Cận cảnh đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Ninh - TP.HCM tăng tốc về đích

Dự án được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp lớn tại Đồng Nai, TP.HCM và Tây Ninh. Đây là trục giao thương chiến lược cho vùng kinh tế phía Nam. Trong ảnh là điểm cuối của dự án giao với Quốc lộ N2, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh mới.