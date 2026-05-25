TP.HCM được giao tăng trưởng tối thiểu 10%/năm trong 20 năm liên tiếp

Bộ Chính trị đặt mục tiêu TP.HCM tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 10%/năm đến năm 2045, đồng thời trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ của khu vực.

TP.HCM được giao nhiệm vụ tăng trưởng hai con số trong suốt 20 năm tới. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết xác định TP.HCM là đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo của cả nước; đồng thời giữ vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Bộ Chính trị đánh giá TP.HCM vẫn chưa phát triển tương xứng tiềm năng, lợi thế; tốc độ tăng trưởng có thời điểm chậm lại, các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nguồn lực chưa được tháo gỡ hiệu quả. Năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc tế và chất lượng tăng trưởng còn hạn chế.

Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu xây dựng TP.HCM trở thành “biểu tượng phát triển năng động” của Việt Nam, là nơi đi đầu về đổi mới sáng tạo, kiến tạo thể chế và nâng cao chất lượng phát triển.

TP.HCM tăng trưởng hai con số trong 20 năm liên tiếp

Một trong những mục tiêu đáng chú ý nhất của Nghị quyết là yêu cầu TP.HCM duy trì tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân tối thiểu khoảng 10%/năm trong suốt giai đoạn 2026-2045.

Đây là giai đoạn kéo dài gần 20 năm, cho thấy kỳ vọng rất lớn của Trung ương đối với vai trò đầu tàu kinh tế của TP.HCM trong thời kỳ phát triển mới.

Theo định hướng của Bộ Chính trị, đến năm 2030, TP.HCM phải trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, dịch vụ, logistics, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á.

GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 được đặt mục tiêu đạt tối thiểu 14.000 USD , trong khi kinh tế số chiếm khoảng 40% GRDP của thành phố.

Nghị quyết cũng đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 200 km đường sắt đô thị; cơ bản giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước và ô nhiễm môi trường.

Về xã hội, chỉ số phát triển con người (HDI) của TP.HCM được định hướng đạt khoảng 0,9; chất lượng sống của người dân tiếp tục được nâng cao.

Ở giai đoạn tiếp theo, đến năm 2045, TP.HCM được định hướng trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á; là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2045 được đặt mục tiêu đạt tối thiểu 75.000 USD /người. Thành phố cũng được yêu cầu hoàn thiện hệ thống đường sắt đô thị đồng bộ, hiện đại và đạt phát thải ròng bằng 0.

Tầm nhìn đến năm 2075, TP.HCM được định hướng trở thành đô thị toàn cầu, phát triển xanh, thông minh, có chất lượng sống cao và ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới.

Nhấn mạnh vai trò kinh tế tư nhân và cơ chế vượt trội

Nghị quyết mới của Bộ Chính trị dành nhiều nội dung nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng của TP.HCM theo hướng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.

Trong đó, phát triển kinh tế tư nhân được xác định là “một động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế.

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất để phát triển TP.HCM trong dài hạn. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bộ Chính trị yêu cầu TP.HCM thúc đẩy phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân trong nước, hình thành các doanh nghiệp lớn có khả năng cạnh tranh quốc tế; đồng thời thu hút hiệu quả các tập đoàn đa quốc gia, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D).

Nghị quyết cũng nêu rõ yêu cầu phát triển các ngành mới như trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng sạch, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế dữ liệu.

Bên cạnh đó, TP.HCM được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược dữ liệu, phát triển hạ tầng số, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại dựa trên dữ liệu.

Một nội dung đáng chú ý khác là định hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và trao cơ chế vượt trội cho TP.HCM.

Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện thể chế đặc thù, tạo điều kiện để thành phố chủ động hơn trong huy động nguồn lực, tổ chức bộ máy, đầu tư hạ tầng và phát triển các mô hình mới.

Nghị quyết đồng thời nhấn mạnh việc xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và hạt nhân liên kết phát triển vùng Đông Nam Bộ.