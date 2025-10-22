Dự kiến năm sau khởi công dự án công viên ở Bến Nhà Rồng

Theo chỉ đạo của Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo UBND TP về dự án mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh và dự án xây công viên tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh sẽ được mở rộng ở khu vực quanh Bến Nhà Rồng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cụ thể, đối với dự án cải tạo, mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM tại khu vực Bến Nhà Rồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết do dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nên chưa có vị trí chính xác. Báo cáo được lập trên cơ sở đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tiểu khu cảng quận 4 (cũ), đã được UBND TP.HCM phê duyệt tại Quyết định 6331.

Phương án mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở Bến Nhà Rồng

Theo đó, dự án có vị trí gồm hai ô phố K1 và K2. Trong đó, ô phố K1 có diện tích gần 15.050 m2 với hiện trạng là Bảo tàng Hồ Chí Minh, ô phố K2 có diện tích 14.230 m2, được quy hoạch là Công viên Bảo tàng Hồ Chí Minh, hiện là văn phòng của Công ty Cảng Sài Gòn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, thành phố đang định hướng điều chỉnh mở rộng quy mô dự án ra toàn bộ khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội, với diện tích gần 330.000 m2 đã được phê duyệt trước đây.

Để có cơ sở thực hiện dự án theo quy mô mới, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất triển khai theo một trong hai phương thức là đầu tư công hoặc đối tác công - tư (hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán).

Ở giai đoạn 1, hai phương thức đều gồm 2 bước chung. Bước đầu là thông qua chủ trương chung, Thường trực Thành ủy có ý kiến chỉ đạo Đảng ủy UBND TP.HCM về định hướng và việc thực hiện dự án mở rộng bảo tàng.

Tiếp đó là thực hiện giải tỏa, kê biên quyền sử dụng đất và thu hồi chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội. Bước này do UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu trên cơ sở bản án đã được Tòa án tuyên trong vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đồng thời thu hồi chủ trương đầu tư và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố đối với khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội.

Công tác giải tỏa kê biên và thu hồi chủ trương đầu tư được yêu cầu hoàn tất trong tháng 10, còn việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố dự kiến được thực hiện và hoàn thành trong tháng 11.

Ở giai đoạn 2, dự án sẽ được triển khai theo 7 bước thực hiện đối với phương thức đầu tư công, dự kiến thời gian khởi công vào tháng 9/2026. Nếu thực hiện theo phương thức đối tác công - tư thì sẽ có 6 bước triển khai, khởi công vào tháng 3/2026.

Phương án triển khai công trình công cộng tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ

Đối với khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ có diện tích đất khoảng 44.312 m2 và diện tích sàn sử dụng 7.101 m2 do Bộ Ngoại giao quản lý, sử dụng. Theo hiện trạng khi được phê duyệt, khu đất là Nhà khách Chính phủ gồm 7 căn biệt thự trong khuôn viên, đang được để trống.

TP.HCM dự kiến sau khi tiếp nhận cơ sở nhà, đất này sẽ đầu tư xây dựng công trình công cộng nhằm phục vụ nhu cầu của người dân thành phố.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ hiện có 7 căn biệt thự bỏ trống, còn lại phần lớn khuôn viên là cây xanh. Ảnh: Khương Nguyễn.

Để có cơ sở triển khai dự án, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất xem xét trình tự thực hiện theo hai phương thức là đầu tư công hoặc đối tác công - tư (hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán).

Ở giai đoạn 1, hai phương thức đều gồm 3 bước chung. Trước hết, thành phố sẽ sắp xếp và xử lý tài sản công sau khi Thủ tướng chấp thuận phương án do Bộ Ngoại giao trình. Tiếp đó, Thường trực Thành ủy TP.HCM cho ý kiến chỉ đạo Đảng ủy UBND TP về chủ trương và định hướng thực hiện dự án công cộng trên khu đất.

Cuối cùng, thành phố sẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đối với khu vực số 1 Lý Thái Tổ. UBND phường Vườn Lài được giao lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, các sở chuyên ngành thẩm định và UBND TP.HCM phê duyệt theo thẩm quyền. Dự kiến bước này sẽ hoàn tất trong tháng 11.

Ở giai đoạn 2, dự án sẽ được triển khai theo 7 bước nếu thực hiện bằng đầu tư công, dự kiến khởi công vào tháng 7/2026; hoặc 6 bước nếu theo hình thức đối tác công - tư, dự kiến khởi công vào tháng 2/2026.