Hiện trạng cầu giảm ùn ứ cho nút giao lớn nhất TP.HCM sắp thông xe

Dự án nằm trên địa bàn phường Bình Trưng, TP.HCM, có điểm đầu giao với dự án The Global City và điểm cuối kết nối với đoạn đường Liên Phường nối liền ra đại lộ Mai Chí Thọ và Võ Nguyên Giáp với tổng chiều dài khoảng 660 m, tải trọng thiết kế trục đơn 10 tấn, vận tốc thiết kế 60 km/h, nền đường rộng 60 m.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào những ngày đầu tháng 10, đoạn đường này đang được nhà thầu tập kết nhiều máy móc, công nhân khẩn trương thi công các hạng mục còn lại. Cầu Liên Phường đã được thảm nhựa, kẻ vạch sơn, lắp lan can và hệ thống chiếu sáng gần như hoàn tất.

Hai bên cầu, các hạng mục hạ tầng phụ trợ như vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước và đường dẫn đang được thi công khẩn trương.

Các lối ra vào với tuyến đường Liên Phường đoạn kết nối với đường Mai Chí Thọ và đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường An Phú (TP Thủ Đức cũ) đã được thi công xong, sẵn sàng đi vào sử dụng.

Đoạn đẹp nhất hiện nay của tuyến đường Liên Phường thuộc khu đô thị The Global City đã hoàn thiện 6 làn xe, vỉa hè hai bên cũng đã được chỉnh trang, lát gạch, trồng cây xanh tạo cảnh quan.

Hiện tại, đây vẫn là tuyến đường nội bộ của khu đô thị này. Tuyến đường Liên Phường khi hoàn thành sẽ rút ngắn khoảng cách 4 km từ ngã ba Cát Lái tới nút giao Liên Phường - Đỗ Xuân Hợp. Đồng thời, người dân sẽ di chuyển an toàn hơn vì không phải đi theo đường dẫn cao tốc và hòa vào các tuyến đường nhánh có xe tải, container dày đặc.

Tuyến giữa Liên Phường dài 2,5 km, điểm đầu ở tuyến Đỗ Xuân Hợp, điểm cuối nối vào đường Bưng Ông Thoàn đã cơ bản được nâng cấp nhưng đang bị "thắt cổ chai" đoạn dài 250 m giáp đường Đỗ Xuân Hợp. Dù chỉ chiếm khoảng 10% tổng chiều dài, song cả dự án bị ảnh hưởng do chồng lấn ranh Khu nhà ở thuộc Công ty Coopimex, khiến mặt bằng chưa bàn giao đủ.

Trong khi nhiều đoạn vẫn đang thi công, các "đại gia" bất động sản đã nhanh chân đi trước, phát triển nhiều dự án dọc tuyến đường này.

Hàng loạt dự án chung cư, biệt thự đã và đang mọc dày đặc dọc theo tuyến này như The Global City, Safira Khang Điền, Verosa, Sky 9, The Eastern, khu đô thị Đông Tăng Long...

Do tính chất kết nối giao thông quan trọng của tuyến đường Liên Phường, hiện TP Thủ Đức vẫn đang bám sát dự án để đảm bảo nhà đầu tư thực hiện đúng quy định, thi công khẩn trương để toàn bộ tuyến đường thông suốt.

