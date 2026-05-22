Công ty vận hành metro Bến Thành - Suối Tiên hết lỗ chỉ sau 1 năm

Sau năm đầu metro Bến Thành - Suối Tiên vận hành trọn vẹn, HURC báo lãi gần 39 tỷ đồng, chính thức xóa sạch lỗ lũy kế sau nhiều năm chuẩn bị dự án.

Tuyến metro số 1 TP.HCM vận hành hơn 80.000 lượt tàu và phục vụ trên 20,5 triệu lượt khách trong năm ngoái. Ảnh: Duy Hiệu.

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC) vừa có báo cáo tài chính năm 2025 ghi nhận doanh thu 547 tỷ đồng , gấp gần 50 lần năm liền trước. Mức tăng đột biến đến từ việc đây là năm đầu tiên doanh nghiệp vận hành thương mại tuyến metro số 1 TP.HCM đoạn Bến Thành - Suối Tiên đủ 12 tháng.

Trong cơ cấu doanh thu, hơn một nửa đến từ tiền trợ giá, tính theo quãng đường khai thác và đơn giá (mỗi km) được thống nhất giữa công ty với Trung tâm Giao thông công cộng TP.HCM. Doanh thu bán vé cho hành khách đạt 214 tỷ đồng , phần còn lại đến từ khai thác kết cấu hạ tầng và hoạt động phân luồng, điều tiết.

Năm qua, HURC ghi nhận lợi nhuận gộp hơn 57 tỷ đồng , tương ứng biên lãi gộp trên 10%, tức cứ 100 đồng doanh thu thì công ty giữ lại được hơn 10 đồng lãi gộp sau khi trừ giá vốn.

Dù chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khoảng 40% do mở rộng nhân sự và bộ máy vận hành, doanh nghiệp vẫn lãi sau thuế gần 39 tỷ đồng năm ngoái, trong khi năm liền trước đó vẫn lỗ hơn 10 tỷ đồng .

Kết quả này vượt xa kế hoạch lợi nhuận chỉ 20 triệu đồng được ban lãnh đạo HURC đặt ra đầu năm, đồng thời giúp công ty xóa sạch khoản lỗ lũy kế hơn 35 tỷ đồng phát sinh từ giai đoạn chuẩn bị vận hành dự án kể từ khi thành lập. Sau khi bù lỗ, công ty đã trích khoảng 3,6 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi và dự phòng tài chính.

HURC là đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành và bảo dưỡng tuyến metro số 1 TP.HCM dài gần 20 km với 14 ga, chính thức khai thác thương mại từ cuối năm 2024.

Ngoài điều hành tàu và nhà ga, doanh nghiệp còn phụ trách hệ thống vé điện tử, ứng dụng metro, chăm sóc khách hàng và kết nối các dịch vụ thương mại quanh nhà ga.

Năm ngoái, tuyến metro số 1 TP.HCM vận hành hơn 80.000 lượt tàu và phục vụ trên 20,5 triệu lượt khách. Riêng từ đầu năm đến ngày 19/5, tuyến đã khai thác 34.719 lượt tàu, phục vụ hơn 8,86 triệu lượt khách, tương đương gần 64.000 lượt mỗi ngày.

Hiện giá vé đi metro Bến Thành - Suối Tiên đang dao động 6.000-20.000 đồng mỗi lượt, tùy theo quãng đường và phương thức thanh toán. Ngoài vé lượt, hành khách có thể mua vé ngày giá 40.000 đồng hoặc vé 3 ngày giá 90.000 đồng, đều không giới hạn số lượt đi trong thời gian sử dụng. Đối với vé tháng, mức giá dành cho khách phổ thông là 300.000 đồng/tháng, trong khi học sinh, sinh viên được ưu đãi còn 150.000 đồng/tháng, không giới hạn số lượt đi lại.