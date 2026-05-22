Một cổ phiếu ngân hàng bị khối ngoại bán gần 1.500 tỷ/phiên

Khối ngoại bất ngờ bán ròng gần 1.500 tỷ cổ phiếu MSB trong phiên 22/5 thông qua giao dịch thỏa thuận, kéo tổng giá trị bán ròng toàn thị trường vượt 3.200 tỷ đồng.

Cổ phiếu MSB bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 1.500 tỷ đồng phiên hôm nay. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua một phiên giao dịch kém tích cực trong ngày 22/5 khi áp lực bán gia tăng ngay từ đầu phiên và kéo dài đến hết thời gian giao dịch. Dưới sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản, ngân hàng và năng lượng, chỉ số VN-Index gần như không có cơ hội hồi phục, bất chấp một số thời điểm lực cầu bắt đáy xuất hiện ở nhóm chứng khoán và cổ phiếu mang tính đầu cơ.

Ngay sau khi mở cửa, chỉ số chính đã chìm trong sắc đỏ do lực bán lan rộng tại các mã trụ. Diễn biến này khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trong bối cảnh dòng tiền đứng ngoài quan sát và không sẵn sàng nhập cuộc.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 19,76 điểm (-1%) xuống còn 1.877,13 điểm. Trong khi đó, HNX-Index đi ngược xu hướng khi tăng 3,14 điểm (+1,2%) lên 267,51 điểm, còn UPCoM-Index giảm nhẹ 0,37 điểm (-0,3%) xuống 125,65 điểm.

Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 24.200 tỷ đồng , cho thấy dòng tiền vẫn chưa có dấu hiệu quay trở lại để hấp thụ lượng cung giá thấp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến thị trường thiếu động lực hồi phục.

Thị trường hôm nay nghiêng nhẹ về phía tiêu cực nhưng vẫn cho thấy trạng thái phân hóa khá mạnh. Toàn thị trường ghi nhận 337 mã tăng (gồm 40 mã tăng trần), 820 mã giữ tham chiếu và 398 mã giảm (gồm 25 mã giảm sàn).

Riêng rổ cổ phiếu VN30 tiếp tục là tâm điểm gây áp lực lên chỉ số chung khi có tới 22 mã giảm giá, chỉ 6 mã tăng và 2 mã đứng giá. Chỉ số đại diện nhóm vốn hóa lớn vì thế giảm hơn 16 điểm, lùi xuống mốc 2.010 điểm.

VN-Index giảm phiên thứ 2 liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Áp lực kéo thị trường đi xuống trong phiên hôm nay chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu đầu ngành bất động sản và ngân hàng. Bộ 3 cổ phiếu nhà Vingroup gồm VIC, VHM và VRE đồng loạt giảm mạnh, lần lượt mất 1,1%, 3,8% và 3,4%, trở thành những mã lấy đi nhiều điểm số nhất của VN-Index. Trong nhóm ngân hàng, VCB giảm 2,2%, BID giảm 1,8%, tiếp tục tạo thêm sức ép lên thị trường.

Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng giao dịch tiêu cực như GAS (-2,8%), BSR (-3,3%), GVR (-2,5%), VJC (-2%) hay FPT (-1,8%). Việc nhóm cổ phiếu trụ đồng loạt suy yếu khiến nỗ lực giữ nhịp của thị trường nhanh chóng thất bại.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn duy trì được đà tăng khá tốt, chủ yếu tập trung ở nhóm chứng khoán và ngân hàng, nổi bật có TCX (+1,6%), VND (tăng trần), SSI (+1,7%), VNM (+0,9%), STB (+0,6%), VCI (+1,6%), NVL (+1,3%), SSB (+0,9%), VPX (+0,7%) và POW (+0,7%) cũng giữ được sắc xanh. Tuy nhiên, lực nâng từ các cổ phiếu này không đủ lớn để giúp VN-Index đảo chiều.

Điểm đáng chú ý trong phiên hôm nay là động thái bán ròng mạnh tay của khối ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 3.200 tỷ đồng trên toàn thị trường, tạo thêm áp lực đáng kể lên tâm lý thị trường.

Trong đó, giá trị bán ròng của nhóm nhà đầu tư này xuất hiện đột biến từ giao dịch thỏa thuận tại MSB với quy mô khoảng 1.476 tỷ đồng . Ngoài ra, khối ngoại cũng bán mạnh nhiều cổ phiếu lớn như VIC (- 246 tỷ đồng ) và HPG (- 234 tỷ đồng ).

Ở chiều mua vào, lực giải ngân của nhà đầu tư nước ngoài khá hạn chế khi mua ròng FPT khoảng 73 tỷ đồng , ACB khoảng 60 tỷ đồng và VPI khoảng 21 tỷ đồng .