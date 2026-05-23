Ngân hàng Nhà nước kiểm tra việc giảm lãi suất của các nhà băng

  • Thứ bảy, 23/5/2026 05:00 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu kiểm tra việc giảm mặt bằng lãi suất sau khi xuất hiện tình trạng một số ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động trở lại.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu kiểm tra nhà băng tăng lãi suất. Ảnh: SBV.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa yêu cầu các NHNN Chi nhánh khu vực tăng cường kiểm tra việc thực hiện chủ trương giảm mặt bằng lãi suất tại các ngân hàng thương mại, trong bối cảnh một số nhà băng gần đây điều chỉnh tăng lãi suất huy động.

Cụ thể, nhà điều hành cho biết qua theo dõi vẫn còn tình trạng một số ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động. Vì vậy, cơ quan này yêu cầu các NHNN Chi nhánh khu vực tổ chức họp với ngân hàng thương mại trên địa bàn để quán triệt việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Thông báo 117 ngày 10/4 về giảm mặt bằng lãi suất.

Cùng với đó, các đơn vị phải khẩn trương triển khai kế hoạch kiểm tra theo chỉ đạo trước đó của NHNN. Trường hợp phát hiện vi phạm, NHNN Chi nhánh khu vực phải xử lý theo thẩm quyền và báo cáo về NHNN.

Động thái của nhà điều hành diễn ra trong bối cảnh áp lực huy động vốn của hệ thống ngân hàng gia tăng trở lại. Theo số liệu NHNN, đến ngày 14/5, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 19,4 triệu tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, huy động vốn chỉ đạt khoảng 18,1 triệu tỷ đồng, tăng 14,9%. Chênh lệch giữa tín dụng và huy động hiện vào khoảng 1,3 triệu tỷ đồng, tạo áp lực thanh khoản đối với nhiều ngân hàng.

Trên thị trường, một số ngân hàng đã tăng lãi suất huy động ở các kỳ hạn dài hoặc áp dụng chương trình cộng thêm lãi suất để hút tiền gửi của người dân, doanh nghiệp. Một số mức lãi suất cao xuất hiện chủ yếu áp dụng với khoản tiền gửi lớn hoặc điều kiện đặc biệt.

Khảo sát của Công ty Chứng khoán MB (MBS) cũng cho thấy lãi suất tiền gửi thực tế tại quầy hoặc qua các hợp đồng tiền gửi thỏa thuận vẫn cao hơn đáng kể so với mức công bố.

Đáng chú ý, trong khoảng 1 tuần trở lại đây, một số nhà băng tung ra các chương trình cộng thêm lãi suất, khuyến mại hoặc ưu đãi cho khách gửi tiền nhằm hút dòng vốn. Thậm chí, mức lãi suất 8-9%/năm bắt đầu xuất hiện phổ biến hơn ở các khoản tiền gửi lớn hoặc kỳ hạn dài.

Trước đó, từ tháng 4, nhiều ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm lãi suất huy động khoảng 0,2-0,5 điểm % đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên theo định hướng của NHNN. Nhà điều hành khi đó cho biết mục tiêu là tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn với chi phí thấp hơn.

Thủy Tiên

lãi suất giảm lãi suất điều chỉnh lãi suất lãi suất huy động

