Chung cư TP.HCM diện tích 25-32 m2 chỉ được tính một người ở

TP.HCM quy định căn hộ chung cư trên địa bàn (không phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội) có diện tích 25-32 m2 chỉ được tính cho một người ở.

Căn hộ chung cư 3 phòng ở có diện tích từ trên 96 m2 đến 128 m2 sẽ được ở 4 người. Ảnh: Duy Hiệu.

Thông tin này được nêu rõ trong Quyết định 32/2025 của UBND TP.HCM ban hành quy định về phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trên địa bàn TP.HCM.

Trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư, giai đoạn lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo quy trình rút gọn (quy hoạch tổng mặt bằng), căn cứ quy định hiện hành về pháp luật quy hoạch và phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 2161/2021.

Theo đó, mục tiêu diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người đạt khoảng 32 m2/người.

Còn trong giai đoạn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng, dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp được xác định theo chỉ tiêu 3,5 người/căn hộ hoặc theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng của căn hộ tương ứng.

Đối với căn hộ chung cư (không phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội), căn hộ một phòng ngủ có diện tích 25-32 m2 tính 1 người; trường hợp 2 người ở, phòng ngủ phải có diện tích từ trên 32 m2 đến 56 m2.

Với căn hộ 2 phòng ngủ từ trên 56 m2 đến 64 m2 tính 2 người; từ trên 64 m2 đến 96 m2 tính 3 người.

Căn hộ 3 phòng ngủ có diện tích từ trên 96 m2 đến 128 m2 tính 4 người; từ trên 128 m2 đến 160 m2 tính 5 người.

Các căn hộ từ 4 phòng ngủ trở lên hoặc có diện tích trên 160 m2 tính 6 người.

Đối với căn hộ phục vụ tái định cư hoặc bố trí làm nhà ở xã hội, căn hộ 1 phòng ngủ có diện tích từ 25 m2 đến 32 m2 tính một người; từ 32 m2 đến dưới 45 m2 tính 1,5 người. Căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích từ 45 m2 đến dưới 55 m2 tính 2 người; từ 55 m2 đến dưới 70 m2 tính 2,5 người; và từ 70 m2 đến dưới 75 m2 tính 3 người.

Theo UBND TP.HCM, việc xác định dân số đối với căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, phần diện tích có chức năng lưu trú trong căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú được xác định dân số bằng cách quy đổi tương ứng ở trên.

Trường hợp phương án kiến trúc công trình không thống nhất giữa diện tích sử dụng của căn hộ và cơ cấu phòng ngủ quy định kể trên trên, dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp được xác định theo chỉ tiêu diện tích sử dụng của căn hộ tương ứng.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ 9/1/2026.

UBND TP.HCM cũng nêu rõ Quyết định số 43/2023/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của UBND Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy định về phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP.HCM) hết hiệu lực thi hành cũng kể từ thời điểm trên.