năm 2026?

07:39 1/1/2026 07:39 1/1/2026

0

Vàng và bạc đã khép lại năm 2025 bằng những biến động mạnh với hàng loạt kỷ lục bị xô đổ, ghi nhận mức tăng hằng năm lớn nhất kể từ năm 1979, liệu giá vàng và bạc có chinh phục các đỉnh cao mới trong năm 2026?

Lo nang vi mua vang hinh anh

Lỗ nặng vì mua vàng

10:43 31/12/2025 10:43 31/12/2025

0

Nếu mua vàng miếng SJC ở đỉnh lịch sử gần 160 triệu đồng/lượng vào cuối tuần trước, hiện người mua đã lỗ hơn 7 triệu đồng/lượng do giá vàng đang trong xu hướng giảm nhanh.

