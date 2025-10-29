Sun Group sẽ xây công viên tưởng niệm người mất vì Covid-19 ở TP.HCM

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu bàn giao khu đất số 1 Lý Thái Tổ trước 31/10 để Sun Group xây công viên cây xanh, sân chơi cộng đồng và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, hoàn thành trước Tết 2026.

Khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ tiếp giáp 3 tuyến đường lớn gồm Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng. Ảnh: Khương Nguyễn.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được về việc thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang tại cuộc họp liên quan đến phương án chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương bàn giao mặt bằng khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ cho đơn vị tài trợ là CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) chậm nhất ngày 31/10.

Đơn vị tài trợ sẽ xây dựng công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ cộng đồng và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, hoàn thành đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2026.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao kiểm kê, đánh giá và phân loại các công trình biệt thự tại khu đất trước ngày 10/11, đồng thời hướng dẫn UBND phường Vườn Lài tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 tại khu đất này.

UBND phường Vườn Lài phải hoàn tất việc lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch trước ngày 30/11.

Chủ tịch UBND TP giao Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lấy ý kiến đóng góp về ý tưởng phương án thiết kế xây dựng khu công viên do nhà tài trợ đề xuất trong vòng 15 ngày, tổng hợp ý kiến gửi cho đơn vị tài trợ hoàn chỉnh phương án thiết kế.

Trong khi đó, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo xây dựng công viên cho đến khi hoàn thành, đưa công trình vào sử dựng. Đồng thời, khẩn trương lập dự án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng bằng nguồn ngân sách của thành phố.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ (Nhà khách Chính phủ trước đây) rộng 4,3 ha, được quy hoạch là đất hỗn hợp, trong đó 2,1 ha là đất hỗn hợp và 2,18 ha là đất cây xanh công cộng. Khu vực này còn được bố trí các nhà ga thuộc tuyến metro số 1 kéo dài từ Bến Thành đến depot An Hạ và tuyến metro số 3 trong tương lai, với 3 nhà ga dự kiến tiếp giáp khu đất.

Khu đất nằm tại vị trí đắc địa, tiếp giáp 3 tuyến đường lớn gồm Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng.

Ý tưởng chuyển đổi nơi này thành công viên và đặt đài tưởng niệm người dân mất vì Covid-19 lần đầu tiên được Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang chia sẻ tại Hội nghị tổng kết 50 năm văn học - nghệ thuật TP.HCM ngày 18/10.

Sau đó, Sở Xây dựng đã đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực để phù hợp mục tiêu xây dựng công viên, không gian cộng đồng và đài tưởng niệm, kết hợp khai thác không gian ngầm.