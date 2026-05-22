Trung Quốc xây tổ hợp bảo dưỡng máy bay lớn nhất thế giới tại UAE

Bất chấp căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc vẫn khởi công tổ hợp bảo dưỡng máy bay trị giá hơn 5 tỷ USD tại UAE.

Dự án của Trung Quốc tại UAE có tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ USD. Ảnh: SCMP.

Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc (CRCC) vừa khởi công dự án tổ hợp bảo dưỡng máy bay quy mô lớn tại UAE, được giới thiệu là cơ sở bảo dưỡng máy bay lớn nhất thế giới.

Theo Tân Hoa Xã, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ USD , bao gồm 8 nhà chứa máy bay cỡ lớn phục vụ bảo dưỡng và lưu trữ tàu bay, với tổng diện tích khoảng 1,21 triệu m2. Công trình nằm tại Dubai South - đô thị quy hoạch từng mang tên Dubai World Central - và dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Đây cũng là một trong những hợp đồng xây dựng lớn nhất mà nhà thầu Trung Quốc từng giành được tại Trung Đông.

Dự án được triển khai trong bối cảnh khu vực Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro địa chính trị, đặc biệt sau cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn tiếp tục mở rộng hiện diện kinh tế tại khu vực giàu năng lượng này thông qua thương mại và đầu tư hạ tầng.

Ông Dai Hegen, Chủ tịch CRCC, cho biết các doanh nghiệp Trung Quốc ngày càng tham gia sâu hơn vào hoạt động phát triển hạ tầng tại Trung Đông khi quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và UAE được tăng cường.

Ông nhận định “xây dựng Trung Quốc” và “chất lượng Trung Quốc” đang ngày càng được công nhận tại khu vực, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Theo lãnh đạo CRCC, dự án cũng là dấu mốc mới của sáng kiến Vành đai và con đường (BRI) do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng từ năm 2013 nhằm thúc đẩy kết nối thương mại và hạ tầng toàn cầu.

Trong khi đó, ông Sheikh Ahmed bin Saeed al-Maktoum, Chủ tịch kiêm CEO Emirates Airline and Group, cho rằng dự án sẽ góp phần củng cố vị thế của Dubai và UAE trong lĩnh vực hàng không.

Theo Đại sứ quán Trung Quốc tại UAE, Trung Quốc đã là đối tác thương mại lớn nhất của UAE trong 10 năm liên tiếp. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 108 tỷ USD , tăng 6% so với cùng kỳ.

UAE hiện cũng là nguồn cung dầu thô lớn thứ 6 của Trung Quốc, với sản lượng xuất khẩu sang nước này đạt 37,5 triệu tấn trong năm ngoái.

Ngoài năng lượng, UAE còn là thị trường quan trọng với các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn và hạ tầng viễn thông. Nhiều hệ thống mạng tại quốc gia vùng Vịnh này đang được triển khai bằng công nghệ của Huawei.

Theo báo cáo từ Ernst & Young, hoạt động đầu tư và xây dựng của doanh nghiệp Trung Quốc tại các quốc gia thuộc sáng kiến Vành đai và con đường tiếp tục tăng trưởng trong quý I/2026. Giá trị các hợp đồng EPC mới tăng 6% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu hoàn thành đạt 31,5 tỷ USD , tăng 14%.

Tổng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc trong giai đoạn này đạt 44,5 tỷ USD , tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.