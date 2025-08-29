Đường nghìn tỷ nối Tây Ninh với TP.HCM trước ngày về đích

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Long An (tỉnh Tây Ninh ) cho biết tuyến đường tỉnh 823D là công trình giao thông trọng điểm kết nối Tây Ninh với TP.HCM, đang được nhà thầu tăng tốc thi công về đích, hiện dự án đã đạt hơn 75% giá trị khối lượng. Trong ảnh là nút giao của dự án với đường N2 và đường Hồ Chí Minh.

Đường tỉnh 823D có chiều dài hơn 14 km, điểm đầu tại nút giao Quốc lộ N2 - đường Hồ Chí Minh, điểm cuối giao với đường mở mới Tây Bắc tại kênh Ranh. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng , trong đó phần đường hơn 1.100 tỷ, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng hơn 3.700 tỷ đồng .

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào những ngày cuối tháng 8, nhiều đoạn trên tuyến đường này đã được thảm nhựa chờ kẻ vạch phân làn. Tuyến được thiết kế hiện đại với 4 làn chính, 2 làn song hành, nền đường rộng tới 40 m.

Tuy nhiên, tại điểm cuối của dự án đoạn giao với đường mở mới Tây Bắc tại kênh Ranh, công trình vẫn còn dang dở do vướng giải phóng mặt bằng.

Tuyến đường tỉnh 823D đi qua nhiều khu công nghiệp và đô thị. Khi hoàn thành, công trình giao thông này sẽ tạo ra quỹ đất sạch có giá trị lớn, là điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với khu vực, đặc biệt trong lúc tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư công nghiệp và logistics giai đoạn 2025-2030.

Khi tuyến đường thông xe, khả năng kết nối của các dự án đại đô thị quy mô trong khu vực huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ (nay được sáp nhập vào tỉnh Tây Ninh) như Vinhomes Green City, Lucky City... sẽ được gia tăng đáng kể.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Long An cho biết đường tỉnh 823D có vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối các tuyến giao thông chiến lược như đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ N2 và các tuyến Vành đai 2, 3, 4 TP.HCM.

Hiện các nhà thầu được yêu cầu tăng tốc, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu và thanh toán, để kịp chạy nước rút hoàn thành đúng kế hoạch trong năm. Khi đó, cửa ngõ Tây Bắc sẽ có thêm một tuyến đường huyết mạch, sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới và đưa khu vực này trở thành cực tăng trưởng năng động.

