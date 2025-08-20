Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Aeon mở trung tâm thương mại nghìn tỷ ở Long An trong tháng 9

  • Thứ tư, 20/8/2025 19:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đây là trung tâm thứ 8 của đại gia bán lẻ Nhật Bản sau 10 năm hoạt động tại Việt Nam.

Phối cảnh TTTM Aeon ở Long An. Ảnh: Aeon.

Công ty TNHH Aeon Việt Nam sẽ chính thức khai trương Aeon Tân An - trung tâm thương mại (TTTM) đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và là TTTM thứ 8 của đại gia bán lẻ Nhật Bản tại Việt Nam sau 10 năm.

Aeon Tân An dự kiến mở cửa ngày 23/9 và tổ chức lễ khai trương vào ngày 4/10.

Aeon Tân An nằm trên trên trục đường Hùng Vương, liền kề Quốc lộ 1A và cách đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương khoảng 1 km.

Ông Tezuka Daisuke, Tổng giám đốc Aeon Việt Nam cho biết bên cạnh các trung tâm mua sắm quy mô lớn, Aeon định hướng phát triển thêm các TTTM quy mô vừa, qua đó mở rộng hiện diện không chỉ tại các thành phố lớn mà còn tiến vào những thị trường nhỏ hơn.​ ​

Với tổng diện tích sàn khoảng 27.000 m2, Aeon Tân An sẽ có khoảng 30 cửa hàng, hướng tới phục vụ khu vực dân cư trong bán kính khoảng 15 phút lái xe, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sinh hoạt của cộng đồng trong phạm vi dân cư vừa phải.

Ông Tezuka cho biết Việt Nam hiện là thị trường chiến lược lớn thứ hai của Aeon sau Nhật Bản. Tập đoàn đặt mục tiêu mở rộng quy mô gấp ba lần vào năm 2030 thông qua phát triển, hợp tác và mua bán - sáp nhập (M&A).

Sau hơn một thập kỷ, Aeon đã rót hơn 1,5 tỷ USD vào Việt Nam, vận hành 8 trung tâm thương mại cùng hơn 200 siêu thị, cửa hàng tiện lợi và chuyên doanh.

Aeon Việt Nam có Tổng giám đốc mới

Ông Tezuka Daisuke trở thành Trưởng đại diện Tập đoàn Aeon tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc mới của Aeon Việt Nam.

18:12 10/7/2025

Các đại gia bán lẻ Nhật Bản bành trướng ở Việt Nam

Việt Nam đang trở thành thị trường hấp dẫn của ngành bán lẻ, khi Aeon, Uniqlo, Takashimaya và Muji liên tiếp mở rộng hệ thống để chiếm lĩnh thị phần tiêu dùng đang tăng nhanh.

06:15 27/5/2025

Aeon thu hơn 3.000 tỷ đồng ở Việt Nam năm 2024

Aeon Việt Nam đạt doanh thu hơn 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận hơn 750 tỷ đồng. Đáng chú ý, mức lãi xấp xỉ thị trường Trung Quốc dù ﻿doanh thu chỉ bằng 1/4.

13:32 13/4/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

Nhật Bản Aeon Nhật Bản mall Tp. Hồ Chí Minh Long An Đồng bằng sông Cửu Long Aeon TTTM bán lẻ

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

  • Long An

    Long An
    • Diện tích: 4.491,9km²
    • Dân số: 1.490.600 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã, 13 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long
    • Mã điện thoại: 272
    • Biển số xe: 62

  • Đồng bằng sông Cửu Long

    Đồng bằng sông Cửu Long

    Vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng cực nam của Việt Nam gồm có 1 thành phố trực thuộc trung ương và 12 tỉnh. Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 13% diện tích cả nước nhưng hơn 19% dân số cả nước đồng thời là nơi xuất khẩu lúa gạo lớn nhất nước.

    • Diện tích: 40.548,2 km² (2011)
    • Dân số: 17.330.900 người (2011)
    • Khí cậu: Cận xích đạo

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý