Nhà thầu Trung Quốc tham gia lập báo cáo khả thi metro số 4 TP.HCM

Liên danh gồm doanh nghiệp Trung Quốc GMDI cùng ARUP Việt Nam và TEDI SOUTH vừa được cấp phép lập báo cáo khả thi tuyến metro số 4 TP.HCM trị giá gần 6 tỷ USD.

Liên danh GMDI - ARUP Việt Nam - TEDI SOUTH được cấp phép lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến metro số 4. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho Liên danh GMDI - ARUP - TEDI SOUTH để thực hiện gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tuyến metro số 4 (Đông Thạnh - Hiệp Phước).

Việc cấp phép được thực hiện trên cơ sở xem xét hồ sơ đề nghị của liên danh nhà thầu và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư là CTCP Tập đoàn Sovico.

Theo nội dung giấy phép, liên danh sẽ thực hiện công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án metro số 4 đoạn Đông Thạnh - Hiệp Phước. Các đơn vị được yêu cầu triển khai đúng nội dung theo kết quả lựa chọn nhà thầu, tuân thủ hợp đồng liên danh ký ngày 25/11/2025 và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam.

Trong liên danh này, GMDI là doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, có trụ sở tại Quảng Châu và từng tham gia thiết kế mạng lưới metro tại thành phố này. Lĩnh vực hoạt động chính của GMDI gồm lập quy hoạch mạng lưới metro, nghiên cứu tiền khả thi - khả thi, thiết kế kỹ thuật, tổng thầu EPC, tích hợp hệ thống và tư vấn vận hành đường sắt đô thị.

Hai đơn vị còn lại là ARUP Việt Nam và TEDI SOUTH đều có nhiều kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam.

Trong đó, TEDI SOUTH là cái tên quen thuộc trong lĩnh vực tư vấn thiết kế hạ tầng giao thông, từng tham gia nhiều dự án lớn như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, metro Bến Thành - Suối Tiên, Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Thủ Thiêm, dự án kéo dài metro số 1 về phường Trấn Biên, sân bay Long Thành.

ARUP Việt Nam là thành viên của Tập đoàn ARUP (Anh), thương hiệu tư vấn kỹ thuật toàn cầu với gần 80 năm kinh nghiệm. Đơn vị này gần đây cũng tham gia nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM.

Theo quy hoạch, metro số 4 là một trong những tuyến đường sắt đô thị quan trọng của TP.HCM, giữ vai trò kết nối khu vực phía Bắc với trung tâm thành phố và khu Nam, đặc biệt là khu vực cảng Hiệp Phước.

Tuyến có chiều dài khoảng 47 km, điểm đầu tại Đông Thạnh (Hóc Môn) và điểm cuối tại Khu đô thị Hiệp Phước. Theo phương án nghiên cứu, tuyến sẽ đi qua nhiều trục giao thông và khu vực trọng điểm như Hà Huy Giáp, Nguyễn Oanh, Nguyễn Kiệm, sân bay Tân Sơn Nhất, Bến Thành và Nguyễn Hữu Thọ trước khi kết thúc tại xã Hiệp Phước.

Dự án dự kiến có 37 nhà ga, bao gồm cả đoạn đi ngầm và trên cao. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 157.400 tỷ đồng , tương đương hơn 5,9 tỷ USD , được định hướng triển khai theo hình thức đối tác công - tư (PPP).