Hiện trạng hầm chui Nguyễn Văn Linh chi chít ổ gà sau 9 tháng thông xe

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, nhánh hầm hướng từ cao tốc Trung Lương - TP.HCM đi cầu Phú Mỹ đã xuất hiện hàng loạt ổ voi, ổ gà lớn nhỏ, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm cho các phương tiện khi lưu thông qua khu vực này. Đây là một trong hai nhánh thuộc giai đoạn một của dự án hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, có tổng mức đầu tư 830 tỷ đồng và được đưa vào khai thác cuối năm 2024.

Lớp nhựa đường trong hầm chui bong tróc, chiếm gần 1/3 bề rộng mặt hầm 3 làn. Vị trí hư hỏng tạo thành hố sâu, nhiều tài xế không quen đường phải đánh lái tránh né, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm với xe bên cạnh.

Lớp nhựa không kết dính khiến bề mặt bị trồi lên, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Nhiều ô tô con và xe tải khi đi qua đoạn hầm bị xóc nảy, chao đảo vì sụp xuống ổ gà. Không ít tài xế buộc phải đánh lái gấp để né hố, khiến nguy cơ va chạm luôn rình rập.

Không chỉ bên trong hầm, mặt đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua ngã tư này cũng xuất hiện chi chít các vết lún, lồi lõm. Người dân cho biết tình trạng xuống cấp đã kéo dài một thời gian nhưng chưa được khắc phục, gây khó khăn trong sinh hoạt đi lại hàng ngày.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết đơn vị đã yêu cầu nhà thầu và tư vấn khắc phục ngay theo trách nhiệm bảo hành.

Nguyên nhân xuống cấp do mật độ phương tiện tăng cao, đặc biệt xe tải nặng, cộng với mưa kéo dài. Chủ đầu tư đã yêu cầu bóc tách lớp nhựa hư hỏng, gia cố nền, thảm lại toàn bộ. Các vị trí hư hỏng nặng sẽ thay toàn bộ kết cấu móng và mặt đường.

Theo kế hoạch, tối 16/9 sẽ thảm nhựa tạm thời tại các vị trí hư hỏng ở hai hầm chui HC1, HC2, đến ngày 21/9 xử lý triệt để. Riêng trên đường Nguyễn Văn Linh quanh khu vực hầm chui, việc sửa chữa sẽ tạm hoàn thành trước 26/9 và khắc phục toàn diện trước 30/9.

Dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh khởi công từ năm 2020, trải qua nhiều lần chậm tiến độ mới hoàn thành và đưa vào khai thác từ đầu năm 2025. Công trình gồm 2 hầm chui, mỗi hầm dài khoảng 456 m, mặt cắt ngang bố trí 3 làn xe cho một chiều lưu thông, nhằm giảm áp lực giao thông tại khu Nam TP.HCM.

Các dự án giao thông trọng điểm gồm cầu Phước Long, hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ và 2 km Quốc lộ 50 sẽ đưa vào sử dụng trong những ngày cuối năm.

Sau hơn 4 năm khởi công, dự án nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ tiếp tục bị lùi thời điểm thông xe nhánh hầm chui HC2 đến cuối tháng 9 thay vì 15/9 như dự kiến.

