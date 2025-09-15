Cận cảnh đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Ninh - TP.HCM tăng tốc về đích

|
Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa được đầu tư từ năm 2009, dài 73 km với tổng kinh phí hơn 2.200 tỷ đồng, đi qua Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và Long An cũ, nay là Đồng Nai, TP.HCM và Tây Ninh, thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Công trình dự kiến hoàn thành cuối năm 2021, nhưng phải dừng thi công do gặp khó khăn về nguồn vốn.
|
Hướng tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa.
|
Trong ảnh là điểm đầu của dự án tại xã Trừ Văn Thố (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cũ), nay thuộc TP.HCM. Điểm cuối giao với Quốc lộ N2, trước đây là huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, hiện là xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh mới.
|
Dự án được chia làm 3 gói thầu, trong đó đoạn đi qua TP.HCM (tỉnh Bình Dương cũ) có tiến độ nhanh nhất. Đoạn này dài 31,5 km từ huyện Bàu Bàng đến sông Sài Gòn, giáp ranh địa phận Tây Ninh.
|
Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào thời điểm giữa tháng 9, gần như toàn bộ 31 km gói thầu này đã được thảm nhựa, sơn vạch kẻ đường, lắp biển báo giao thông trên tuyến chính.
|
Tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa phận TP.HCM có 6 cây cầu gồm Kênh Phước Hòa, Cây Trường, Bà Tứ, Thị Tính, Suối Tre và Thanh An. Trong ảnh là cầu Thanh An dài hơn 600 m bắc qua sông Sài Gòn - đây là cầu lớn nhất gói thầu, với mức đầu tư khoảng 180 tỷ đồng.
|
Cầu Thanh An có 12 trụ với tĩnh không cao nhất 7 m giúp tàu thuyền lớn dễ dàng đi qua. Hiện, nhà thầu đã thảm bê tông nhựa toàn bộ mặt cầu, chuẩn bị sơn vạch kẻ đường, lắp đặt hệ thống chiếu sáng.
|
Song song đó, các gói thầu XL2, XL3 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cũng đang được nhà thầu tăng tốc thi công. Các hạng mục chủ lực như đắp nền K95, K98 đã hoàn thiện trên toàn tuyến.
|
Trong khi đó, trên công trường đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Tây Ninh, hàng loạt máy móc được huy động để thi công rải cấp phối, lu lèn mặt đường, chờ thảm nhựa.
|
Các nút giao với tuyến đường Hồ Chí Minh cũng đang được khẩn trương lu lèn mặt đường.
|
"Để kịp tiến độ công trình, chúng tôi được yêu cầu làm việc xuyên suốt cả thứ Bảy, Chủ nhật. Từ đầu năm đến nay, tôi chỉ nghỉ đúng 3 ngày", ông Lê Bé (56 tuổi) - lái xe lu ở công trường cho biết.
|
Hàng chục km đoạn qua tỉnh Tây Ninh đã được thảm nhựa, tuy nhiên nhiều đoạn vẫn chưa di dời lưới điện, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.
|
14 cây cầu trên tuyến gồm 11 cầu cũ đang hoàn thiện và 3 cầu mới (Trảng Bàng, An Hòa, Rạch Nhum) đều đã hoàn tất lao lắp dầm, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến độ.
|
Tại nút giao giữa tuyến đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 22 (tỉnh Tây Ninh), các hạng mục chính đã dần thành hình. Những lối lên xuống kết nối với Quốc lộ 22 đã được hoàn thiện phần nền và cấp phối đá dăm, chuẩn bị bước vào giai đoạn thảm nhựa.
|
Cầu vượt qua Quốc lộ 22 đã hoàn tất thi công nhưng chưa cho lưu thông vì dự án chưa hoàn thành đồng bộ toàn tuyến.
|
Các hạng mục an toàn giao thông như biển báo, hộ lan, đèn phản quang đã được lắp đặt trên các lối ra vào Quốc lộ 22.
|
Đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa khi hoàn thành toàn bộ sẽ có 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h. Giai đoạn đầu được đầu tư với quy mô 2 làn xe, tương lai sẽ tiếp tục mở rộng theo nhu cầu phát triển vùng.
|
Dự án được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp lớn tại Đồng Nai, TP.HCM và Tây Ninh. Đây là trục giao thương chiến lược cho vùng kinh tế phía Nam. Trong ảnh là điểm cuối của dự án giao với Quốc lộ N2, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh mới.
