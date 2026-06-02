Thủ tướng yêu cầu sớm có sản phẩm chủ chốt của Trung tâm Tài chính quốc tế

Thủ tướng cho biết Trung tâm Tài chính quốc tế ở Việt Nam đi sau nên phải có cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút nhà đầu tư, dù vậy vẫn phải quản lý được, kiểm soát được rủi ro.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tạo cơ chế đột phá để nhanh chóng có một số sản phẩm chủ chốt của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Ngày 2/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc họp về việc tiếp tục triển khai hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, Trung tâm Tài chính quốc tế đã có khuôn khổ pháp lý riêng theo mô hình "một trung tâm, hai điểm đến". Trên cơ sở khung pháp lý đã được ban hành, các bộ, ngành, hai thành phố là TP.HCM và Đà Nẵng đã tích cực triển khai nhiều hoạt động.

Về xúc tiến đầu tư, Hội đồng điều hành và Cơ quan điều hành tại hai địa phương đã triển khai các hoạt động hợp tác với cơ quan quản lý, định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức quốc tế và chuẩn bị danh mục sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp với lợi thế riêng.

Về nhân sự và hạ tầng, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại hai thành phố cũng đã được thành lập, từng bước kiện toàn bộ máy, bố trí nhân sự, xác định chức năng, nhiệm vụ, xây dựng quy chế làm việc nội bộ và định hướng phát triển Trung tâm Tài chính trên địa bàn, đã quy hoạch, bố trí trụ sở, chuẩn bị khu vực lõi Trung tâm Tài chính.

Sau khi nghe các báo cáo, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ Kết luận số 18 của Trung ương đã nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương đưa Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam vào hoạt động; mục tiêu xuyên suốt là thiết lập Trung tâm Tài chính với hành lang pháp lý minh bạch, rõ ràng, mạnh để thu hút các nhà đầu tư quốc tế.

Theo Thủ tướng, thách thức trong phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế còn rất nhiều, trong bối cảnh quốc tế phức tạp, các trung tâm tài chính trong khu vực và trên thế giới cạnh tranh gay gắt để thu hút dòng vốn. Việt Nam đi sau nên phải có cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút nhà đầu tư nhưng vẫn quản lý được, kiểm soát rủi ro, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tăng trưởng bền vững.

Về các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng giao Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế và trực tiếp chỉ đạo Trung tâm, nếu phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan trình bổ sung chức năng, kiện toàn Hội đồng điều hành trong tuần này và sau khi kiện toàn, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo các bộ, cơ quan rà soát, thẩm định, hoàn thiện Quy chế hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế, Hội đồng điều hành và Cơ quan điều hành, hoàn thành trước 10/6.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng có trách nhiệm chỉ đạo Hội đồng điều hành khẩn trương phối hợp với hai thành phố nghiên cứu mô hình chuẩn về cơ quan điều hành, kiến nghị lựa chọn phương án khả thi, phù hợp, tối ưu nhất, vì công việc chung.

Nhấn mạnh các sản phẩm, dịch vụ tài chính là yếu tố quyết định hoạt động hiệu quả của Trung tâm Tài chính quốc tế, trong khi TP.HCM, Đà Nẵng cũng là 2 động lực tăng trưởng của đất nước, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và hai thành phố kiến nghị, xác định danh mục các sản phẩm, dịch vụ tài chính của Trung tâm Tài chính quốc tế, trước hết là các sản phẩm, dịch vụ gắn với thương mại, đầu tư để thu hút nguồn lực phát triển cho hai thành phố, phục vụ các công trình hạ tầng trọng điểm trên địa bàn.

Theo Thủ tướng, việc phát triển các sản phẩm này đều đã có chủ trương, cần triển khai với tinh thần không cầu toàn, ngoài 8 nghị định đã có, cần tiếp tục nghiên cứu các quy định mới trong tháng 6 nhằm tạo cơ chế đột phá để nhanh chóng có một số sản phẩm, dịch vụ tài chính mới chủ chốt cho Trung tâm Tài chính quốc tế. Thủ tướng cũng đề nghị nghiên cứu cơ chế thanh tra giám sát trực thuộc các cơ quan Trung ương, thực hiện thanh tra, giám sát theo lĩnh vực được giao quản lý.

Nhấn mạnh khi Trung tâm Tài chính quốc tế đã hình thành khá rõ thì phải có chiến lược cụ thể hơn, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan để thúc đẩy hơn nữa hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế.