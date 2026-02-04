Thủ tướng đặt mục tiêu vận hành sàn giao dịch vàng trước 10/2

Thủ tướng yêu cầu triển khai kịp thời các giải pháp để bình ổn thị trường vàng trong trường hợp cần thiết, phấn đấu trước 10/2 đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng.

Chiều 4/2, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ đã thông tin việc triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới của Chính phủ, Thủ tướng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

Ông Trần Văn Sơn nêu rõ nhiệm vụ quan trọng là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Trong đó, cần tập trung kiểm soát lạm phát, điều hành lãi suất, tỉ giá, ngoại hối phù hợp, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam; hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng, nhà ở xã hội…; kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm chất lượng tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2026 vượt ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025. Đồng thời, tăng cường quản lý và thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp ổn định, an toàn, hiệu quả.

"Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát diễn biến của thị trường vàng, triển khai kịp thời các giải pháp để bình ổn thị trường vàng trong trường hợp cần thiết. Phấn đấu trước ngày 10/2 đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng, thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất, bảo đảm an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch", Bộ trưởng Trần Văn Sơn nói.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương cần bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu, hàng hóa thiết yếu, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh và đời sống.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững. Phát huy hiệu quả Quỹ Nhà ở Quốc gia, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, nhất là nhà cho thuê, phấn đấu năm 2026 hoàn thành trên 110.000 căn hộ nhà ở xã hội.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm khác được Chính phủ, Thủ tướng đưa ra là thực hiện nghiêm các quy định về kê khai, niêm yết giá; xử lý nghiêm vi phạm, không để găm hàng, đội giá; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 57, trong đó tăng cường hỗ trợ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát thải carbon thấp, tiết kiệm tài nguyên; có chính sách đủ mạnh thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp công nghiệp công nghệ số của Việt Nam.

Chính phủ, Thủ tướng cũng chỉ đạo tập trung giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính và vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng đó là chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là bảo đảm nhân dân vui xuân, đón Tết; thực hiện các chính sách đối với người có công, các đối tượng chính sách, đồng bào vùng bị thiệt hại do thiên tai, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo... Bảo đảm lương, thưởng tết cho người lao động theo quy định.

Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; chú ý bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, nhất là bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường, nâng cao hiệu quả thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.