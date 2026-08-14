VN-Index bị 'thổi bay' gần 37 điểm

VN-Index lao dốc 36,55 điểm trong phiên 14/8, tương đương mức giảm 2,1%, khi áp lực bán lan rộng khiến hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt lao dốc.

Chỉ số chính đã giảm 63 điểm trong 2 phiên gần nhất. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua một phiên giao dịch đầy biến động khi áp lực bán gia tăng mạnh trên diện rộng. Sau cú giảm hơn 27 điểm trong phiên hôm qua, VN-Index tiếp tục chịu sức ép ngay từ đầu phiên hôm nay và gần như không có nhiều thời điểm thoát khỏi sắc đỏ.

Ngay khi mở cửa, chỉ số nhanh chóng lùi xuống dưới mốc tham chiếu trong bối cảnh lực cung xuất hiện tại nhiều nhóm cổ phiếu.

Càng về phiên chiều, áp lực bán càng trở nên rõ rệt. Sự suy yếu đồng thời của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index liên tục nới rộng biên độ giảm. Có thời điểm, chỉ số mất hơn 46 điểm, tương đương mức giảm trên 2,6%, trước khi lực cầu bắt đáy xuất hiện giúp thị trường thu hẹp một phần đà lao dốc vào cuối phiên.

Thanh khoản trên cả 3 sàn đạt gần 21.000 tỷ đồng , tăng 6% so với phiên liền trước. Việc giá trị giao dịch tiếp tục duy trì ở mức cao trong một phiên giảm sâu cho thấy lượng cổ phiếu được trao tay tăng mạnh, đồng thời phản ánh hoạt động cơ cấu danh mục và hạ tỷ trọng của nhà đầu tư đang diễn ra quyết liệt hơn.

Kết phiên, VN-Index giảm 36,55 điểm (-2,1%) xuống 1.729,08 điểm; HNX-Index giảm 3,35 điểm (-1,2%); UPCoM-Index giảm 1,11 điểm (-0,9%) xuống 126,95 điểm.

Độ rộng thị trường cho thấy bên bán hoàn toàn chiếm ưu thế. Toàn thị trường ghi nhận 550 mã giảm (gồm 30 mã giảm sàn), 796 mã giữ tham chiếu và 203 mã tăng (gồm 28 mã tăng trần).

Tâm điểm của phiên bán tháo tiếp tục nằm ở nhóm vốn hóa lớn. Trong rổ VN30, có tới 28/30 mã giảm giá, chỉ duy nhất TCB tăng 1%, trong khi VNM giữ giá tham chiếu. Chỉ số VN30 vì vậy giảm hơn 32 điểm, xuống khoảng 1.876 điểm.

VN-Index rơi xuống mức thấp nhất nửa tháng qua. Ảnh: TradingView.

Nhóm bất động sản, ngân hàng và năng lượng tiếp tục là những lực cản đáng kể đối với VN-Index. Trong đó, VIC (-3,6%), VHM (-5%), VCB (-1,7%), GVR (-4,4%), BSR (-4,3%), CTG (-2,2%), VPL (-3,3%), GAS (-2,4%), BID (-1,5%) và LPB (-2,6%).

Đáng chú ý, VIC và VHM tiếp tục nằm trong nhóm tác động tiêu cực nhất tới chỉ số. Sau giai đoạn hồi phục trước đó, việc các cổ phiếu vốn hóa lớn này đồng loạt điều chỉnh khiến tác động lên VN-Index lớn hơn đáng kể so với mức giảm của nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

Áp lực điều chỉnh không dừng lại ở nhóm cổ phiếu trụ cột. Nhiều cổ phiếu thuộc các nhóm ngành có mức tăng tốt trong thời gian trước đó cũng đồng loạt giảm.

Ở nhóm bán lẻ và phân phối có MSN (-1,9%), MWG (-1,6%), FRT (-2,7%), DGW (-3,6%), HUT (-3%).

Nhóm chứng khoán cũng không tránh khỏi làn sóng điều chỉnh: VIX (-3,2%), SSI (-2%), HCM (-2%), SHS (-3,2%), ORS (-2,1%).

Tại nhóm hạ tầng - xây dựng có GEX (-3%), GEL (-1,9%), GEE (-5,6%), HHV (-1%).

Cùng chiều với diễn biến chung, nhà đầu tư nước ngoài cũng gia tăng bán ra trong phiên hôm nay. Khối ngoại bán ròng khoảng 855 tỷ đồng , tập trung chủ yếu tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong đó, VIC bị bán ròng khoảng 480 tỷ đồng , VHM khoảng 184 tỷ đồng và SHB khoảng 100 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại vẫn tìm đến một số cổ phiếu riêng lẻ. TCB được mua ròng khoảng 90 tỷ đồng , GEX được mua ròng 62 tỷ đồng và PNJ được mua ròng 43 tỷ đồng .