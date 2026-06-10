'Cá mập' vừa bán tháo hơn 3 tấn vàng

Quỹ vàng lớn nhất thế giới quay trở lại bán hơn 3 tấn vàng sau một phiên tạm ngừng giao dịch, trong bối cảnh giá kim loại quý lao dốc xuống dưới 4.200 USD/ounce.

"Cá mập" vàng SPDR Gold Trust đã bán ròng 3,4 tấn vàng trong phiên 9/6 (giờ Mỹ). Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã bán ròng 3,4 tấn vàng trong phiên 9/6 (giờ Mỹ) sau một phiên tạm ngừng giao dịch. Động thái này khiến lượng vàng nắm giữ của quỹ giảm xuống còn khoảng 1.016,5 tấn. Từ đầu tháng 6 đến nay, quỹ này đã xả tổng cộng hơn 12 tấn vàng, đúng thời điểm giá vàng liên tục trải qua nhiều phiên giao dịch đầy biến động.

Chốt phiên 9/6, giá vàng thế giới giảm 70,7 USD xuống 4.258,6 USD /ounce. Đà giảm vẫn chưa dừng lại khi trong phiên giao dịch đang diễn ra, mặt hàng này tiếp tục rớt sâu xuống 4.173,9 USD /ounce (- 84,7 USD ), mức giá thấp nhất kể từ ngày 23/3.

Không chỉ vàng, "cá mập" bạc iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý cũng đã bán tháo 26,68 tấn bạc, sau khi mạnh tay gom hơn 42 tấn trong phiên trước đó. Hiện, lượng kim loại trắng mà quỹ này nắm giữ giảm xuống còn 15.030 tấn.

Tính đến hiện tại, giá vàng đã thấp hơn khoảng 20% so với mức giao dịch trước khi cuộc chiến với Iran bùng phát vào cuối tháng 2, theo Bloomberg. Đà giảm gần đây càng trở nên mạnh hơn sau khi giá vàng xuyên thủng đường trung bình động 200 ngày, một chỉ báo kỹ thuật dài hạn được giới đầu tư tổ chức theo dõi sát sao. Việc phá vỡ ngưỡng này đã kích hoạt thêm các lệnh bán kỹ thuật trên thị trường.

Bà Suki Cooper, Giám đốc nghiên cứu hàng hóa toàn cầu của Standard Chartered, nhận định: "Chúng tôi cho rằng diễn biến giá vàng trong ngắn hạn sẽ trở nên dễ tổn thương hơn khi khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất ngày càng lớn".

Theo bà Cooper, nếu vàng tiếp tục giảm sâu, nhiều nhà đầu tư nắm giữ các quỹ ETF được bảo chứng bằng vàng sẽ rơi vào trạng thái thua lỗ, từ đó có thể kích hoạt thêm áp lực bán và khiến giá vàng đối mặt với nhiều rủi ro giảm hơn nữa.

Về tình hình địa chính trị, lực lượng Mỹ đã tấn công các mục tiêu của Iran gần eo biển Hormuz sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc Tehran bắn hạ một trực thăng quân sự Mỹ ngoài khơi Oman. Hãng thông tấn Mehr của Iran cho biết nhiều vụ nổ đã được ghi nhận trên đảo Qeshm và dọc bờ biển phía nam nước này.

Những cuộc đụng độ mới nhất đang đe dọa lệnh ngừng bắn vốn rất mong manh và làm gia tăng nguy cơ kéo dài tình trạng gần như phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng chiến lược kết nối Trung Đông với phần còn lại của thế giới.

Theo đánh giá của Standard Chartered, vùng 4.100 USD /ounce hiện là ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng tiếp theo của vàng. Nếu mức này bị xuyên thủng, đà giảm có thể tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới.