TP.HCM ngừng dự án nhà ở tại Bến Nhà Rồng

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố sẽ không phát triển nhà ở tại Bến Nhà Rồng mà mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở Bến Nhà Rồng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại Hội nghị tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TP.HCM diễn ra sáng 18/10, trong phần trao đổi trực tiếp với Kiến trúc sư Khương Văn Mười, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố đã ngừng việc giao đất cho nhà đầu tư làm nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng.

"Trước đây, TP.HCM đã giao khu vực không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở Bến Nhà Rồng cho nhà đầu tư làm dự án nhà ở. Tuy nhiên, chủ trương hiện nay của Thường trực Thành ủy là dừng việc này", ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Bí thư TP.HCM cho biết TP sẽ mở rộng không gian Văn hóa Hồ Chí Minh kéo dài từ Bến Nhà Rồng đến Bảo tàng Hồ Chí Minh. Phần còn lại sẽ được quy hoạch để làm một công viên, kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và một số dịch vụ công khác.

Mục tiêu là tăng không gian công cộng, giảm tải giao thông và thúc đẩy phát triển văn hóa đô thị.

du an nha o tphcm anh 1

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tại Hội nghị tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TP.HCM diễn ra vào sáng 18/10. Ảnh: Khánh Linh.

Bến Nhà Rồng là vị trí có giá trị đặc biệt về văn hóa - lịch sử và là biểu tượng của TP.HCM, song Bí thư Thành ủy TP.HCM nhìn nhận việc triển khai các kế hoạch cụ thể sẽ cần thêm thời gian do vướng mắc về thủ tục pháp lý và ảnh hưởng từ các dự án cũ.

Chia sẻ này được ông Trần Lưu Quang đưa ra khi phản hồi đề xuất của Kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Tại hội nghị, Kiến trúc sư Khương Văn Mười bày tỏ nguyện vọng cụ thể hóa không gian Bến Nhà Rồng thành khu tưởng niệm sinh động, tái hiện ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước bằng một đoạn đài ngoài trời.

Việc dừng phát triển nhà ở thương mại tại khu vực này thể hiện cam kết của TP.HCM trong việc bảo tồn ký ức đô thị và mở rộng không gian văn hóa công cộng, một trong những ưu tiên được nêu rõ trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Liên Phạm - Khánh Linh

