Giá dầu thô tiếp tục giảm sâu

Giá dầu thô tiếp tục hạ nhiệt sau khi IEA đề xuất đợt xả kho dầu dự trữ lớn nhất trong lịch sử, nhằm bù đắp sự gián đoạn nguồn cung do cuộc chiến của Mỹ - Israel với Iran.

Trong phiên 10/3 (giờ Mỹ), cả 2 hợp đồng dầu Brent và WTI tiếp tục hạ nhiệt. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch 10/3 (giờ Mỹ), giá dầu thô WTI tại Mỹ tiếp tục giảm gần 12%, đóng cửa ở 83,45 USD /thùng. Trong khi đó, hợp đồng chuẩn dầu Brent tại Anh cũng giảm 11,3% xuống 87,8 USD /thùng.

Như vậy, cả 2 hợp đồng dầu thô có giao dịch lớn nhất thế giới đều đã lao dốc hơn 11%, mức giảm theo ngày mạnh nhất kể từ năm 2022, sau khi Tổng thống Donald Trump phát thông điệp cuộc chiến ở Trung Đông có thể kết thúc nhanh chóng. Trước đó, giá dầu thô từng tăng vọt lên trên 119 USD /thùng vào ngày 9/3, mức cao nhất kể từ tháng 6/2022.

Theo Wall Street Journal, kế hoạch xả kho dầu do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đề xuất có thể vượt mức 182 triệu thùng dầu, cao hơn cả số lượng dầu các nước thành viên IEA đã tung ra thị trường trong 2 đợt vào năm 2022, khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Trong khi đó, Mỹ và Israel đã tấn công Iran vào ngày 10/3 (giờ địa phương) bằng những đợt không kích mà Bộ Quốc phòng Mỹ và người dân Iran tại hiện trường mô tả là dữ dội nhất kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, theo Reuters.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cũng cho biết quân đội nước này đã loại bỏ 16 tàu rải thủy lôi của Iran gần eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng mọi quả thủy lôi do Iran thả tại eo biển này phải được dỡ bỏ ngay lập tức.

Trước đó, ông Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ sẵn sàng hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz khi cần thiết. Tuy nhiên, các nguồn tin Reuters tiết lộ Hải quân Mỹ đã từ chối yêu cầu của ngành vận tải biển về việc hộ tống quân sự, do rủi ro bị tấn công hiện vẫn ở mức cao.

"Chúng tôi dự đoán giá dầu thô sẽ biến động mạnh, dao động trong biên độ khá rộng từ khoảng 75 đến 105 USD /thùng trong thời gian tới", ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường tại Tập đoàn IG ở Sydney, cho biết.

Các quan chức thuộc nhóm G7 sau đó đã họp trực tuyến để thảo luận khả năng xả kho dầu khẩn cấp nhằm giảm bớt cú sốc đối với thị trường.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến chủ trì cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo G7 vào ngày 11/3 (giờ địa phương) để bàn về tác động của xung đột Trung Đông đối với thị trường năng lượng và các biện pháp ứng phó.

Trong khi đó, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi đã đóng cửa nhà máy lọc dầu Ruwais sau khi một cơ sở trong khu phức hợp này bốc cháy, liên quan đến một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Đây là vụ gián đoạn cơ sở hạ tầng năng lượng mới nhất liên quan đến cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran.

Arab Saudi, nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, được cho là đang tăng nguồn cung thông qua tuyến biển Đỏ. Tuy nhiên, lượng dầu này vẫn thấp hơn nhiều so với mức cần thiết để bù đắp sự sụt giảm dòng chảy dầu thô qua eo biển Hormuz.

Hiện, Arab Saudi đang dựa vào cảng Yanbu trên biển Đỏ để tăng xuất khẩu nhằm tránh phải cắt giảm sản lượng mạnh, trong khi các nước láng giềng như Iraq, Kuwait và UAE đã giảm sản lượng trong bối cảnh chiến sự leo thang.

Công ty tư vấn năng lượng Wood Mackenzie cho biết cuộc chiến hiện làm giảm khoảng 15 triệu thùng/ngày nguồn cung dầu và sản phẩm dầu từ khu vực vùng Vịnh, điều này có thể đẩy giá dầu lên tới 150 USD /thùng.

Trong một báo cáo, ngân hàng Morgan Stanley nhận định ngay cả khi xung đột được giải quyết nhanh chóng, thị trường năng lượng vẫn có thể phải đối mặt với nhiều tuần gián đoạn.