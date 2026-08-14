Công ty đứng sau 'siêu dự án' tứ giác Bến Thành có nữ Chủ tịch 9X

Bà Lê Nguyễn Ngọc Trân, sinh năm 1993, vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch Saigon Glory, thay ông Hồ Thanh Bảo, người mới giữ vị trí này từ tháng 4.

Siêu dự án One Central Saigon ở tứ giác Bến Thành vừa được tái khởi động hồi tháng 5/2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, bà Lê Nguyễn Ngọc Trân, sinh năm 1993, vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch Công ty TNHH Saigon Glory, thay ông Hồ Thanh Bảo, sinh năm 1978.

Bà Trân đồng thời là người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp trị giá 23.000 tỷ đồng tại doanh nghiệp này.

Đáng chú ý, ông Bảo mới được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Saigon Glory hồi tháng 4, thay ông Trần Thanh Tú. Như vậy, ông Bảo rời vị trí này chỉ sau 4 tháng.

Saigon Glory được thành lập năm 2018, ban đầu là công ty con do Bitexco sở hữu 100% vốn, đặt trụ sở tại tầng 47, tòa nhà Bitexco Financial Tower (quận 1 cũ, TP.HCM). Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án tại khu "đất vàng" tứ giác Bến Thành, với 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm và Phó Đức Chính.

Dự án có quy mô 8.600 m2, đối diện chợ Bến Thành, với tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 500 triệu USD và từng được dự kiến hoàn thành năm 2017. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành phần hầm trong giai đoạn 2012-2013, công trình phải dừng thi công trong nhiều năm.

Giai đoạn 2021-2022, Masterise Homes tham gia phát triển dự án với tên gọi One Central HCM. Sau đó, dự án chuyển sang Viva Land, thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, và đổi tên thành Pearl. Đến tháng 10/2022, khi lãnh đạo Vạn Thịnh Phát vướng vòng lao lý, dự án tiếp tục rơi vào trạng thái "đóng băng".

Tháng 10/2024, Bitexco chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Saigon Glory cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội, qua đó dự án chính thức đổi chủ.

Sau khi về tay chủ mới, Saigon Glory thực hiện các bước tái cấu trúc nguồn vốn và đẩy mạnh hợp tác với các đối tác chiến lược. Một trong những cột mốc đáng chú ý là thỏa thuận hợp tác đầu tư vào tháng 11/2025, theo đó đối tác góp khoảng 20.700 tỷ đồng để phát triển và quản lý dự án tại khu tứ giác Bến Thành.

Cũng trong năm 2025, bảng tên Masterise Homes đã xuất hiện trở lại trên hàng rào bao quanh công trường dự án. Tuy nhiên, phải đến đầu năm nay, dự án mới chính thức tái khởi công với nhà phát triển là Masterise Homes.

Ngày 13/5, Masterise Homes chính thức ra mắt dự án với tên gọi mới One Central Saigon, định vị đây là tổ hợp tích hợp mang thương hiệu quốc tế 5 sao đầu tiên tại Việt Nam.

Tình hình tài chính của Saigon Glory cũng thay đổi đáng kể trong năm 2025. Cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 5.065 tỷ đồng , trong khi cuối năm 2024 vẫn âm 12.445 tỷ đồng . Nợ phải trả giảm từ 25.347 tỷ đồng xuống còn 16.994 tỷ đồng , tương đương giảm hơn 8.350 tỷ đồng .

Kết quả kinh doanh cũng đảo chiều từ thua lỗ lớn sang có lãi. Saigon Glory ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.510 tỷ đồng trong năm 2025, trái ngược với khoản lỗ 15.930 tỷ đồng của năm 2024. Nhờ đó, lỗ lũy kế trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp giảm từ 19.445 tỷ đồng xuống khoảng 17.900 tỷ đồng .