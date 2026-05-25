Điện Máy Xanh cùng loạt thương vụ IPO 'bom tấn' của năm

Hàng loạt doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bán lẻ, tài chính và F&B đang tăng tốc kế hoạch IPO sau nhiều năm thị trường trầm lắng.

Sau nhiều năm trầm lắng, các thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Việt Nam đang có dấu hiệu sôi động trở lại khi hàng loạt doanh nghiệp lớn chuẩn bị kế hoạch chào bán cổ phiếu. Từ bán lẻ, tài chính đến F&B, nhiều thương hiệu quen thuộc với nhà đầu tư và người tiêu dùng đang bước vào giai đoạn tăng tốc huy động vốn để mở rộng quy mô hoạt động.

“Gà đẻ trứng vàng” của Thế Giới Di Động

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) đang nổi lên như một trong những thương vụ IPO đáng chú ý nhất giai đoạn tới nhờ quy mô huy động lên tới hơn 14.000 tỷ đồng.

Cụ thể, DMX dự kiến chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 80.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phân phối thành công toàn bộ cổ phiếu phát hành, doanh nghiệp có thể huy động khoảng 14.360 tỷ đồng . Đây được xem là một trong những thương vụ IPO lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam trong khoảng 5 năm trở lại đây.

Sau IPO, vốn điều lệ của DMX dự kiến tăng từ 11.013 tỷ lên 12.808 tỷ đồng , trong khi vốn hóa doanh nghiệp theo mức giá chào bán có thể đạt hơn 102.000 tỷ đồng , tương đương gần 4 tỷ USD .

Cổ phiếu DMX sẽ được chào bán với mức 80.000 đồng/đơn vị. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo phương án được doanh nghiệp thông qua trước đó, một phần vốn huy động từ đợt IPO sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng, đồng thời tăng nguồn lực cho kế hoạch mở rộng hệ thống và đầu tư công nghệ bán lẻ.

Doanh nghiệp dự kiến niêm yết cổ phiếu trên HoSE vào đầu tháng 8 và được kỳ vọng sớm vào rổ chỉ số VN30 sau khi đủ điều kiện niêm yết tối thiểu 6 tháng.

DMX là pháp nhân thuộc CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG), được thành lập nhằm quản lý các chuỗi bán lẻ Thegioididong.com, TopZone, Điện Máy Xanh, Thợ Điện Máy Xanh và liên doanh Erablue tại Indonesia. Việc tái cấu trúc DMX thành pháp nhân độc lập được MWG triển khai từ cuối năm 2025 nhằm chuẩn bị cho quá trình IPO và niêm yết riêng.

Hiện mảng kinh doanh này đóng góp phần lớn doanh thu và lợi nhuận trong hệ sinh thái MWG.

Trong quý I/2026, DMX ghi nhận doanh thu thuần 32.613 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.206 tỷ đồng , tăng gần 50%. Sau quý đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành khoảng 26% kế hoạch doanh thu và 30% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Theo báo cáo phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcap, dự phóng lợi nhuận sau thuế năm 2026 của DMX có thể đạt khoảng 9.324 tỷ đồng , tương ứng mức P/E dự phóng khoảng 10 lần.

Các “ông lớn” tài chính chạy đua lên sàn

Trong nhóm tài chính, CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) là một trong những doanh nghiệp có kế hoạch IPO rõ ràng nhất.

Theo đó, doanh nghiệp đang chào bán 141,86 triệu cổ phiếu với giá 30.000 đồng/cổ phiếu, tương đương định giá doanh nghiệp ở mức hơn 42.000 tỷ đồng .

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của LPBS dự kiến tăng lên 14.086 tỷ đồng , còn vốn chủ sở hữu có thể tiến gần mốc 18.000 tỷ đồng. Với quy mô này, LPBS sẽ gia nhập nhóm các công ty chứng khoán có vốn hóa lớn trên thị trường sau khi niêm yết.

