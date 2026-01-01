Nhìn lại những thương vụ sang tay, đổi chủ 'đất vàng' năm 2025

Sau giai đoạn trầm lắng, thị trường bất động sản năm 2025 chứng kiến làn sóng mua bán - sáp nhập (M&A) sôi động trở lại với hàng loạt thương vụ lớn, trải dài từ Bắc vào Nam.

Nhiều dự án "đất vàng" Hà Nội đổi chủ

Một trong những thương vụ gây chú ý tại Hà Nội trong năm 2025 là việc Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) thâu tóm quyền kiểm soát dự án cao ốc tại số 1A, 1C, 1D Láng Hạ.

Dự án trung tâm thương mại và văn phòng tại các số 1A, 1C, 1D Láng Hạ (Hà Nội) trơ khung nhiều năm.

Theo nghị quyết được KBC công bố, doanh nghiệp này đã nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 3H Việt Nam và Công ty TNHH Logistics A&E. Hai pháp nhân này hiện sở hữu 99% vốn điều lệ của CTCP Đầu tư Láng Hạ, chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại và văn phòng tại nút giao Láng Hạ - Đê La Thành. Do vậy, CTCP Đầu tư Láng Hạ cũng trở thành doanh nghiệp do KBC nắm quyền kiểm soát gián tiếp.

CTCP Đầu tư Láng Hạ là chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại và văn phòng tại số 1A, 1C, 1D Láng Hạ, Hà Nội. Dự án có vị trí đắc địa nằm trên khu “đất vàng” trung tâm tại ngã tư Láng Hạ - Đê La Thành.

Dự án cao 28 tầng và 4 tầng hầm được cấp giấy phép xây dựng từ tháng 3/2011. Tuy nhiên, đến tháng 5/2021, dự án bị buộc phải dừng thi công sau khi đã xây dựng đến tầng 28 để hoàn thiện hồ sơ phòng cháy chữa cháy. Đến nay, công trình này vẫn trong tình trạng dở dang.

Không kém phần đáng chú ý là thương vụ CTX Holdings chính thức rút lui khỏi dự án tổ hợp tại lô đất A1-2, Khu đô thị mới Cầu Giấy - khu đất sở hữu vị trí 3 mặt tiền hiếm có tại Hà Nội.

CTX Holdings chính thức rút lui khỏi dự án tổ hợp tại lô đất A1-2, Khu đô thị mới Cầu Giấy.

Dự án rộng khoảng 2,5 ha, tiếp giáp các trục đường Xuân Thủy, Phạm Hùng, Trần Quốc Vượng và nằm sát đường Vành đai 3 trên cao. Theo quy hoạch, nơi đây sẽ được phát triển 5 tòa tháp cao 38-45 tầng, gồm trung tâm thương mại, căn hộ và văn phòng.

Sau nhiều năm không triển khai, CTX Holdings đã chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Công ty CP Xây dựng đầu tư bất động sản Việt Minh Hoàng. Ngay sau khi về tay chủ mới, khu đất này đã được tái khởi động, thi công rầm rộ, tạo nên sự tương phản rõ nét so với cảnh hoang hóa trước đó.

M&A bất động sản bùng nổ, xuất hiện các thương vụ tỷ USD

Báo cáo mới nhất của JLL Việt Nam cho thấy, thị trường M&A bất động sản năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, đánh dấu sự đảo chiều rõ rệt so với giai đoạn trầm lắng kéo dài trước đó. Không chỉ tăng về số lượng, giá trị các thương vụ cũng leo thang nhanh, với sự tham gia ngày càng sâu của các nhà đầu tư ngoại.

Trong nhóm doanh nghiệp ngoại, CapitaLand tiếp tục khẳng định vị thế khi thực hiện liên tiếp những thương vụ lớn: CapitaLand Tower chi gần 685 triệu USD để thâu tóm toàn bộ khu phức hợp số 2 (154 ha) thuộc dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ. CapitaLand Development (CLD) bỏ ra khoảng 800 triệu USD để sở hữu phân khu Hải Đăng (The Fulton) tại Vinhomes Ocean Park 3.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư Malaysia cũng tỏ ra đặc biệt năng động. UOA Group chi 68 triệu USD để mua lại doanh nghiệp sở hữu khu đất hơn 2.000 m2 tại trung tâm TPHCM – quỹ đất được đánh giá là “hiếm như vàng”. Trong khi đó, Skyworld bỏ ra 34 triệu USD để thâu tóm khu đất hơn 9.400 m2 tại phường Lái Thiêu, nơi đã hoàn thiện pháp lý và sẵn sàng phát triển dự án căn hộ cao cấp.

Không chỉ nhà đầu tư ngoại, doanh nghiệp bất động sản trong nước cũng tham gia ngày càng tích cực vào cuộc đua M&A, thể hiện sự tự tin về năng lực tài chính và tầm nhìn dài hạn.

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt là một trong những cái tên nổi bật nhất khi liên tiếp công bố các thương vụ lớn. Doanh nghiệp này đã nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Đại Quang Minh tại Công ty AKYN, chủ đầu tư khu đất 239 Cách Mạng Tháng Tám, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 5.500 tỷ đồng .

Trước đó, Phát Đạt cũng chuyển nhượng 99% Công ty Bắc Cường, đơn vị sở hữu khu “đất vàng” mặt tiền đường Trần Phú (Đà Nẵng), với giá trị tối thiểu 1.100 tỷ đồng , cho thấy chiến lược tái cơ cấu danh mục đầu tư rất rõ nét.

Trong khi đó, SonKim Land hoàn tất việc thâu tóm khu đất gần 10 ha trên trục Mai Chí Thọ, nơi từng triển khai dự án Saigon Broadway của Novaland. Gateway Thủ Thiêm, thành viên của Hướng Việt Holdings, cũng gây chú ý khi chi 2.612 tỷ đồng để mua 42% cổ phần Công ty Nam Rạch Chiếc từ Keppel.

Ở phân khúc dự án nghỉ dưỡng - đô thị quy mô lớn, nhóm nhà đầu tư trong nước gồm Hà Nội An Pha, Imperia An Phú và Silver Field đã chi khoảng 300 triệu USD để mua 70% Vinaconex ITC, qua đó nắm quyền chi phối đại dự án Cát Bà Amatina. HTV Đại Phước và Vinobly cũng mua 70% dự án Saigon Sports City với giá gần 7.500 tỷ đồng .

Theo nhận định của các chuyên gia, làn sóng M&A bất động sản năm 2026 phản ánh ba xu hướng lớn. Thứ nhất, thị trường đã bước qua giai đoạn “phòng thủ”, chuyển sang giai đoạn tái cấu trúc và tích lũy quỹ đất cho chu kỳ mới. Thứ hai, các dự án có pháp lý rõ ràng, vị trí đắc địa đang trở thành mục tiêu săn đón, bất chấp mức giá không hề rẻ. Thứ ba, vai trò của nhà đầu tư có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm triển khai ngày càng được đề cao.

Nhìn tổng thể, những thương vụ mua bán, chuyển nhượng bất động sản nổi bật trong năm 2026 không chỉ đơn thuần là câu chuyện đổi chủ, mà còn cho thấy sự thanh lọc mạnh mẽ của thị trường. Sau giai đoạn khó khăn, bất động sản Việt Nam đang bước vào chu kỳ mới, nơi dòng vốn thông minh và chiến lược dài hạn sẽ quyết định vị thế của các doanh nghiệp trên bản đồ địa ốc.