Aeon mở trung tâm thương mại nghìn tỷ ở Long An trong tháng 9

Đây là trung tâm thứ 8 của đại gia bán lẻ Nhật Bản sau 10 năm hoạt động tại Việt Nam.

Phối cảnh TTTM Aeon ở Long An. Ảnh: Aeon.

Công ty TNHH Aeon Việt Nam sẽ chính thức khai trương Aeon Tân An - trung tâm thương mại (TTTM) đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và là TTTM thứ 8 của đại gia bán lẻ Nhật Bản tại Việt Nam sau 10 năm.

Aeon Tân An dự kiến mở cửa ngày 23/9 và tổ chức lễ khai trương vào ngày 4/10.

Aeon Tân An nằm trên trên trục đường Hùng Vương, liền kề Quốc lộ 1A và cách đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương khoảng 1 km.

Ông Tezuka Daisuke, Tổng giám đốc Aeon Việt Nam cho biết bên cạnh các trung tâm mua sắm quy mô lớn, Aeon định hướng phát triển thêm các TTTM quy mô vừa, qua đó mở rộng hiện diện không chỉ tại các thành phố lớn mà còn tiến vào những thị trường nhỏ hơn.​ ​

Với tổng diện tích sàn khoảng 27.000 m2, Aeon Tân An sẽ có khoảng 30 cửa hàng, hướng tới phục vụ khu vực dân cư trong bán kính khoảng 15 phút lái xe, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sinh hoạt của cộng đồng trong phạm vi dân cư vừa phải.

Ông Tezuka cho biết Việt Nam hiện là thị trường chiến lược lớn thứ hai của Aeon sau Nhật Bản. Tập đoàn đặt mục tiêu mở rộng quy mô gấp ba lần vào năm 2030 thông qua phát triển, hợp tác và mua bán - sáp nhập (M&A).

Sau hơn một thập kỷ, Aeon đã rót hơn 1,5 tỷ USD vào Việt Nam, vận hành 8 trung tâm thương mại cùng hơn 200 siêu thị, cửa hàng tiện lợi và chuyên doanh.