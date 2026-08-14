Người mua nhà ngày càng nhạy cảm về giá

Theo dữ liệu từ Savills, thị trường nhà ở tại Hà Nội và TP.HCM trong quý II/2026 ghi nhận những tín hiệu phục hồi về nguồn cung, song khả năng chi trả tiếp tục là rào cản lớn.

Savills vừa công bố báo cáo thị trường bất động sản quý II/2026, cho thấy nguồn cung tại Hà Nội và TP.HCM từng bước cải thiện, song sức mua chưa phục hồi tương ứng.

Với căn hộ, khả năng chi trả tiếp tục là rào cản lớn, trong khi người mua biệt thự, nhà liền kề cũng thận trọng hơn trước những thay đổi về quy hoạch và hạ tầng.

Giá căn hộ tăng, nguồn cung vừa túi tiền khan hiếm

Theo đó, tại Hà Nội ghi nhận 5.317 căn hộ mở bán mới, giảm cả theo quý và theo năm, chủ yếu đến từ phân khúc hạng A. Lượng căn bán được tăng nhẹ theo quý nhưng giảm so với cùng kỳ, trong đó phân khúc hạng B chiếm 52% tổng giao dịch.

Giá chào bán sơ cấp tiếp tục tăng mạnh, 16% theo quý và 27% theo năm. Đáng chú ý, thị trường không ghi nhận nguồn cung mới có giá dưới 70 triệu đồng/m2.

Hà Nội ghi nhận 5.317 căn hộ mở bán mới trong quý II/2026, chủ yếu thuộc phân khúc hạng A. Ảnh: Đinh Hà.

Theo bà Đỗ Thị Thu Hằng - Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội, khả năng chi trả tiếp tục là rào cản chính trên thị trường Hà Nội, khiến người mua ngày càng kỹ tính và nhạy cảm hơn về giá dù nhu cầu nhà ở vẫn ở mức cao.

Savills cho biết nguồn cung căn hộ hạng C đã giảm trung bình 28% mỗi năm kể từ năm 2022 và dự kiến chỉ chiếm 15% nguồn cung tương lai. Theo đơn vị này, dự kiến có khoảng 22 dự án với khoảng 13.700 căn được mở bán trong thời gian tới, kỳ vọng mở rộng nguồn cung cho thị trường.

Tại TP.HCM, nguồn cung căn hộ mới trong quý II đạt 1.800 căn, nâng tổng nguồn cung mới nửa đầu năm lên 3.700 căn từ 7 dự án. Theo Savills, các đợt mở bán mới chủ yếu thuộc hạng A và B, với giá trên 90 triệu đồng/m2 thông thủy, trong đó 80% vượt 120 triệu đồng/m2.

Dù nguồn cung cải thiện, thị trường vẫn khá trầm lắng, với tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường giảm còn 32%, tương đương hơn 1.500 giao dịch.

Savills dự báo khoảng 10.000 căn hộ mới sẽ được mở bán tại TP.HCM trong nửa cuối năm 2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bà Cao Thị Thanh Hương - Phó giám đốc Nghiên cứu & S22M, Savills TP.HCM, cho rằng nguồn cung phục hồi nhưng khả năng chi trả chưa bắt kịp, khiến người mua e ngại trước áp lực mặt bằng giá và chi phí vay vốn neo cao.

Trong nửa cuối năm, Savills dự báo có khoảng 10.000 căn hộ mới được mở bán. Đến năm 2029, nguồn cung tương lai lũy kế có thể đạt khoảng 70.000 căn.

Thị trường biệt thự, nhà liền kề mở rộng nguồn cung thận trọng

Tại phân khúc biệt thự, nhà liền kề, theo Savills, nguồn cung mới tại Hà Nội chủ yếu đến từ các giai đoạn tiếp theo của những dự án hiện hữu, trong khi số dự án mới mở bán còn hạn chế. Tổng nguồn cung toàn thị trường tăng 5% theo năm, cho thấy thị trường đang mở rộng ổn định thay vì gia tăng ồ ạt.

Giao dịch chậm lại trong quý bởi người mua thận trọng hơn sau khi Quy hoạch Tổng thể Thủ đô Hà Nội được công bố. Nhiều nhà đầu tư vẫn chờ các quy hoạch phân khu chi tiết trước khi đưa ra quyết định. Dù giao dịch giảm, giá sơ cấp vẫn duy trì ở mức cao, trong khi giá thứ cấp tiếp tục tăng so với cùng kỳ.

Savills dự kiến gần 6.000 căn sẽ được mở bán trong phần còn lại của năm 2026, tiếp theo là khoảng 28.000 căn trong giai đoạn 2027-2029.

Tại TP.HCM, Savills cho biết các chủ đầu tư vẫn thận trọng, tập trung triển khai dự án hiện hữu thay vì mở rộng quỹ đất. Nguồn cung nhà thấp tầng mới đạt 1.600 căn, chủ yếu đến từ một dự án khu đô thị quy mô lớn tại khu vực ngoại thành.

Hoạt động thị trường cải thiện nhẹ so với quý I, với hơn 600 giao dịch và tỷ lệ hấp thụ đạt 15%. Các khu vực vùng ven ngày càng được quan tâm nhờ định hướng phát triển hạ tầng kết nối.

Theo đơn vị này, trong bối cảnh lãi suất vay mua nhà neo cao, chủ đầu tư đã đưa ra các gói vay lãi suất cố định và chính sách thanh toán giãn để thu hút khách hàng.

Nguồn cung mới tại vùng ven cũng kéo giá bán trung bình phân khúc này giảm 10% theo quý, xuống còn 179 triệu đồng/m2. Các sản phẩm dưới 10 tỷ đồng chiếm phần lớn giao dịch, dẫn đầu là nhà phố diện tích nhỏ.

Trong nửa cuối năm 2026, Savills dự báo thị trường sẽ có thêm khoảng 5.000 căn nhà thấp tầng, chủ yếu từ các khu đô thị quy mô lớn tại vùng ven. Đến năm 2029, nguồn cung tương lai lũy kế dự kiến đạt khoảng 22.000 căn, dẫn đầu bởi dự án của Vinhomes tại Cần Giờ và Hóc Môn.