Nguồn vốn huy động dự kiến được LPBS sử dụng chủ yếu để mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ (margin), đầu tư trái phiếu, tự doanh và phát triển các dịch vụ ngân hàng đầu tư. Đây là xu hướng chung của các công ty chứng khoán trong bối cảnh cạnh tranh về quy mô vốn ngày càng gay gắt.

Chủ tịch Công ty Chứng khoán LPBank đánh giá công ty còn nhiều dư địa để mở rộng các mảng kinh doanh cốt lõi như cho vay ký quỹ, đầu tư tài chính và kinh doanh nguồn vốn. Ảnh: LPBS.

Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu niêm yết trên HoSE sau IPO nhằm mở rộng khả năng huy động vốn và tăng nhận diện thương hiệu trên thị trường tài chính.

Một cái tên khác được thị trường chú ý đợt này là HD SAISON - công ty tài chính tiêu dùng thuộc hệ sinh thái HDBank và đối tác Nhật Bản Credit Saison.

HD SAISON chưa công bố chi tiết phương án IPO. Tuy nhiên, trong báo cáo sau cuộc gặp gỡ nhà đầu tư với HDBank, Vietcap cho biết ban lãnh đạo nhà băng đang xem xét kế hoạch IPO công ty tài chính này trong năm nay sau khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi pháp nhân sang mô hình công ty cổ phần.

HD SAISON hiện nằm trong nhóm công ty tài chính tiêu dùng lớn tại Việt Nam với mạng lưới hàng chục nghìn điểm giới thiệu dịch vụ trên toàn quốc. Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp tập trung mạnh vào mảng cho vay trả góp xe máy, điện máy và tiêu dùng cá nhân.

Song song với HD SAISON, Công ty Chứng khoán HD (HDBS) cũng được nhắc đến như một “mảnh ghép” quan trọng trong hệ sinh thái tài chính của HDBank. Vietcap cho biết HDBank đặt mục tiêu IPO Chứng khoán HD vào tháng 9/2026.

Highlands Coffee, Golden Gate sẵn sàng

Không chỉ nhóm tài chính, lĩnh vực F&B cũng đang xuất hiện những thương vụ IPO tiềm năng có khả năng thu hút mạnh dòng tiền nhà đầu tư.

Theo thông tin từ Jollibee Foods Corp - tập đoàn sở hữu Highlands Coffee - chuỗi cà phê này đang cân nhắc IPO tại Việt Nam, thời điểm niêm yết dự kiến có thể rơi vào quý I/2027.

Công ty không tiết lộ quy mô của đợt IPO dự kiến, nhưng trước đó Bloomberg đưa tin Highlands Coffee đang đặt mục tiêu huy động tới 400 triệu USD .

Khi Jollibee lần đầu rót vốn vào Highlands Coffee năm 2012, chuỗi này chỉ có 56 cửa hàng. Jollibee hiện nắm 60% cổ phần và đã phát triển doanh nghiệp này thành chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam với gần 1.000 cửa hàng.

Trong khi đó, Golden Gate - doanh nghiệp sở hữu nhiều chuỗi nhà hàng như Gogi House, Manwah, Hutong hay Kichi-Kichi - cũng thường xuyên được nhắc tới trong các đồn đoán IPO những năm gần đây.

Golden Gate được thành lập năm 2005, hiện vận hành hàng trăm nhà hàng trên toàn quốc và được xem là một trong những hệ sinh thái F&B lớn nhất Việt Nam. Dù chưa công bố kế hoạch phát hành cụ thể, giới đầu tư đánh giá doanh nghiệp có tiềm năng lớn nếu thực hiện IPO nhờ độ phủ thương hiệu mạnh và quy mô doanh thu lớn trong ngành dịch vụ ăn uống.

Bên cạnh các tên tuổi kể trên, thị trường còn xuất hiện thông tin liên quan đến kế hoạch huy động vốn hoặc IPO của một số doanh nghiệp khác như Đất Việt VAC - đơn vị sở hữu các chương trình truyền hình đình đám như Anh trai say hi.