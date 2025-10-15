Hiện trạng vị trí dự kiến làm metro 350 km/h nối TP.HCM - Cần Giờ

Theo đề xuất của công ty VinSpeed thuộc tập đoàn Vingroup , tuyến metro đi Cần Giờ được thiết kế hoàn toàn trên cao, bắt đầu từ đường Nguyễn Văn Linh (đoạn giữa nút giao Nguyễn Thị Thập và Lý Phục Man, quận 7 cũ), đi qua khu đô thị Phú Mỹ Hưng, địa bàn huyện Nhà Bè cũ, vượt sông Soài Rạp và điểm cuối tại Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise).

Ga đầu tiên dự kiến nằm tại phường Bình Thuận (quận 7 cũ). Khu vực này cách trung tâm TP.HCM khoảng 5 km, thuận tiện kết nối với các trục giao thông chính như Nguyễn Hữu Thọ và Huỳnh Tấn Phát, cầu Phú Mỹ.

Tuyến metro dự kiến có 2 ga chính là Tân Thuận và Cần Giờ, cùng một depot quy mô 39 ha phục vụ công tác vận hành, bảo trì. Dự án do Công ty VinSpeed thuộc Tập đoàn Vingroup đề xuất nghiên cứu đầu tư, với tổng chiều dài khoảng 49 km, tổng vốn đầu tư gần 3 tỷ USD (hơn 76.000 tỷ đồng ). Theo kế hoạch, tuyến metro này dự kiến khởi công vào năm 2026 và hoàn thành năm 2028.

Sau khi đi qua khu đô thị Phú Mỹ Hưng, địa bàn huyện Nhà Bè cũ, tuyến metro này sẽ vượt sông Soài Rạp đoạn gần phà Bình Khánh. Tuyến đi song song với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đến đường Rừng Sác thì rẽ phải và bám theo đường Rừng Sác đến cuối tuyến.

Tuyến metro này sẽ chạy song song với đường Rừng Sác qua địa bàn huyện Cần Giờ (cũ), con đường này hiện được xem là một trong những cung đường xuyên rừng đẹp bậc nhất TP.HCM.

Tuyến đường này dài hơn 36 km, có 6 làn xe, uốn lượn giữa rừng ngập mặn Cần Giờ - khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận.

Khi tuyến metro hình thành, hành khách sẽ có trải nghiệm độc đáo khi được ngắm nhìn toàn cảnh rừng ngập mặn, sông nước và hệ sinh thái đặc trưng của vùng đất Cần Giờ ngay trên hành trình di chuyển hiện đại, tốc độ cao. Ảnh: Hoàng Linh.

Điểm cuối của tuyến metro được quy hoạch tại cổng dự án Vinhomes Green Paradise, khu đô thị lấn biển có quy mô gần 2.900 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD do Tập đoàn Vingroup phát triển.

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã có văn bản đề nghị Sở Tài chính xem xét, tham mưu về đề xuất dự án metro kết nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ.

Khi dự án hoàn thành, đây sẽ là tuyến metro ven biển đầu tiên của TP.HCM, kết nối trực tiếp khu trung tâm với khu đô thị biển trong tương lai.

UBND TP.HCM giao các sở ngành khẩn trương xem xét đề xuất của Vingroup về tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), yêu cầu hoàn tất tham mưu trước ngày 10/10.

Giữa các dự án cầu Cần Giờ nối Nhà Bè, metro 350 km/h từ quận 7 và cầu vượt biển nối Vũng Tàu, câu hỏi đặt ra là TP.HCM nên ưu tiên dự án nào trước để thúc đẩy phát triển Cần Giờ.

