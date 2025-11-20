Hoàn thành công viên, đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ngày 10/2/2026

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, giai đoạn 1 sẽ hoàn thành công viên tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ ngày 10/2/2026. Sau đó, phường Vườn Lài nghiên cứu đề xuất mở rộng đường Trần Bình Trọng.

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 20/11, ông Mai Thanh Tùng - Phó phòng Kế hoạch hạ tầng, Sở Xây dựng TP.HCM - cho biết dự án chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài bao gồm hai hạng mục chính là xây dựng công viên và mở rộng đường Trần Bình Trọng (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Hùng Vương).

Ông Mai Thanh Tùng, Phó phòng Kế hoạch hạ tầng Sở Xây dựng TP.HCM, trả lời tại họp báo chiều 20/11. Ảnh: Thảo Liên.

Theo ông Tùng, Sở Xây dựng TP.HCM đã đề xuất triển khai dự án theo hai giai đoạn. Dự kiến, giai đoạn 1 sẽ hoàn thành xây dựng công viên tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (không bao gồm tòa nhà số 2 Hùng Vương) vào ngày 10/2/2026.

Đối với giai đoạn 2, UBND TP.HCM sẽ giao phường Vườn Lài nghiên cứu đề xuất mở rộng đường Trần Bình Trọng. Đây là tuyến đường kết nối khu vực, bề rộng trung bình 5 m và chưa kết nối với đường Lý Thái Tổ. Do đó, tuyến đường được đề xuất mở rộng mặt cắt ngang lên 23 m (bao gồm mặt đường 15 m và vỉa hè mỗi bên 4 m).

Tổng mức đầu tư mở rộng đường khoảng 1.073 tỷ đồng . Trong đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng chiếm lớn nhất, khoảng 830,5 tỷ đồng ; chi phí xây dựng khoảng 40,7 tỷ đồng .

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương bàn giao mặt bằng khu đất số 1 Lý Thái Tổ cho đơn vị tài trợ là CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group). Đơn vị tài trợ sẽ xây dựng công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ cộng đồng và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.

Về việc xử lý 7 công trình biệt thự cổ trong khu đất, đại diện Sở Xây dựng cho hay Sở đã kiến nghị giữ lại để bảo tồn 4 công trình (biệt thự 1, 5, 6, 7) có kết cấu ổn định.

Ba công trình còn lại (biệt thự số 2, 3, 4) xuất hiện nhiều vết nứt trên kết cấu chịu lực, bê tông bị thấm nước, rêu mốc và bong tróc. Các công trình này đã xuống cấp nghiêm trọng nên sẽ bị phá bỏ.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ (trước đây là Nhà khách Chính phủ) rộng 4,3 ha, được quy hoạch là đất hỗn hợp, trong đó 2,1 ha là đất hỗn hợp và 2,18 ha là đất cây xanh công cộng.

Khu vực này còn được bố trí các nhà ga thuộc tuyến metro số 1 kéo dài từ Bến Thành đến depot An Hạ và tuyến metro số 3 trong tương lai, với 3 nhà ga dự kiến tiếp giáp khu đất.

Khu đất cũng nằm tại vị trí đắc địa, tiếp giáp 3 tuyến đường lớn gồm Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng.

Vị trí khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM. Đồ họa: Khương Nguyễn.