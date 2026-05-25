Nóng cực độ, tiêu thụ điện tại Hà Nội, TP.HCM cao kỷ lục

Theo EVNHANOI, tiêu thụ điện toàn Hà Nội ngày 24/5 đạt mức 109,9 triệu kWh, cao nhất từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, từ giữa tháng 5, TP.HCM đã liên tiếp lập kỷ lục mới.

Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), những ngày cuối tháng 5, thời tiết tại Hà Nội xuất hiện các đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt ngoài trời liên tục duy trì ở mức cao. Nhiệt độ tăng mạnh khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh... tăng đáng kể, kéo theo sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn liên tục gia tăng.

Theo thống kê của EVNHANOI, từ ngày 20/5 đến hết ngày 24/5, sản lượng điện trên toàn địa bàn thành phố đạt hơn 509 triệu kWh, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025 (hơn 419 triệu kWh). Trong đó, mức đỉnh ghi nhận vào ngày 24/5 đạt xấp xỉ 109,9 triệu kWh, cao nhất từ đầu năm đến nay.

Đặc biệt, trong 2 ngày cuối tuần 23 và 24/5, mặc dù nhiều cơ quan, công sở và trường học nghỉ hoạt động, Hà Nội vẫn ghi nhận mức tiêu thụ điện tăng cao do thời tiết nắng nóng gay gắt. Điều này cho thấy nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt mát và các thiết bị làm lạnh trong sinh hoạt gia đình, dịch vụ và kinh doanh tăng mạnh, đã khiến phụ tải điện toàn Hà Nội tiếp tục duy trì ở mức cao.

ENVHANOI cho hay trong khi đỉnh phụ tải năm 2025 rơi vào tháng 8, năm nay sản lượng điện tiêu thụ đã tăng mạnh ngay từ đầu mùa nắng nóng. Từ đó, áp lực lên hệ thống điện có thể đến sớm hơn, kéo dài hơn và khó dự báo hơn nếu thời tiết tiếp tục diễn biến cực đoan trong thời gian tới.

Khoảng cách giữa mức tiêu thụ hiện tại và đỉnh phụ tải năm trước cũng không còn quá lớn. Nếu nắng nóng kéo dài và bước vào các ngày làm việc với nhu cầu sử dụng điều hòa tiếp tục gia tăng, phụ tải điện của toàn Hà Nội hoàn toàn có thể tiếp tục tiến sát hoặc vượt các mốc cao trước đây.

EVNHANOI khuyến cáo khách hàng chủ động theo dõi lượng điện tiêu thụ hàng ngày để kịp thời điều chỉnh thói quen sử dụng điện. Bên cạnh đó, công ty cũng khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; cần tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm đồng thời các thiết bị công suất lớn trong cùng một thời điểm và tắt nguồn điện chờ, rút phích cắm các thiết bị khi không cần thiết.

Còn tại TP.HCM, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cho hay sản lượng tiêu thụ điện từ giữa tháng 5 đã liên tục lập kỷ lục, với mức cao nhất đạt 197,68 triệu kWh vào ngày 14/5, vượt 11% so với đỉnh điểm của năm ngoái.

EVNHCMC lý giải thời tiết tại thành phố nắng nóng và oi bức kéo dài liên tục nên nhu cầu sử dụng điện làm mát tăng cao, dẫn đến mức tiêu thụ điện lập kỷ lục mới.

Trước đó, ngày 8/5, tổng lượng điện tiêu thụ của TP.HCM đạt xấp xỉ 191,5 triệu kWh, vượt qua các đỉnh trước đó vào các ngày 7-8/4 (xấp xỉ 191 triệu kWh). Đến ngày 12/5, con số tăng vọt lên 195,09 triệu kWh, cao hơn đến 9% sản lượng ngày cao nhất năm 2025 (178,8 triệu kWh ngày 5/8/2025). Hai ngày 12-13/4 sản lượng tiêu thụ điện tiếp tục tăng, lần lượt đạt 195,09 triệu kWh và 196,82 triệu kWh.

Trước tình hình này, EVNHCMC yêu cầu các đơn vị chủ động nâng cao chất lượng cung cấp điện, ưu tiên khách hàng quan trọng như bệnh viện, trung tâm dữ liệu, khu công nghiệp, trường học (nhất là trong giai đoạn tổ chức các kỳ thi chuyển cấp, đại học).

EVNHCMC đang phối hợp với Sở Công Thương TP.HCM vận động khách hàng dịch chuyển 5-10% công suất sử dụng điện trong khung giờ cao điểm 17-20h sang sau 22h trong các tháng từ tháng 4 đến tháng 7. Tổng tiềm năng dịch chuyển phụ tải ước đạt khoảng 210 MW.

Theo EVNHCMC, TP.HCM đã có những ngày mưa, nhiệt độ có xu hướng giảm, nhưng nguy cơ xảy ra sự cố điện do thời tiết chuyển mùa vẫn hiện hữu. Ngành điện đang tiếp tục kiểm tra, xử lý và hoàn thiện các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định cho người dân và doanh nghiệp.