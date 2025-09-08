Cây cầu quyết định tiến độ cao tốc Bến Lức - Long Thành

Công trình xây dựng cầu Phước Khánh được khởi động lại từ đầu tháng 5/2023 sau khi hoàn tất lựa chọn nhà thầu thi công mới. Gói thầu hiện có tên J3-1 (thi công phần còn lại của gói thầu J3 trước đây).

Trước đó, gói thầu xây cầu Phước Khánh được VEC ký hợp đồng với liên danh Sumitomo Mitsui - Cienco 4, bắt đầu triển khai từ tháng 1/2016. Tuy nhiên, do vướng mắc về bố trí vốn và gia hạn hiệp định vay, nên từ năm 2020 gói thầu tạm dừng khi đã đạt hơn 80% khối lượng. Sau gần 5 năm, gói thầu này mới tìm được đơn vị thi công mới thay thế.

Liên danh Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam - Công ty TNHH Freyssinet Việt Nam là đơn vị trúng thầu với giá trị hợp đồng hơn 635 tỷ đồng , thời gian thi công trong 450 ngày.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào chiều 6/9, liên danh nhà thầu đã huy động hàng trăm công nhân - kỹ sư cùng máy móc khẩn trương thi công các hạng mục còn lại của dự án.

Các hạng mục chủ yếu của gói thầu J3-1 gồm dầm chủ, bản mặt cầu và hệ cáp văng, bê tông nhựa, hệ thống chiếu sáng, lan can, dải phân cách, và hệ thống thoát nước cầu chính.

Đến nay, trụ chính P15 (phía Cần Giờ) và P16 (phía Nhơn Trạch) đã được liên nhà thầu lên bó cáp dây văng đầu tiên

Tại trụ P16 phía bờ Nhơn Trạch, nhà thầu đang khẩn trương lắp đặt cốt thép để chuẩn bị bơm bê tông bản mặt cầu và đốt dầm G2.

Ngay dưới chân cầu, trạm bơm bê tông đường thủy đã được lắp đặt, sẵn sàng vận hành để bơm bê tông lên độ cao hàng trăm mét phục vụ thi công.

Tại hai bên bờ Cần Giờ và Nhơn Trạch hàng chục trụ cầu cũng đã được thi công xong đang chờ được trải nhựa, lắp lan can, hệ thống chiếu sáng..

Cầu Phước Khánh là một trong hai cây cầu lớn nhất trên cao tốc Bến Lức - Long Thành. Công trình bắc qua sông Lòng Tàu (nối Cần Giờ, TP.HCM và Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Cầu được thiết kế dây văng, dài hơn 3 km, rộng gần 22 m, tĩnh không 55 m - cao nhất trong các cây cầu tại Việt Nam.

Việc khởi động lại gói thầu này được xem là bước quan trọng giúp nối thông toàn bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành. Hiện tại trên toàn tuyến, các gói thầu khác đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Khởi công năm 2014, cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài gần 58 km, đi qua Đồng Nai, TP.HCM và Tây Ninh, tổng mức đầu tư 31.300 tỷ đồng , hiện giảm xuống còn 29.587 tỷ.

Tuyến đường có 4 làn xe chạy, 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ tối đa 100 km/h. Đây là dự án cao tốc lớn nhất phía Nam giúp liên kết hai vùng Đông và Tây Nam Bộ, phân luồng xe không phải chạy qua nội đô TP.HCM. Tuy nhiên, dự án chậm triển khai do khó khăn về chính sách đầu tư, thiếu vốn.

Sau gần 2 năm tái khởi động, cầu Bình Khánh bắc qua sông Soài Rạp của cao tốc Bến Lức - Long Thành đang được nhà thầu gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để về đích.

Đoạn đầu tiên của đường Vành đai 3 từ cao tốc Long Thành qua cầu Nhơn Trạch sang Đồng Nai và cầu Rạch Miễu 2 nối Đồng Tháp - Vĩnh Long dự kiến thông xe ngày 19/8.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.