Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu giải pháp huy động vàng miếng trong dân

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, đồng thời sớm nghiên cứu các giải pháp huy động vàng miếng trong dân.

Theo WGC, người dân Việt Nam đang nắm giữ khoảng 400-500 tấn vàng. Ảnh: Thế Bằng.

Tại Công điện số 12 ký ban hành ngày 8/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sớm hoàn thiện việc nghiên cứu, đề xuất lập sàn, sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa.

Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ đề nghị cơ quan quản lý ngành ngân hàng có báo cáo nghiên cứu các giải pháp huy động để thu hút nguồn ngoại tệ, vàng miếng trong dân.

Đây không phải lần đầu việc huy động vàng trong dân được nhắc đến. Theo thống kê của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), người dân Việt Nam đang nắm giữ khoảng 400-500 tấn vàng, tương đương 35- 40 tỷ USD , chiếm gần 8% GDP. Giới chuyên gia nhận định việc trữ vàng vật chất tại nhà là một sự lãng phí lớn đối với nền kinh tế.

Không ít chuyên gia cho rằng Việt Nam có thể huy động được hàng trăm triệu tấn vàng trong dân với điều kiện cơ quan quản lý xây dựng được niềm tin thị trường, giảm độc quyền, mở rộng quyền tham gia của doanh nghiệp và ngân hàng, bảo đảm lưu thông vàng minh bạch và phát triển các sản phẩm đầu tư vàng an toàn.

Bên cạnh các chỉ đạo liên quan đến thị trường vàng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đưa ra loạt giải pháp trọng tâm điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa tại Công điện vừa ban hành.

Theo đó, Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước chủ trì điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thận trọng; bám sát diễn biến lạm phát, tỷ giá, lãi suất, thanh khoản để sử dụng các công cụ điều hành phù hợp, tránh gây “sốc” cho thị trường.

Cùng với đó, tăng trưởng tín dụng cần được điều hành ở mức hợp lý, công khai, minh bạch và điều chỉnh kịp thời theo diễn biến kinh tế vĩ mô; tăng cường thanh tra, kiểm soát rủi ro. Ngân hàng Nhà nước cũng có trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng dòng vốn vào sản xuất - kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng, đồng thời kiểm soát chặt tín dụng với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Bộ Tài chính được giao điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, phối hợp chặt với chính sách tiền tệ. Đồng thời, cơ quan này phải thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động nguồn lực trong và ngoài nước, phát triển thị trường vốn, thu hút FDI, tạo kênh vốn trung - dài hạn cho nền kinh tế.

Bộ Tài chính cũng có trách nhiệm triển khai thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, đưa Trung tâm Tài chính Quốc tế vào hoạt động chính thức trong tháng 2, phát triển thị trường carbon. Đồng thời, cần có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tài chính, hoàn thiện Cổng một cửa đầu tư quốc gia.

Ngoài ra, Bộ Công Thương tăng xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường, xuất khẩu. Cơ quan này phải có các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng, không để xảy ra thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống.