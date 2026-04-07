Chủ 'siêu dự án' khu tứ giác Bến Thành lãi nghìn tỷ

Saigon Glory - chủ đầu tư dự án One Central HCM tại khu "đất vàng" tứ giác Bến Thành - bất ngờ báo lãi hơn 1.510 tỷ đồng năm 2025, qua đó thu hẹp khoản lỗ lũy kế trên bảng cân đối kế toán.

Công ty TNHH Saigon Glory là chủ đầu tư dự án One Central HCM tại khu "đất vàng" tứ giác Bến Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Công ty TNHH Saigon Glory vừa công bố báo cáo tài chính năm 2025 với khoản lãi hơn 1.510 tỷ đồng , trái ngược hoàn toàn so với khoản lỗ 15.930 tỷ của năm 2024. Nhờ đó, lỗ lũy kế trên bảng cân đối kế toán công ty đã giảm từ 19.445 tỷ xuống khoảng 17.900 tỷ đồng .

Trong năm ngoái, doanh nghiệp này đã tăng mạnh vốn điều lệ từ 7.000 tỷ lên 23.000 tỷ đồng , qua đó thoát tình trạng âm vốn chủ sở hữu. Tính đến cuối năm 2025, chỉ tiêu vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư này còn hơn 5.000 tỷ đồng .

Áp lực nợ cũng hạ nhiệt khi tổng nợ giảm từ khoảng 25.300 tỷ xuống còn 17.000 tỷ đồng , kéo hệ số nợ trên tổng tài sản từ gần 2 lần xuống 0,77 lần.

Saigon Glory được thành lập năm 2018, ban đầu là công ty con 100% vốn của Bitexco, đặt trụ sở tại tầng 47 tòa nhà Bitexco Financial Tower (quận 1 cũ, TP.HCM). Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án One Central HCM (tên cũ The Spirit of Saigon), nằm trên khu "đất vàng" tứ giác Bến Thành với 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm và Phó Đức Chính.

One Central HCM có quy mô 8.600 m2, đối diện chợ Bến Thành, tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 500 triệu USD , từng dự kiến hoàn thành năm 2017. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành phần hầm giai đoạn 2012-2013, công trình phải dừng thi công trong nhiều năm.

Giai đoạn 2021-2022, Masterise Homes tham gia phát triển dự án với tên gọi One Central HCM. Sau đó, dự án chuyển sang Viva Land (thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát) và đổi tên thành Pearl. Tuy nhiên, từ tháng 10/2022, khi lãnh đạo Vạn Thịnh Phát vướng vòng lao lý, dự án tiếp tục rơi vào trạng thái "đóng băng".

Đến tháng 10/2024, Bitexco chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Saigon Glory cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội, chính thức đổi chủ dự án.

Đáng chú ý, vào giữa năm 2025, bảng tên Masterise Homes bất ngờ xuất hiện trở lại trên hàng rào bao quanh công trường "siêu dự án" khu tứ giác Bến Thành này. Đại diện Masterise Homes cũng xác nhận doanh nghiệp đã chính thức trở lại dự án với vai trò nhà phát triển.

Sau đó, UBND TP.HCM đã chấp thuận chuyển nhượng, điều chỉnh dự án và gia hạn tiến độ thêm 48 tháng, đồng thời giao Sở Xây dựng thành phố hướng dẫn hoàn tất thủ tục để triển khai lại.

Giữa tháng 3 vừa qua, dự án chính thức được khởi công trở lại với Newtecons làm tổng thầu, cùng các đơn vị trong hệ sinh thái xây dựng này như SOL E&C (thi công xây dựng) và BM Windows (nhôm kính, mặt dựng). Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành sau khoảng 30 tháng thi công.

Dự án được phát triển theo mô hình tổ hợp thương mại - văn phòng - căn hộ hàng hiệu - khách sạn, với chiều cao 235 m và 6 tầng hầm. Công trình được thiết kế kết nối trực tiếp với ga metro tại tầng hầm B1.