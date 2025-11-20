Diễn biến mới tại 'siêu' dự án tứ giác Bến Thành

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết dự án One Central HCM đối diện chợ Bến Thành đang thi công trở lại, sau khi chủ đầu tư có thông báo khởi công ngày 11/11.

One Central HCM còn được biết đến với tên gọi Khu tứ giác Bến Thành, hay trước đây là The Spirit of Saigon, nằm ở vị trí "kim cương" tại TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 20/11, ông Mai Thanh Tùng - Phó phòng Kế hoạch hạ tầng, Sở Xây dựng TP.HCM - đã cung cấp thông tin về hai dự án One Central HCM (The Spirit of Saigon) và IFC One Saigon "treo" lâu năm trên địa bàn.

Đối với dự án khu phức hợp One Central HCM đối diện chợ Bến Thành, Sở Xây dựng cho biết dự án được định hướng trở thành khu văn phòng - thương mại - dịch vụ - căn hộ ở - khách sạn 6 sao do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư, có vốn đầu tư công bố khoảng 500 triệu USD .

One Central HCM nằm ở vị trí "kim cương" tại TP.HCM khi sở hữu 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm, Phó Đức Chính.

Sau khi xây dựng phần hầm giai đoạn 2012-2013, dự án ngừng thi công. Năm 2019, UBND TP.HCM đã cấp phép chuyển dự án sang cho Công ty TNHH Sài Gòn Glory.

Ngày 16/10 mới đây, UBND thành phố đã tiếp tục có văn bản cho phép điều chỉnh dự án, theo đó gia hạn tiến độ thực hiện thêm 48 tháng để chủ đầu tư tiếp tục triển khai.

"Sau khi Sở Xây dựng có Phụ lục giấy phép xây dựng số 14 ngày 10/11/2025 điều chỉnh Giấy phép xây dựng số 100 ngày 16/9/2013 và Công văn số 14132 ngày 1/11/2019, Công ty TNHH Sài Gòn Glory đã có thông báo khởi công xây dựng dự án vào ngày 11/11, và hiện công trình đang tiếp tục thi công", đại diện Sở Xây dựng cho hay.

Bên ngoài công trình dự án One Central HCM.

Đối với dự án cao ốc IFC One Saigon (số 34 Tôn Đức Thắng), ông Tùng cho hay dự án này đã được Sở Xây dựng TP.HCM cấp phép xây dựng năm 2008, do CTCP Địa ốc Sài Gòn M&C làm chủ đầu tư. Dự án đã ngừng thi công từ năm 2012 cho đến nay.

Theo kế hoạch, công trình có vốn đầu tư khoảng 256 triệu USD , quy hoạch tổ hợp văn phòng, căn hộ cao cấp, căn hộ dịch vụ và trung tâm thương mại.

Ngày 15/10 vừa qua, UBND TP.HCM đã có công văn giao Sở Xây dựng TP.HCM chuyển đơn của bà Trương Mỹ Lan (đại diện Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đang bị giam giữ) xin tiếp tục đầu tư, hoàn thiện dự án IFC One Saigon, đến Sở Xây dựng, Sở Tài chính và UBND phường Sài Gòn để xem xét, xử lý.

"Hiện, Sở Xây dựng đang phối hợp với các sở, ngành để tổng hợp, tham mưu UBND TP.HCM giải quyết theo quy định", ông Tùng cho hay.